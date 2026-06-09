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Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal a 2028-2034 közötti többéves pénzügyi kerettel (MFF) kapcsolatos vitán az Európai Parlament plenáris ülésén Brüsszelben 2025. november 12-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Egy újszerű elemmel bővül az unió legújabb szankciós csomagja

Infostart

Az Oroszország ellen bevezetni tervezett immár 21. szankciós csomagban az Európai Unió az orosz gazdaságot, az ország energiaszektorát, pénzintézeteit, valamint a kripovaluták piacát célozza, és további megszorító intézkedéseket vezet be az eddigi uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta hajóival szemben – tájékoztatott az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben kedden, bemutatva az uniós végrehajtó testület javaslatait az újabb büntetőintézkedésekre.

Ursula von der Leyen közölte: az újabb szankciós csomagban az Európai Bizottság az orosz gazdaságra legnagyobb hatással bíró energiaágazatra kíván összpontosítani, biztosítva egyebek mellett azt, hogy Oroszország olajeladásokból származó profitja korlátozott maradjon. A brüsszeli testület az olajárplafon kiigazítási mechanizmusának szüneteltetését javasolja januárig, ami elegendő időt biztosítana az olajpiacoknak a stabilizációra, miközben fenntartja a nyomást az orosz bevételekre – mondta.

Tájékoztatása szerint az EU további 30 hajót vesz szankciós listára az eddigi uniós szankciókat megkerülő árnyékflottából, ezzel az intézkedés alá vont hajók száma 662-re emelkedik. Most először az EU azokat a hajókat is célba veszi, amelyek az árnyékflotta működését segítik például üzemanyaggal és egyéb szolgáltatások nyújtása révén. Az uniós végrehajtó testület továbbá javasolja olyan kikötők, repülőterek vagy finomítók szankciók alá vonását is, amelyek orosz olajat fogadnak vagy dolgoznak fel. A javaslat része emellett az LNG-tartályhajók értékesítésének tilalma Oroszország számára - tájékoztatott.

Von der Leyen elmondta: az EU tranzakciós tilalmat vezet be további olyan 31 orosz bankra, valamint más országban működő 20 bankra, kriptocégre, valamint olajkereskedőre, amelyek már szankcionált orosz szervezeteket és magánszemélyeket szolgálnak ki, vagy kerülték az uniós intézkedések betartását.

Az EU most először vezeti be a nem uniós országok kriptoeszköz-szolgáltatásainak teljes tilalmának lehetőségét, ami – szavai szerint – erős elrettentő erőként fog szolgálni az olyan platformokat üzemeltető országok számára, amelyek segítenek Oroszországnak kijátszani az uniós szankciókat.

Tájékoztatása szerint az uniós bizottság új exportkorlátozásokat javasol az orosz hadiipar által használt termékekre és technológiákra. Az intézkedések olyan fémeket és ötvözetet céloznak, amelyeket a repülőgépiparban és a védelmi ágazatban használnak. A drónok esetében új exporttilalom lesz érvényben a földi támogató berendezésekre, valamint a zavaró- és indítórendszerekre egyaránt. Az EU emellett új importtilalmat vezet be számos, összesen mintegy 60 millió euró értéket képviselő fémre, fémércre és autóalkatrészre vonatkozóan.

Az Európai Bizottság megszorító intézkedéseket javasol a halászatra is: importkorlátozásokat egyes haltermékekre és teljes tilalmat bizonyos halfajtákra, beleértve a tőkehalat.

Von der Leyen közölte: az EU összehangolja a kereskedelmi korlátozásokat a Fehéroroszországgal szemben bevezetett intézkedésekkel, hogy az ország „ne szolgálhasson hátsó kiskapuként” az orosz kereskedelem számára.

Elmondta, a brüsszeli testület első alkalommal javasolja azt, hogy az EU tiltsa meg az uniós belépést mindazok számára, akik az Ukrajna elleni háború kezdete óta szolgáltak vagy szolgálnak az orosz fegyveres erőkben.

Az intézkedés célja, hogy „Európa tiltott terület legyen mindazok számára, akik részt vettek Ukrajna elleni invázióban”.

Ursula von der Leyen hangoztatta: négy évvel a teljes körű invázió kezdete után Oroszország egyértelműen kudarcot vallott Ukrajnában. Az ár, amit Oroszország fizet, napról napra egyre súlyosabb. Az uniós szankcióink „keményen és mélyrehatóak, gyengítik Oroszország háborús erőfeszítéseinek gazdasági alapjait, A szankciók elvágták Oroszországot a globális tőkepiacoktól. Mindezek mutatják, hogy az uniós szankciós csomagok megtérülnek” – mondta.

Az uniós bizottság elnöke „csodálatát” fejezte ki Ukrajna azon „megtörhetetlen elszántsága” miatt, hogy az Európai Unióhoz kíván tartozni. Lenyűgözőnek nevezte, hogy Kijev „reformot reform után hajt végre”, miközben az ukrán városokat támadják, légvédelmi szirénák visszhangoznak az egész országban.

Az Európai Bizottság készen áll arra, hogy támogassa Ukrajnát az Európai Unióhoz vezető úton – tette hozzá az Oroszország elleni bevezetni tervezett 21. szankciós csomagjavaslat bemutatásakor Ursula von der Leyen.

A most ismertetett javaslatokat még az európai uniós tagországok kormányait képviselő Tanácsnak is meg kell vitatnia.

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Kezdőlap    Külföld    Egy újszerű elemmel bővül az unió legújabb szankciós csomagja

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