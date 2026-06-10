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Vehicles set on fire by protesters on Lendrick Street in Belfast, as disorder flared in response to Monday nights stabbing attack in the city. A 30 year-old man arrested in connection with the Belfast stabbing attack has been charged with attempted murder and will appear in court in the city on Wednesday, the Police Service of Northern Ireland has said. Picture date: Tuesday June 9, 2026. (Photo by PA/PA Images via Getty Images)
Nyitókép: PA/PA Images via Getty Images

Elszabadult a pokol Észak-Írországban egy brutális késelés után – videók

Infostart / MTI

Zavargások törtek ki Észak-Írország több városában egy késeléses támadás után.

A gyújtogatásokkal és a rendőrökkel vívott összecsapásokkal kísért incidensek a fővárosból, Belfastból szerdára virradó éjjel átterjedtek Londonderry, Antrim, Newtownabbey, Ballymena és Bangor városokra is.

Belfastban az utcára vonult, jórészt tizenévesekből álló tömeg felgyújtott egy autóbuszt, több autót és utcai hulladéktárolókat, valamint a város jórészt bevándorlók lakta egyes negyedeiben több lakóépületet is.

Sok megtámadott házból a rendőröknek kellett kimenekíteniük a lakókat.

Belfastban kedd este egy időre a teljes tömegközlekedés leállt.

A zavargások előzményeként még hétfő éjjel egy 30 éves szudáni állampolgár Belfastban több késszúrással megsebesített egy helyi férfit, akit súlyos szem- és nyaksérülésekkel szállítottak kórházba.

Az észak-írországi rendőrség (Police Service of Northern Ireland, PSNI) főparancsnok-helyettese, Ryan Henderson kedd esti tájékoztatásában elmondta: jóllehet a nyomozók együttműködnek a terrorizmusellenes hatóságokkal, de az eddigi vizsgálat során nem merült fel olyan információ, amely arra vallana, hogy terrorcselekmény történt volna.

A támadót a helyszínen őrizetbe vették és kedd este gyilkossági kísérlet címén vádat emeltek ellene.

Henderson elmondta, hogy a rendőrség nem keres más gyanúsítottat a belfasti késeléses támadás ügyében.

A PSNI főparancsnok-helyettese a több helyen kitört zavargásokat „szórványos rendbontásoknak” nevezte, és nyugalomra szólította fel a lakosságot.

A vádlott – aki korábban nem került a rendőrség látókörébe – 2023 februárjában érkezett Szudánból Párizsba, ahonnan Dublinba repült, onnan pedig busszal utazott Belfastba, ahol menedékjogért folyamodott.

A férfi szerdán áll bíróság elé Belfastban.

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