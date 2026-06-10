Elszabadult a pokol Észak-Írországban egy brutális késelés után – videók

A gyújtogatásokkal és a rendőrökkel vívott összecsapásokkal kísért incidensek a fővárosból, Belfastból szerdára virradó éjjel átterjedtek Londonderry, Antrim, Newtownabbey, Ballymena és Bangor városokra is.

Anti-immigrant protests erupted in Belfast following charges against a Sudanese man for a knife attack, leading to heightened tensions https://t.co/OIWqD92tez pic.twitter.com/Da0uOrEW3M — Reuters (@Reuters) June 10, 2026

Belfastban az utcára vonult, jórészt tizenévesekből álló tömeg felgyújtott egy autóbuszt, több autót és utcai hulladéktárolókat, valamint a város jórészt bevándorlók lakta egyes negyedeiben több lakóépületet is.

⚡️Northern Ireland (part of Britain) – angry protests against immigrants following the footage ☝️in which a Somali immigrant is seen slitting the throat of one of the residents of Belfast.



Protests have also been reported in Wales and Liverpool. pic.twitter.com/OjbjsfJTBy — News.Az (@news_az) June 10, 2026

Sok megtámadott házból a rendőröknek kellett kimenekíteniük a lakókat.

Belfastban kedd este egy időre a teljes tömegközlekedés leállt.

A zavargások előzményeként még hétfő éjjel egy 30 éves szudáni állampolgár Belfastban több késszúrással megsebesített egy helyi férfit, akit súlyos szem- és nyaksérülésekkel szállítottak kórházba.

Az észak-írországi rendőrség (Police Service of Northern Ireland, PSNI) főparancsnok-helyettese, Ryan Henderson kedd esti tájékoztatásában elmondta: jóllehet a nyomozók együttműködnek a terrorizmusellenes hatóságokkal, de az eddigi vizsgálat során nem merült fel olyan információ, amely arra vallana, hogy terrorcselekmény történt volna.

? WATCH: A house is set on fire in Belfast after a Sudanese migrant was charged over the attempted beheading of a man pic.twitter.com/6GeZ5qMQoo — Politics UK (@PolitlcsUK) June 9, 2026

A támadót a helyszínen őrizetbe vették és kedd este gyilkossági kísérlet címén vádat emeltek ellene.

Henderson elmondta, hogy a rendőrség nem keres más gyanúsítottat a belfasti késeléses támadás ügyében.

A PSNI főparancsnok-helyettese a több helyen kitört zavargásokat „szórványos rendbontásoknak” nevezte, és nyugalomra szólította fel a lakosságot.

A vádlott – aki korábban nem került a rendőrség látókörébe – 2023 februárjában érkezett Szudánból Párizsba, ahonnan Dublinba repült, onnan pedig busszal utazott Belfastba, ahol menedékjogért folyamodott.

?BREAKING: Belfast is already on fire as masked groups take to the streets



This is going to be a long night… ?? pic.twitter.com/vMaxFLJRoc — Inevitable West (@Inevitablewest) June 9, 2026

A férfi szerdán áll bíróság elé Belfastban.