Ilyet se látni minden nap: fékezés nélkül tarolt a furgonos az autópályán – videó

Hajmeresztő jelenetet rögzített az egyik forgalomfigyelő kamera az M7-es autópályán: egy furgonos a leállósávon érkezett nagy sebességgel, próbált besorolni két kamion közé, majd visszahúzódott. Ezután fékezés nélkül letarolta a terelő táblákat és egy kamion hátuljának ütközött – írja a Vezess.

Az MKIF Zrt. további részleteket nem írt le a videó mellé, de mint írják, nem kizárt, hogy a felvett jelenethez rosszullét vagy műszaki hiba vezetett. Ez azért is gyanús, mert a sofőr láthatólag meg se próbált fékezni. A mentők egy embert szállítottak kórházba a helyszínről.

A szaklap megjegyzi: a leállósáv használatára csak a megkülönböztető jelzést használó autók (mentők, rendőrök, tűzoltóság) és az autópálya-üzemeltetésben részt vevő járművek jogosultak, mindenki más csak műszaki hiba esetén használhatja, még véletlenül sem a forgalom kikerülésére.