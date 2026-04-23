2026. április 23. csütörtök
Egy olajfinomítóról készült légi felvétel éjszaka.
Nyitókép: GettyImages/Create image

Ismét teljes gőzzel üzemel a pozsonyi Slovnaft

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
ELŐZMÉNYEK

Csütörtöktől ismét teljes kapacitással működik a pozsonyi Slovnaft kőolajfinomító. A termelés újraindítását az tette lehetővé, hogy három hónap szünet után Szlovákia felé is megindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken. Az egyeztetett tervek szerint április végéig mintegy 119 ezer tonna kőolaj érkezik ezen az útvonalon északi szomszédunkoz.

A szlovák gazdasági minisztérium tájékoztatása szerint a finomító jelenleg napi körülbelül 17 ezer tonna kőolajat dolgoz fel. Azt, hogy a feldolgozáshoz szükséges nyersanyag az Adria vezetéken, a Barátság vezetéken, vagy ezek kombinációjával érkezik, a MOL-csoport határozza meg. A kormány szerint, ha a Barátság vezeték déli ága nem működne Ukrajna felől, Szlovákia akár a magyarországi százhalombattai finomítót is képes lenne ellátni.

Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter hangsúlyozta: a Barátság vezetéken érkező kőolaj nemcsak Közép-Európa, hanem egész Európa energiaellátásának stabilitásához hozzájárul. Az elmúlt időszakban ugyanis több ágazatban is jelentkeztek ellátási problémák, például egyes légitársaságok járatokat voltak kénytelenek törölni a kerozinhiány miatt.

„Ma 13 500 tonna, április végéig pedig 119 ezer tonna kőolaj érkezik a Barátság vezetéken az egyeztetett szállítási terv szerint. A szállítást az állami Transpetrol valósítja meg, elsősorban a Slovnaft számára” – jelentette ki csütörtöki sajtótájékoztatóján Robert Fico miniszterelnök, és hangsúlyozta, a szállítás újraindításában fontos szerepet játszott a szlovák kormány együttműködése a magyar kormánnyal és az Európai Bizottsággal. A kormányfő álláspontja szerint a leállás hátterében politikai okok álltak, nem pedig műszaki problémák. Ezt szerinte az is bizonyítja, hogy a vezetéket mindenféle javítás nélkül, egyetlen lépéssel újra lehetett indítani.

Hasonlóan nyilatkozott Robert Kaliňák védelmi miniszter is, aki a parlament csütörtöki ülésén kijelentette: az elmúlt hónapokban nem végeztek javítási munkálatokat a vezetéken. Mint mondta, dokumentumokkal is alá tudják támasztani, hogy a rendszer végig működőképes volt.

Az újraindítást Peter Pellegrini államfő is üdvözölte. Az elnöki hivatal szerint a jelenlegi feszült geopolitikai helyzetben különösen fontos, hogy stabil legyen az energiaellátás, mert a Barátság vezetéken érkező kőolaj hozzájárulhat az üzemanyagárak mérsékléséhez és a finomítók folyamatos működéséhez Szlovákiában és Magyarországon egyaránt.

A fejleményeket Csehország is pozitívan értékelte. A cseh kormány szerint a szlovák finomító fontos beszállító egyes cseh régiók számára, és a korábbi exportkorlátozások nehézségeket okoztak. Prága már tárgyalásokat is kezdeményezett Pozsonnyal az esetleges üzemanyagszállításokról.

Erre azért van szükség, mert a cseh import egy része bizonytalanná vált: jelenleg a készletek mintegy 30 százaléka Németországból érkezik, azonban az orosz fél bejelentette, hogy május elejétől leállítja a Kazahsztánból Németországba tartó szállításokat ezen a vezetéken. A cseh kormány ezért új beszállítókat keres, hogy biztosítani tudja az ország energiaellátását.

Tálas Péter az Arénában: Ukrajna az Öböl-államokkal üzletelve juthat fontos új partnerekhez

Szíria és Venezuela után harmadik szövetségesét, Iránt is elveszítette a háború miatt Oroszország – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője. Tálas Péter szerint szerint az ukránoknak sem kedvez az iráni háború, mert olyan mennyiségű lőszer fogyott, aminek a pótlása hosszú időt vesz igénybe.
 

Teheráni légiriadóra ugrott az olajár, mínuszban zártak az amerikai piacok

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények rángatják a piacokat. Jelenleg elég nagy a bizonytalanság; eredetileg kedden járt volna le a tűzszünet határideje, amelyet Donald Trump végül meghosszabbított, időt adva a tárgyalásoknak, de az iráni fél egyelőre nem akar újabb egyeztetésen részt venni, vagyis jelenleg nem igazán látni az előrelépést. A hangulatot rontja, hogy az amerikai blokád az iráni kikötők ellen továbbra is érvényben van. Egyelőre bizonytalan a hangulat Európában, a magyar tőzsde egyre nagyobb esésben van, és Amerikában is lefelé vették az irányt az indexek. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Újabb nagy dobásra készül Elon Musk: negyedével növeli beruházási tervét a Tesla

A Tesla az idei évre 25 milliárd dollár fölé emelte beruházási keretét, miközben Elon Musk a mesterséges intelligenciára, a robotikára és a chipgyártásra összpontosít.

Trump tells BBC that King's visit could 'absolutely' help repair relations with UK

In a phone interview with the BBC's North America editor, the president discussed next week's visit and his relationship with the UK PM.

