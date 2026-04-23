ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.6
usd:
311.47
bux:
134894.02
2026. április 23. csütörtök
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
European Union and Russia conflict. Flags on chess pawns on a chess board.
Nyitókép: ffikretow/Getty Images

Olaj után zöld jelzés: Szlovákia elengedi a szankciós vétót

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Juraj Blanár szlovák külügyminiszter csütörtökön utasítást adott országa állandó uniós képviselőjének, hogy ne blokkolja az Európai Unió Oroszország elleni 20. szankciós csomagja jóváhagyásának írásbeli folyamatát, amennyiben a Barátság kőolajvezetéken továbbra is folytatódni fog a szállítás a szerződéses mennyiségben – ezt maga a tárcavezető jelentette be közösségimédia-profilján.

A bejelentésre azt követően került sor, hogy csütörtökön hajnalban újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken, és csaknem három hónapnyi szünet után megérkezett az első orosz kőolajszállítmány Szlovákiába. A szlovák külügyminiszter már szerdán jelezte, hogy amennyiben újraindul az orosz kőolaj szállítása, Szlovákia készen áll arra, hogy jóváhagyja az EU Oroszország elleni 20. szankciós csomagját is, amelynek támogatását már korábban is ettől tették függővé.

„Megerősítést nyert, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztül már áramlik a kőolaj Szlovákiába, ami annak az összpontosított nyomásnak is eredménye, amelyet a szlovák diplomácia és a gazdasági minisztérium az ukrán félre és az Európai Bizottságra (EB) gyakorolt” – idézte Juraj Blanár bejelentését a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség. Blanár egyidejűleg köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájárult a kőolajszállítás újraindításához.

Az orosz kőolaj szállításának újraindításáról korábban Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter számolt be.

Robert Fico miniszterelnök a szállítás újraindításával összefüggésben tartott sajtótájékoztatóján azt mondta: a csütörtöki nap folyamán 13 ezer tonna kőolajnak kellene érkezni Szlovákiába, április végéig pedig ez a mennyiség el kell hogy érje a 119 ezer tonnát, amelynek túlnyomó részét a Mol érdekeltségébe tartozó pozsonyi Slovnaft kőolajfinomító kapja majd. Hozzátette: a szállítás újraindítása jelentős részben a szlovák és a magyar kormány fáradozásának, illetve az Európai Bizottságnak tudható be.

Kezdőlap    Külföld    Olaj után zöld jelzés: Szlovákia elengedi a szankciós vétót

oroszország

szlovákia

európai unió

szankciós csomag

barátság kőolajvezeték

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tálas Péter az Arénában: ezért lesz Lengyelország a legfontosabb partnere Magyarországnak

Tálas Péter az Arénában: ezért lesz Lengyelország a legfontosabb partnere Magyarországnak
Ha komolyan gondolja a Tisza-kormány, hogy külpolitikája a térségre koncentrál majd, akkor Lengyelországban lehet azt a szövetségest megtalálni, amellyel a regionális érdekérvényesítésért fel lehet lépni – erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Tálas Péter, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője.
 

Juraj Blanár szlovák külügyminiszter csütörtökön utasítást adott országa állandó uniós képviselőjének, hogy ne blokkolja az Európai Unió Oroszország elleni 20. szankciós csomagja jóváhagyásának írásbeli folyamatát, amennyiben a Barátság kőolajvezetéken továbbra is folytatódni fog a szállítás a szerződéses mennyiségben – ezt maga a tárcavezető jelentette be közösségimédia-profilján.
 

inforadio
ARÉNA
2026.04.23. csütörtök, 18:00
Szabó Olivér Norton
fizikus, csillagász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bányafelügyeleti eljárás alá vonták az Orbán család egyik cégét

Bányafelügyeleti eljárás alá vonták az Orbán család egyik cégét

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) a 2025-ös kitermelési adatok alapján negyven esetben indított eljárást szabálytalan bányászati tevékenység miatt. Az érintettek között van az Orbán család tulajdonában álló Hahót Tőzeg Kft. is - írta a 444.hu.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Odaszúrt Verstappennek a Mercedes világbajnokjelöltje: "nincs igaza Maxnak az autókról"

Odaszúrt Verstappennek a Mercedes világbajnokjelöltje: "nincs igaza Maxnak az autókról"

George Russell egy interjúban beszélt a bajnoki címért folyó harcról, a Max Verstappenhez fűződő viszonyáról és az idei szabályváltozásokról.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US boards ship carrying Iranian oil, as Trump orders navy to shoot any boat laying mines in strait

US boards ship carrying Iranian oil, as Trump orders navy to shoot any boat laying mines in strait

Meanwhile, Donald Trump says the US has "total control" over the Strait of Hormuz - and says they will "shoot and kill" any boat laying mines there.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 23. 15:56
A szlovén kormányfő lemondta részvételét az informális EU-csúcson
2026. április 23. 15:45
Tálas Péter az Arénában: ezért lesz Lengyelország a legfontosabb partnere Magyarországnak
×
×