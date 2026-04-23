Olaj után zöld jelzés: Szlovákia elengedi a szankciós vétót

A bejelentésre azt követően került sor, hogy csütörtökön hajnalban újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken, és csaknem három hónapnyi szünet után megérkezett az első orosz kőolajszállítmány Szlovákiába. A szlovák külügyminiszter már szerdán jelezte, hogy amennyiben újraindul az orosz kőolaj szállítása, Szlovákia készen áll arra, hogy jóváhagyja az EU Oroszország elleni 20. szankciós csomagját is, amelynek támogatását már korábban is ettől tették függővé.

„Megerősítést nyert, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztül már áramlik a kőolaj Szlovákiába, ami annak az összpontosított nyomásnak is eredménye, amelyet a szlovák diplomácia és a gazdasági minisztérium az ukrán félre és az Európai Bizottságra (EB) gyakorolt” – idézte Juraj Blanár bejelentését a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség. Blanár egyidejűleg köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájárult a kőolajszállítás újraindításához.

Az orosz kőolaj szállításának újraindításáról korábban Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter számolt be.

Robert Fico miniszterelnök a szállítás újraindításával összefüggésben tartott sajtótájékoztatóján azt mondta: a csütörtöki nap folyamán 13 ezer tonna kőolajnak kellene érkezni Szlovákiába, április végéig pedig ez a mennyiség el kell hogy érje a 119 ezer tonnát, amelynek túlnyomó részét a Mol érdekeltségébe tartozó pozsonyi Slovnaft kőolajfinomító kapja majd. Hozzátette: a szállítás újraindítása jelentős részben a szlovák és a magyar kormány fáradozásának, illetve az Európai Bizottságnak tudható be.