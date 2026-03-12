Öt napig önszabályozással tartja az üzemanyagárakat a Slovnaft, utána dönt a kormány

Robert Fico miniszterelnök elmondta: a kormány és a MOL-csoporthoz tartozó Slovnaft abban állapodott meg, hogy a következő öt napban a vállalat saját eszközeivel igyekszik kordában tartani Szlovákiában az üzemanyagárakat. Ezután újra tárgyalóasztalhoz ülnek, és értékelik a helyzetet. „Hétfőn vagy kedden ismét találkozunk. Megnézzük, hogyan alakul a katonai konfliktus, mi a helyzet a Hormuzi-szorossal, és mi történik a Barátság vezetékkel. Ezután arról beszélünk, hogy folytatjuk-e az önszabályozás útját, vagy valamilyen intézkedéseket hozunk” – pontosított a kormányfő.

Robert Fico szerint a Slovnaft jelenleg komoly nyomás alatt működik. A következő napokban ezért folyamatosan figyelik a nemzetközi olajpiac alakulását. A kormányfő azt is elmondta, hogy a vállalat képviselőinek információi szerint tizenegy olajszállító tankert vásároltak, és az ezekből beérkező nyersolajat Szlovákiában dolgoznák fel üzemanyaggá. A Slovnaft az elmúlt hétvégén már megkezdte az állami kőolajtartalékok egy részének átvételét és feldolgozását.

Ennek célja, hogy szükség esetén biztosítani lehessen az üzemanyag-ellátást, és csökkenteni tudják az árakra nehezedő nyomást.

Robert Fico szerint fontos, hogy a szlovák árak alacsonyabbak legyenek, mint Ausztriában, és nagyjából megfeleljenek a V4-es országok árszintjének. Megjegyezte azt is, hogy Magyarország esetében jelenleg nehezebb az összehasonlítás. „Magyarországon más a helyzet, mivel ott választási kampány zajlik, így nehéz egyes dolgokat értékelni” – jegyezte meg Robert Fico.

A helyzettel kapcsolatban a köztársasági elnök is megszólalt. Peter Pellegrini szerint

a kormány jelenleg minden rendelkezésére álló eszközt igyekszik felhasználni, hogy lassítsa az üzemanyagárak növekedését.

Az államfő szerint is fontos, hogy az árak emelkedése – ha egyáltalán bekövetkezik – Szlovákiában kisebb legyen, mint a környező országokban. Hozzátette: szükség esetén kész támogatni a kormány lépéseit. Az államfő pozitívan értékelte azt is, hogy a kormány egyelőre technikai és piaci megoldásokkal próbálja stabilizálni az üzemanyagárakat, és nem nyúl azonnal jelentős állami forrásokhoz.