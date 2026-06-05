Pozsony visszautasítja Magyar Péter határokkal kapcsolatos kijelentését

Magyar Péter az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára szervezett ünnepi eseményen úgy fogalmazott, hogy „Magyarország a világ egyetlen olyan országa, amely saját magával szomszédos.” A magyar miniszterelnök hozzátette: éppen ezért van szükség jó viszonyra a környező államokkal, ami szerinte az utóbbi években nem mindig volt így, sőt, megszakadt a párbeszéd a legfontosabb szövetségesekkel, a visegrádi négyekkel is.

A „saját magával szomszédos” kijelentésre a szlovák diplomácia vezetése azonnal és rendkívül határozottan reagált. Juraj Blanár külügyminiszter abszurdnak és a történelmi tények nyílt tagadásának nevezte a megfogalmazást. A politikus elutasítja az ilyen történelemszemléletet.

„Az Önök határai, és ezáltal a mi határaink is pontosan meg lettek határozva az első világháború utáni trianoni békeszerződésben, majd újra megerősítették őket a második világháború után is, amikor mellesleg Magyarország a vesztesek oldalán állt”

– üzente Magyar Péternek Juraj Blanár. A szlovák külügyminiszter hangsúlyozta: a leghatározottabban elutasítja Szlovákia határainak, területi egységének és szuverenitásának bármiféle megkérdőjelezését. Leszögezte, hogy a két ország közötti kapcsolat csak akkor maradhat barátságos és konstruktív, ha „elhallgatnak az irredentizmus hamis hangjai és megszűnik a történelem megkérdőjelezése”.

Nem sokkal később Robert Fico szlovák kormányfő is megszólalt az ügyben a közösségi oldalán. A miniszterelnök üres, nagy szavaknak és felesleges asztaldöngetésnek nevezte Magyar Péter kijelentését, amely véleménye szerint semmin sem segít, csupán növeli a feszültséget egy olyan időszakban, amikor józan észre és pragmatizmusra lenne szükség. A miniszterelnök nyomatékosította: Magyarország északi szomszédja a szuverén Szlovák Köztársaság.

Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter szerint Magyar Péter kijelentései nem Szlovákiát, Romániát, Ausztriát, Szerbiát, Horvátországot, Szlovéniát és Ukrajnát sértik, hanem minden normális magyar intelligenciáját.”