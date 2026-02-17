ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.04
usd:
319.55
bux:
0
2026. február 17. kedd Donát
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Wildlife brown bear (Ursus arctos) in green forest. Bear is dangerous animal.
Nyitókép: Michal Ulicny/Getty Images

Halálos lövések, árván maradt bocsok – újabb medvetámadás történt Szlovákiában

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
ELŐZMÉNYEK

Súlyos medvetámadás történt vasárnap a szlovákiai Rózsahegy közelében. Egy 57 éves férfi fakitermelési ellenőrzést végzett fiával és vadászkutyájával, amikor egy meredek, sziklás lejtőről váratlanul rájuk rontott egy anyamedve. Az állatot egy marokfegyverrel lelőtték, a rendőrség orvvadászat gyanújával indított eljárást.

A szlovákiai medvetámadás körülményeiről Filip Kuffa környezetvédelmi államtitkár számolt be. Elmondása szerint az 57 éves férfi megpróbálta egy marokfegyverrel megvédeni magát, de az állat leterítette, és dulakodás közben együtt gurultak le a lejtőn. A fia ekkor közvetlen közelről többször rálőtt a medvére, hogy megmentse apja életét. Az állat a helyszínen elpusztult.

A megtámadott férfi több szakított sebet és harapást szenvedett, köztük nyílt csuklósérülést. A mentők kórházba szállították, az állapota jelenleg stabil. A támadás helyszínétől mintegy 200 méterre megtalálták a család vadászkutyáját is, aki olyan súlyosan megsérült, hogy később elpusztult.

A helyszíni vizsgálat során kiderült, hogy a kilőtt anyamedve három bocsot nevelt.

A kölyköket egy közeli barlangban találták meg, majd a természetvédők gondozásba vették őket.

Jelenleg a bajmóci állatkert rehabilitációs állomásán ápolják a körülbelül egy hónapos állatokat. A szakemberek szerint súlyosan legyengültek és kiszáradtak voltak, testtömegük alig haladja meg a két kilogrammot. A bocsokat három-négy óránként etetik speciális tejpótlóval, és állapotukat folyamatosan figyelik. A következő napok döntőek lesznek túlélésük szempontjából. A szakértők szerint ilyen fiatal korban nagyon kicsi az esély arra, hogy valaha visszatérjenek a vadonba.

Az eset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Felmerült az orvvadászat gyanúja, ugyanakkor azt is vizsgálják, hogy a férfiak végszükségben cselekedtek-e, vagyis életük védelmében használták-e fegyverüket. A helyszíni szemlét a rendőrség és a Nagy-Fátra Nemzeti Park munkatársai közösen végezték el.

Szlovákiában nem egyedi esetről van szó. Természetvédők és cseh egyetemek tudósai szerint az országban a vadon élő medvék száma jelenleg 1012-1275 között lehet. A pozsonyi kormány tavaly áprilisban fogadott el egy indítványt 350 medve kilövéséről, és az ország nagy részén veszélyhelyzetet is bejelentettek a medvék jelenléte miatt. Az állami természetvédelem adatai szerint

2025 áprilisa és októbere között több mint 200 medvét lőttek ki vagy távolítottak el, főként lakott területek közeléből.

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a medvék egyre gyakrabban jelennek meg az emberek közelében, ami részben táplálékhiánnyal és az élőhelyek szűkülésével magyarázható. Ez növeli a konfliktusok és a támadások kockázatát is.

A mostani támadás az idei év első dokumentált medveincidense Szlovákiában. A hatóságok továbbra is vizsgálják a történteket, miközben a szakemberek a három árván maradt medvebocs életéért küzdenek.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Halálos lövések, árván maradt bocsok – újabb medvetámadás történt Szlovákiában

szlovákia

orvvadászat

medvetámadás

bocs

lövések

rózsahegy

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc: a NATO Sarkvidéki Őrszeme Trumpnak is szól, nem csak Kínának és az oroszoknak

Kaiser Ferenc: a NATO Sarkvidéki Őrszeme Trumpnak is szól, nem csak Kínának és az oroszoknak

A NATO Sarkvidéki Őrszem néven programot indít a térség biztonságának szavatolására. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense szerint ez egyaránt szól a térségben egyre aktívabb Oroszországnak és Kínának, valamint az Egyesült Államoknak. Hangsúlyozta: a szövetség meg akarja mutatni az amerikai elnöknek, hogy nem kell megszereznie az USA-nak Grönlandot, hogy biztonságban legyen, de el is akarja rettenteni egy katonai beavatkozástól.
VIDEÓ
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.17. kedd, 18:00
Légrádi Tamás
a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?

Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?

A szigorúbb banki kockázatvállalás közepette a garanciaintézmények felértékelődnek a vállalati finanszírozásban – hangsúlyozza Limbach Attila, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatója. A társaság 2025 végére közel 500 milliárd forintos portfóliót épített, 17 százalékos éves bővüléssel, miközben a kezesség iránti igény a kkv-k és a nagyvállalatok körében is erősödött. A piaci árazású, legfeljebb 80 százalékos kezesség a hitel- és kötvényügyleteknél csökkenti a kockázatot és javítja a kamat- és egyéb kondíciókat. A társaság kezességvállalási tevékenysége 2025 végéig 730 milliárdnyi forrásbevonást és 1200 milliárdnyi beruházást támogatott, 2026-ra pedig további akár 200 milliárdos kezességállomány növekedést céloz meg. A Portfolio arról is kérdezte a vezérigazgatót, hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie, minek kell ehhez megfelelni, és végül milyen előnyei származhatnak belőle egy hazai hitelfelvevőnek?

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiadta az utasítást Donald Trump: ezt várja el Ukrajnától a béketárgyaláson - az oroszok is asztalhoz ülnek

Kiadta az utasítást Donald Trump: ezt várja el Ukrajnától a béketárgyaláson - az oroszok is asztalhoz ülnek

Svájcban folytatódnak a háromoldalú béketárgyalások Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hillary Clinton accuses Trump administration of Epstein files 'cover-up' in BBC interview

Hillary Clinton accuses Trump administration of Epstein files 'cover-up' in BBC interview

"Get the files out. They are slow-walking it," the former US secretary of state says. The White House says it has done "more for the victims than Democrats ever did".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 16. 07:48
Petr Pavel: Katonai támogatás és nyomásgyakorlás kell Ukrajna békéjéhez
2026. február 16. 07:00
A határon fogták el a korrupciós ügyben érintett volt ukrán minisztert
×
×
×
×