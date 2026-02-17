Halálos lövések, árván maradt bocsok – újabb medvetámadás történt Szlovákiában

A szlovákiai medvetámadás körülményeiről Filip Kuffa környezetvédelmi államtitkár számolt be. Elmondása szerint az 57 éves férfi megpróbálta egy marokfegyverrel megvédeni magát, de az állat leterítette, és dulakodás közben együtt gurultak le a lejtőn. A fia ekkor közvetlen közelről többször rálőtt a medvére, hogy megmentse apja életét. Az állat a helyszínen elpusztult.

A megtámadott férfi több szakított sebet és harapást szenvedett, köztük nyílt csuklósérülést. A mentők kórházba szállították, az állapota jelenleg stabil. A támadás helyszínétől mintegy 200 méterre megtalálták a család vadászkutyáját is, aki olyan súlyosan megsérült, hogy később elpusztult.

A helyszíni vizsgálat során kiderült, hogy a kilőtt anyamedve három bocsot nevelt.

A kölyköket egy közeli barlangban találták meg, majd a természetvédők gondozásba vették őket.

Jelenleg a bajmóci állatkert rehabilitációs állomásán ápolják a körülbelül egy hónapos állatokat. A szakemberek szerint súlyosan legyengültek és kiszáradtak voltak, testtömegük alig haladja meg a két kilogrammot. A bocsokat három-négy óránként etetik speciális tejpótlóval, és állapotukat folyamatosan figyelik. A következő napok döntőek lesznek túlélésük szempontjából. A szakértők szerint ilyen fiatal korban nagyon kicsi az esély arra, hogy valaha visszatérjenek a vadonba.

Az eset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Felmerült az orvvadászat gyanúja, ugyanakkor azt is vizsgálják, hogy a férfiak végszükségben cselekedtek-e, vagyis életük védelmében használták-e fegyverüket. A helyszíni szemlét a rendőrség és a Nagy-Fátra Nemzeti Park munkatársai közösen végezték el.

Szlovákiában nem egyedi esetről van szó. Természetvédők és cseh egyetemek tudósai szerint az országban a vadon élő medvék száma jelenleg 1012-1275 között lehet. A pozsonyi kormány tavaly áprilisban fogadott el egy indítványt 350 medve kilövéséről, és az ország nagy részén veszélyhelyzetet is bejelentettek a medvék jelenléte miatt. Az állami természetvédelem adatai szerint

2025 áprilisa és októbere között több mint 200 medvét lőttek ki vagy távolítottak el, főként lakott területek közeléből.

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a medvék egyre gyakrabban jelennek meg az emberek közelében, ami részben táplálékhiánnyal és az élőhelyek szűkülésével magyarázható. Ez növeli a konfliktusok és a támadások kockázatát is.

A mostani támadás az idei év első dokumentált medveincidense Szlovákiában. A hatóságok továbbra is vizsgálják a történteket, miközben a szakemberek a három árván maradt medvebocs életéért küzdenek.