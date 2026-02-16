ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.22
usd:
318.25
bux:
125445.57
2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hóban fekszik egy barna medve.
Nyitókép: Pixabay

Medve marcangolt egy férfit, lelőtték az állatot Szlovákiában

Infostart / MTI

Medvetámadásban sérült meg a múlt hétvégén egy férfi Szlovákiában, a vadat az áldozat fia lelőtte – közölte hétfőn Filip Kuffa szlovák környezetvédelmi miniszter-helyettes a közösségi médiában.

Az áldozat fia elmondta, hogy apja a vadászkutyájával sétált az erdőben, amikor a nőstény medve rátámadt. Az 57 éves férfi megpróbálta lelőni a vadat, de az hamarabb nekiesett, és mindketten lezuhantak egy lejtőn. A fiú látta a történteket, és azt, hogy a megvadult medve marcangolja az apját, ezért hogy megmentse, többször az állatra lőtt.

Miután a medve nem mozdult többé, a fiú segített súlyosan sérült apjának eljutni az autójukig, és elvitte a kórházba.

A támadás helyszínétől mintegy 200 méterre megtalálták a súlyosan sérült vadászkutyát is, amely röviddel később elpusztult.

A környéken egy medvebarlangot is felfedeztek.

Szlovákiában nem ritkák a medvetámadások, de idén ez volt az első.

A szlovák kormány tavaly áprilisban fogadott el egy indítványt 350 medve kilövéséről, és az ország nagy részén veszélyhelyzetet is bejelentettek a medvék jelenléte miatt.

Természetvédők és cseh egyetemek tudósai szerint Szlovákiában a vadon élő medvék száma jelenleg 1012-1275 között lehet.

Kezdőlap    Külföld    Medve marcangolt egy férfit, lelőtték az állatot Szlovákiában

szlovákia

támadás

medve

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor és Marco Rubio is a magyar–amerikai kapcsolatok aranykoráról beszélt a közös sajtótájékoztatón

Orbán Viktor és Marco Rubio is a magyar–amerikai kapcsolatok aranykoráról beszélt a közös sajtótájékoztatón
„Donald Trump támogatja Önt és a magyarokat, bármilyen helyzetben, nagyon szívesen segítséget nyújtunk, ha pénzügyekről is van szó. A novemberi látogatáson felfüggesztettük a szankciókat az orosz energia ügyeiben, mivel támogatjuk az Ön erőfeszítéseit. Az Egyesült Államok elismeri Orbán Viktor erőfeszítéseit a béke ügyében is” – mondta Marco Rubio amerikai külügyminiszter az Orbán Viktorral közös sajtótájékoztatóján a Karmelita kolostorban.
 

Szijjártó Péter a Rubio-látogatásról: fontos nukleáris együttműködési megállapodást írunk alá az Egyesült Államokkal

Marco Rubio Pozsonyban: létesülhet egy V4-es atomerőmű

Nem lesz vereség - Marco Rubio elmondta, hogy mi az oroszok fő problémája

Orbán Viktor üzent Zelenszkijnek: „a magyar emberek döntése kötelez”

Szakértő: tett egy lépést a migrációs nyomás enyhítésére az EU, várjuk a hatást

Szakértő: tett egy lépést a migrációs nyomás enyhítésére az EU, várjuk a hatást

Komoly előrelépés, hogy az Európai Parlament módosította az uniós menekültügyi eljárásról szóló rendeletet – mondta az InfoRádióban Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója. Szerinte az új szabályok biztosan gyorsítanak majd a menedékjogi kérelmek elbírálásán, ugyanakkor kérdéses, hogy a kitoloncolás, a migránsok visszafogadása ezektől eredményesebb lesz-e.
VIDEÓ
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elindult Vizafogó legzöldebb lakóparkjának értékesítése

Elindult Vizafogó legzöldebb lakóparkjának értékesítése

Új fejezethez érkezett az iDOM: a cég az elmúlt évek sikeres budapesti lakófejlesztései után a XIII. kerületben készül átadni következő nagy projektjét, miközben már elindította a Beluga Garden értékesítését is - mondta el a Portfolio-nak Zentai Péter, a vállalat tulajdonosa. A szakember szerint a vevői döntésekben egyre meghatározóbb az energiahatékonyság, a kiszámítható fenntartási költség és a gondosan megtervezett alaprajz, a központi elhelyezkedés és a zöld környezet pedig továbbra is erős keresleti tényező.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hiába reménykedtek a magyar dolgozók: alig nőnek idén a fizetések a legtöbb munkahelyen

Hiába reménykedtek a magyar dolgozók: alig nőnek idén a fizetések a legtöbb munkahelyen

A munkáltatók idei évre vonatkozó bérfejlesztési tervei óvatosabbak a tavalyinál.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police framed man for murder, new evidence suggests

Police framed man for murder, new evidence suggests

Officers knew CCTV discredited their key witness in murder conviction of Omar Benguit, Panorama finds.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 16. 13:56
Az EU egy biztost küld a Béketanács washingtoni ülésére
2026. február 16. 11:38
Először állt bíróság elé a Bondi Beach-i tömegmészáros
×
×
×
×