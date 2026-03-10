Kimaradások, leállások – márciusban többször sem lesz zavartalan a banki ügyintézés

A következő időszakban fontos rendszerfejlesztések lesznek több banknál is, amelyekről nem árt időben tájékozódni, hogy zavartalan maradjon az online ügyintézés. Minden pénzintézetnek van olyan felülete a honlapján, ahová előre feltöltik azokat az időpontokat, amikor egyes szolgáltatásokban kimaradás lehet – hívta fel a figyelmet az esetleges kellemetlenségekre, kimaradásokra a promotions.hu.

A Raiffeisen Bank rendszerében március 20-án lesz fejlesztés, amikor éjféltől hajnali 2 óráig az alábbi szolgáltatások esetén rövid ideig (5-10 percig) tartó lassulás, akadozás fordulhat elő:

bankkártya- és hitelkártya-tranzakciók,

bankkártyával és hitelkártyával való fizetés, készpénzfelvétel,

bankkártyával és hitelkártyával való tokenizálás, Apple Wallet-hez és Google Wallet-hez adás,

Myra alkalmazásban bankkártya és hitelkártya funkciók,

ATM készpénz befizetés,

egyenleglekérdezés, bankkártya és hitelkártya igénylés.

A CIB Bank ügyfelei számára fontos információ, hogy március 25-én részleges bankszünnapot tart a pénzintézet, amikor a Központi Értéktár és a bankfiókok zárva lesznek. Akkor a vállalati banki tanácsadók sem lesznek elérhetők, a manuális folyamatot igénylő megbízásokat sem hajtják végre.

Ugyanakkor változatlanul éjjel-nappal elérhető lesz a CIB24 telefonos ügyfélszolgálatuk a +36-1-424–2242-es telefonszámon. A banki ügyek nagy részét így akkor is a nap bármely szakaszában, bankfiók felkeresése nélkül is lehet intézni.

Ugyancsak a CIB Banknál az alábbi időpontokban kimaradások várhatók, amikor a felsorolt szolgáltatásaik nem vagy csak korlátozottan lesznek elérhetők:

2026.03.09. 22.00–2026.03.10. 05.00

2026.03.13. 00.00–2026.03.13. 05.00

2026.03.17. 22.00–2026.03.18. 05.00

2026.03.19. 22.00–2026.03.20. 03.00

2026.03.23. 22.00–2026.03.24. 05.00

2026.03.26. 22.00–2026.03.27. 03.00 közötti időszakokban

A CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, a CIB Business Online és a TPP-csatorna nem lesz elérhető, így az online bankkártyás vásárlások jóváhagyása a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül szintén nem lesz elérhető az ellített időpontokban.

A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége viszont ebben az időszakban is biztosított lesz.