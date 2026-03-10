ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.44
usd:
333.56
bux:
120443.1
2026. március 10. kedd Ildikó
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Bank felirat egy épületen.
Nyitókép: Getty Images

Kimaradások, leállások – márciusban többször sem lesz zavartalan a banki ügyintézés

Infostart

A Raiffeisen Bank és a CIB Bank ügyefeleit érintik majd a kisebb-nagyobb kellemetlenségek.

A következő időszakban fontos rendszerfejlesztések lesznek több banknál is, amelyekről nem árt időben tájékozódni, hogy zavartalan maradjon az online ügyintézés. Minden pénzintézetnek van olyan felülete a honlapján, ahová előre feltöltik azokat az időpontokat, amikor egyes szolgáltatásokban kimaradás lehet – hívta fel a figyelmet az esetleges kellemetlenségekre, kimaradásokra a promotions.hu.

A Raiffeisen Bank rendszerében március 20-án lesz fejlesztés, amikor éjféltől hajnali 2 óráig az alábbi szolgáltatások esetén rövid ideig (5-10 percig) tartó lassulás, akadozás fordulhat elő:

  • bankkártya- és hitelkártya-tranzakciók,
  • bankkártyával és hitelkártyával való fizetés, készpénzfelvétel,
  • bankkártyával és hitelkártyával való tokenizálás, Apple Wallet-hez és Google Wallet-hez adás,
  • Myra alkalmazásban bankkártya és hitelkártya funkciók,
  • ATM készpénz befizetés,
  • egyenleglekérdezés, bankkártya és hitelkártya igénylés.

A CIB Bank ügyfelei számára fontos információ, hogy március 25-én részleges bankszünnapot tart a pénzintézet, amikor a Központi Értéktár és a bankfiókok zárva lesznek. Akkor a vállalati banki tanácsadók sem lesznek elérhetők, a manuális folyamatot igénylő megbízásokat sem hajtják végre.

Ugyanakkor változatlanul éjjel-nappal elérhető lesz a CIB24 telefonos ügyfélszolgálatuk a +36-1-424–2242-es telefonszámon. A banki ügyek nagy részét így akkor is a nap bármely szakaszában, bankfiók felkeresése nélkül is lehet intézni.

Ugyancsak a CIB Banknál az alábbi időpontokban kimaradások várhatók, amikor a felsorolt szolgáltatásaik nem vagy csak korlátozottan lesznek elérhetők:

  • 2026.03.09. 22.00–2026.03.10. 05.00
  • 2026.03.13. 00.00–2026.03.13. 05.00
  • 2026.03.17. 22.00–2026.03.18. 05.00
  • 2026.03.19. 22.00–2026.03.20. 03.00
  • 2026.03.23. 22.00–2026.03.24. 05.00
  • 2026.03.26. 22.00–2026.03.27. 03.00 közötti időszakokban

A CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, a CIB Business Online és a TPP-csatorna nem lesz elérhető, így az online bankkártyás vásárlások jóváhagyása a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül szintén nem lesz elérhető az ellített időpontokban.

A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége viszont ebben az időszakban is biztosított lesz.

Kezdőlap    Belföld    Kimaradások, leállások – márciusban többször sem lesz zavartalan a banki ügyintézés

leállás

bankok

kimaradás

cib bank

raiffeisen bank

rendszerfejlesztes

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Brutális pénzek mennek fegyverekre Európában – Kaiser Ferenc elárulta, miben állunk rosszul

Brutális pénzek mennek fegyverekre Európában – Kaiser Ferenc elárulta, miben állunk rosszul
Az európai országok fegyverimportja több mint háromszorosára nőtt az elmúlt öt évben, és ezzel a kontinens a világ legnagyobb fegyvervásárlójává vált – derül ki a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) friss jelentéséből. A részletekről Kaiser Ferenccel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensével beszélgettünk.
 

Resperger István: Franciaország keresi az útját a nagyobb atomhatalmak között

Donald Trump szerint gyorsan csökkenni fog az olaj ára

Donald Trump szerint gyorsan csökkenni fog az olaj ára

Hétfő reggelre 100 dollár főlé emelkedtek az olajárak, azt követően, hogy az Irán elleni háború drámai fordulatot vett a hétvégén.
 

Benzin- és gázolajár – Rendkívüli bejelentés Orbán Viktortól

Nem az első ársapka, de nem is ugyanakkora

Ebből a szomszédunkból már hozzánk járnak tankolni

Vlagyimir Putyin megszólalt az energiaszállításról: nyitott rá, de...

Itt a váratlan döntés a G7-ektől olajügyben

Az olajpiac egyik legnagyobb szereplője sem bírta tovább

Párizs feltörné a Hormuzi-szorost

VIDEÓ
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.10. kedd, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Amerika a győzelem kapujában, Irán megtámadta a NATO-t, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden

Amerika a győzelem kapujában, Irán megtámadta a NATO-t, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden

Republikánus vezetőknek tart sajtónyilvános beszédet Donald Trump elnök Floridában: az elnök eddig elsősorban Iránról beszél. Az amerikai vezető úgy látja: a háborúnak hamarosan vége, az USA és Izrael győzni fog, Irán gyakorlatilag katonailag és politikailag megsemmisült. Az iráni háborúnak lényegében vége van, Amerika elérte a céljait – jelentette be ma este Donald Trump amerikai elnök. Franciaország a Közel-Keletre küld nyolc fregattot, két helikopter-hordozót és a Charles de Gaulle repülőgép-hordozót – jelentette be ma este Emmanuel Macron francia elnök. Törökország „figyelmeztetést” küldött Teheránnak, miután az iráni haderő ismét ballisztikus rakétát lőtt ki a NATO-tagállamra – idézi Recep Tayyip Erdogan török elnököt a Times of Israel. A török vezető hangsúlyozta: ha Irán további lépéseket tesz, a két ország ezeréves kapcsolata összeomolhat. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni konfliktus legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kőkemény csata vár Szoboszlaiékra a török katlanban: csúnyán ráfázhat az angol sztárcsapat?

Kőkemény csata vár Szoboszlaiékra a török katlanban: csúnyán ráfázhat az angol sztárcsapat?

Magyar szempontból a játéknap legfontosabb mérkőzésén Sallai Roland csapata, a Galatasaray a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is soraiban tudó Liverpoolt fogadja.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Oil prices fall as Trump threatens Iran with 'fire and fury' over Strait of Hormuz

Oil prices fall as Trump threatens Iran with 'fire and fury' over Strait of Hormuz

The US president says Iran war will be over "pretty quickly" but Washington hasn't "won enough" yet.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 10. 06:14
Üzemanyagárak – újabb csökkentést jelentett be a kormány
2026. március 9. 20:09
Elfogtak egy férfit, aki késsel támadt két nőre Nyíregyházán
×
×