2025. december 13. szombat Luca, Otília
barna medve / A brown bear is standing up in the middle of the wood
Nyitókép: Marco Pozzi Photographer/Getty Images

Drámai helyzetbe kerültek a szlovákiai medvék

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Északi szomszédunknál rekordmennyiségű medve pusztult el idén.

Szlovákiában a környezetvédelmi minisztérium jelenlegi vezetése alatt az országban élő barnamedvepopuláció több mint egyharmada pusztult el, ami összesen legalább 383 medvét jelenthet. A „Mi vagyunk az erdő” civil kezdeményezés és az Aevis természetvédelmi szervezet figyelmeztetése szerint ez a szám a tárca által kiadott kilövési engedélyek révén nőtt meg, miközben a medvetámadások száma nemhogy csökkent volna, hanem éppen növekedett.

Szlovákiában jelenleg rekordmennyiségű, 175 medve kilövésére adott engedélyt a környezetvédelmi minisztérium, azonban a természetvédelmi szervezetek és a vadászat ellenzői szerint a kilövés a problémás egyedek eltávolítása helyett inkább egy trófeavadászatot eredményezett. Az állami Erdő vállalat a medvék kilövését pénzért árulja, egy-egy állat kilövésének ára 2400 és 9900 euró között mozog, ami azt jelzi, hogy

a vadászat nem a polgárok védelmét, hanem az üzleti érdekeket szolgálja.

2022-ben és 2023-ban összesen 19 medve esett áldozatul, 2024-ben már 92, míg 2025-ben rekordot döntött a szám, hiszen eddig már 201 medve vesztette életét. Ehhez hozzáadódnak az orvvadászok, balesetek vagy természetes halálozások révén elpusztult egyedek, így Tomáš Taraba minisztersége alatt legalább 383 medve halt meg.

A „Mi vagyunk az erdő kezdeményezés” és az Aevis szervezet a Via Iuris jogsegélyszolgálat segítségével már 33 keresetet nyújtott be a minisztérium ellen, mivel szerintük a kilövési engedélyeket törvénytelenül és széleskörűen adták ki, megfelelő tudományos vizsgálat nélkül. A természetvédők hangsúlyozzák, hogy a kilövés nemcsak a veszélyes viselkedésű medvéket érintette, hanem véletlenszerűen is lőttek ki egyedeket.

A civil kezdeményezés petíciót indított, amely a medvék emberektől való távoltartását és az erre irányuló intézkedések finanszírozását célozza. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a medvék tömeges kilövése nemcsak, hogy

nem oldotta meg a problémát, hanem a támadások száma folyamatosan nőtt.

A 2022-es évben 9, 2023-ban 11, 2024-ben ismét 11 medvetámadást jegyeztek, míg 2025-ben, a kilövési engedélyek számának több mint kétszeresére emelkedésével, a Szlovák Természetvédelmi Állami Szolgálat már 17 támadást regisztrált. A környezetvédők szerint a legfontosabb intézkedés a medvék természetes élőhelyeinek védelme mellett az oktatás és a megelőzés erősítése lenne, mint például a szemétgyűjtő konténerek biztonságosabb elhelyezése a településeken, a gazdák támogatása, illetve az erdei túrák során a közvélemény megfelelő tájékoztatása.

A civil természetvédő szervezetek szerint valódi rendszerszintű változásokra van szükség ahhoz, hogy hosszú távon fenntartható és biztonságos megoldást találjanak a szlovákiai medvepopuláció védelme és a közbiztonság megóvása érdekében.

