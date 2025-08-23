ARÉNA
2025. augusztus 23. szombat
Nyitókép: Unsplash.com

Tízezren gyűjtik majd a medveürüléket, pont kerülhet egy régi vita végére Szlovákiában

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Medveszámlálásba kezd a szlovák Állami Természetvédelmi Hivatal. A természetvédők és a vadászok közösen fogják begyűjteni a medveürüléket és szőrt, hogy genetikai mintavétellel mérjék fel az állomány nagyságát. A legfrissebb medvetámadás augusztus 20-án, szerdán történt Szlovákiában a liptói régióban.

A medveszámlálást a medveállomány szabályozásáról kialakult, évek óta tartó vita miatt végzik el, hogy a genetikai mintavétellel megbízhatóbb adatokat kapjanak a szakemberek. A DNS-elemzések eredményére várhatóan egy évet kell várni. Filip Kuffa környezetvédelmi államtitkár elmondta, hogy ehhez megfelelő számú mintát kell begyűjteni. „A természetvédelmet pontos adatokra kell alapozni. Azt szeretnénk, ha a többi nagyvadról is pontosabb számaink lennének” – tette hozzá az államtitkár.

A minták begyűjtésénél a nemzeti parkokkal és tájvédelmi körzetekkel, a vadászokkal, erdészekkel és az állatorvosokkal is együttműködne az Állami Természetvédelmi Hivatal, amely már kidolgozta a szabályos mintavétel módszertanát és oktatófilmet is készített erről. A szükséges eszközökkel is ellátja a szervezeteket.

„Kémcsöveket, gumikesztyűket, jelölőcímkéket és papírborítékokat kapnak, utóbbit a medveszőrre. Legalább 7 ezer mintát szeretnénk begyűjteni, az elemzésük 12 hónapig tart”

– részletezte Roman Fajth, az Állami Természetvédelmi Hivatal igazgatója. Azt még nem tudják, mennyibe kerül mindez, és azt sem, hol végzik majd el az elemzéseket. Fajth szerint elsősorban a hazai egyetemekkel szeretnének együttműködni.

Legutóbb 2023-ban végzett ilyen felmérést a hivatal, akkor a prágai Károly Egyetemmel együttműködve. 2019 és 2021 között 2172 mintát gyűjtöttek, az elemzések szerint akkor valószínűleg 1056 barnamedve volt Szlovákiában. Az akkori kutatás eredményét megkérdőjelezték a vadásztársaságok, szerintük ugyanis nem tették közzé a mintavétel pontos módszerét és kevés mintát gyűjtöttek be.

„Valószínűleg azért volt kevés minta, mert nem vonták be a vadásztársaságok területeit. 1800 ilyen terület van Szlovákiában, ezekből 1200-ban fordulhat elő medve” – mondta Šuba Imre, a Szlovák Vadászkamara igazgatója. Hozzátette, most

10 ezer embert vonnak be, és feltételezi, hogy a teljes medveállományt sikerül felmérni.

A legújabb medvetámadás augusztus 20-án, szerdán történt Szlovákiában a liptói régióban. Liptószentjános község közelében, a Sztanisói-barlang mellett támadt meg egy férfit a barnamedve. A helyszínre nem sokkal a támadás után kiérkezett a bevetési egység, amely drónnal próbálta meg felkutatni a ragadozót, de a legfrissebb hírek szerint nem jártak sikerrel. A helyiek állítása szerint a megtámadott férfi több sérülést is szenvedett, a támadást követően a liptószentmiklósi kórházba szállították, hogy ellássák a sebeit.

szlovákia

természetvédelem

medve

dns

