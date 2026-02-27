ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.85
usd:
318.36
bux:
128017.3
2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
barna medve / A brown bear is standing up in the middle of the wood
Nyitókép: Marco Pozzi Photographer/Getty Images

Pert vesztett a szlovák zöldtárca a medvék kilövési engedélye ügyében

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
ELŐZMÉNYEK

Jogerősen pert vesztett Szlovákia környezetvédelmi minisztériuma abban az ügyben, amelyben egy vadásztársaságnak nyolc medve kilövésére adott engedélyt. A döntés értelmében a tárcának a perköltséget is meg kell térítenie a felperes civil szervezet számára.

Az engedélyt a Poludnica Vadásztársaság kapta, a bíróság azonban megállapította: a minisztérium döntése több szempontból is hiányos volt. A felperes, a My sme les – magyarul „Mi vagyunk az erdő” – nevű kezdeményezés szerint a hatóság nem tudta egyértelműen azonosítani a kilövésre kijelölt állatokat, hiányzott a döntés felülvizsgálatához szükséges dokumentáció, és nem vizsgálták meg megfelelően az alternatív megoldásokat sem.

Az ügyben megszólalt Filip Kuffa környezetvédelmi államtitkár is, aki közölte: a minisztérium nem ért egyet az ítélettel, és további jogi lépéseket tervez. Mint mondta, a gyakorlatban sokszor nehéz pontosan meghatározni az egyes medvék jellemzőit. Példaként említette, hogy

még elejtett állatok esetében is előfordul, hogy első ránézésre nem egyértelmű az állat neme, különösen fiatal példányoknál.

A minisztérium ezért panaszt készül benyújtani a Pozsonyi Közigazgatási Bíróság döntése ellen, és az államtitkár szerint keresik a módját annak is, hogyan lehetne a jövőben megfelelni a bíróság által elvárt szigorúbb feltételeknek.

A civil szervezetek viszont áttörésként értékelik az ítéletet. A Mi vagyunk az erdő közölte: ez az első döntés abból a 33 perből, amelyet az Aevis Alapítvánnyal és a Via Iuris szervezettel együtt indítottak a medvék kilövésére kiadott engedélyek ügyében.

A felperesek szerint a minisztérium gyakorlata eddig lehetővé tette, hogy konkrét problémás egyedek megjelölése nélkül adjanak ki kilövési engedélyeket, ami szerintük nem jelent valódi megoldást az emberek biztonságának növelésére. Erről beszélt Eva Kováčechová ügyvéd is, aki hangsúlyozta: a bíróság megerősítette, hogy az ilyen súlyú döntéseket konkrét indokokkal és bizonyítékokkal kell alátámasztani. Vagyis pontosan meg kell határozni, mely állatok jelentenek veszélyt, és miért szükséges azok kilövése.

A mostani ítélet precedenst is teremthet a jövőre nézve. A döntés rávilágít arra, hogy a hatóságoknak szigorúbb szakmai és jogi feltételeknek kell megfelelniük, amikor védett állatok kilövéséről döntenek.

A medvék és az emberek együttélésének problémája továbbra is érzékeny és vitatott kérdés Szlovákiában, ahol az utóbbi években megszaporodtak az ember és nagyragadozó közötti konfliktusok.

A pozsonyi kormány tavaly áprilisban fogadott el egy indítványt 350 medve kilövéséről, és az ország nagy részén veszélyhelyzetet is bejelentettek a medvék jelenléte miatt. Az állami természetvédelem adatai szerint 2025 áprilisa és októbere között több mint 200 medvét lőttek ki vagy távolítottak el, főként lakott területek közeléből.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Pert vesztett a szlovák zöldtárca a medvék kilövési engedélye ügyében

per

szlovákia

környezetvédelem

pozsony

vadászat

medve

civil szervezet

kilövés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Gyulay Zsolt a felújított Hungaroringről: áprilisban teljes gőzerővel elindulunk

Gyulay Zsolt a felújított Hungaroringről: áprilisban teljes gőzerővel elindulunk
Áprilisban nyit a Hungaroring. A főépület felújítása után a versenyirányítási központ is bekerült a főépületbe, már megvan a végleges helye – mondta az InfoRádióban Gyulay Zsolt elnök-vezérigazgató. Arról is beszélt, milyen felújítások vannak még hátra, és a várakozásait, megérzéseit is megosztotta az idei Forma–1-es szezonnal kapcsolatban.
VIDEÓ
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.27. péntek, 18:00
Baán László
a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az amerikai hírszerzés szerint küszöbön az újabb háború: egyre többen figyelnek a térségre

Az amerikai hírszerzés szerint küszöbön az újabb háború: egyre többen figyelnek a térségre

A héten mi is beszámoltunk róla, hogy a New York Times, hírszerzési forrásokra hivatkozva arról írt: 2022-2023 környékén a washingtoni nemzetbiztonsági tisztviselők titkos tájékoztatókon hívták fel az Apple, az AMD és a Qualcomm vezetőinek figyelmét arra, hogy Kína terveket készít Tajvan visszaszerzésére. A leginkább érintett amerikai technológiai vállalatok vezetőit a Biden- és Trump-adminisztráció is arra ösztönözte, hogy tegyenek a tajvani fékvezetői iparral szembeni nagy kitettségük ellen, a cégek azonban ezt rendre figyelmen kívül hagyták, így egy esetleges kínai támadás a sziget ellen még ma is jelentős veszélyeket hordoz az amerikai technológiai szektor számára. A Google Trends adatai alapján megvizsgáltuk, az elmúlt években az amerikai nyilvánosság mennyire figyelt Tajvanra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
16 szolgálati lakás épül a Balaton-partján: nézd meg, hol lakhatnak a jövő közalkalmazottai

16 szolgálati lakás épül a Balaton-partján: nézd meg, hol lakhatnak a jövő közalkalmazottai

Balatonfüreden elindult a szolgálati lakások építése: két háromszintes épületben 16 modern lakás készül, zöldhomlokzatos, fenntartható kialakítással.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Pakistan strikes Afghanistan as PM says forces ready to 'crush' Taliban

Pakistan strikes Afghanistan as PM says forces ready to 'crush' Taliban

Pakistan's defence minister declares "open war" after Afghan Taliban says it launched 'retaliatory strikes' on Pakistan on Thursday night.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 27. 07:00
Robert Fico nem zárja ki a külföldről történő levélszavazás megszüntetését a választásokon
2026. február 26. 11:52
Brüsszel vizsgálja Andrej Babiš összeférhetetlenségét az uniós pénzek kapcsán
×
×