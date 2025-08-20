ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
394.53
usd:
338.28
bux:
0
2025. augusztus 20. szerda István
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Wikipédia/Charles J. Sharp/Sharp Photography

Nekimennek a medvéknek Szlovákiában

Infostart / MTI

Felmérik a medveállományt Szlovákiában.

Széles körű felmérést indít a szlovák állami természetvédelmi hatóság (SOPSR) a szlovákiai barnamedve-állomány felmérése céljából - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség a Környezetvédelmi Minisztérium államtitkárának közlésére hivatkozva szerdán.

A felmérésbe az érintettek - vadászok, erdészek, környezetvédők - minden korábbinál szélesebb körét kívánják bevonni, a művelet a vadon élő állatok szőrének és ürülékének begyűjtésével, illetve az azokon elvégzett DNS-vizsgálat alapján zajlik majd. A felmérés elsődleges eredményeinek megismerésére a szaktárca közlése szerint egy éven belül van kilátás.

Az állományfelmérést Filip Kuffa környezetvédelmi államtitkár a barnamedve-állomány kezelésével kapcsolatban több éve zajló vitával, illetve azzal indokolta, hogy a felmérés eredményei a korábbinál pontosabb képet adhatnak az állományról, és így alapul szolgálhatnak az állománnyal kapcsolatos viták eldöntésére.

A barnamedve-populáció növekedése és az abból adódó problémákra adható megoldások évek óta vita tárgyát képezik a környezetvédők, illetve az érintett területek lakossága, a vadászegyesületek és a környezetvédelmi tárca között. Szlovákiában az embereket ért medvetámadások számának növekedése után, a szaktárca egy tavalyi döntése alapján az idei évtől részlegesen - éves kvóták alapján - ismét vadászhatóvá tették a barnamedvét, amelyet korábban évekig csak külön engedély és eseti indoklás alapján lehetett kilőni.

A Szlovákia területén élő barnamedvék számáról hozzáférhető adatok jelentős eltéréseket mutatnak, egyben azonban közösek, hogy mindegyikük az állomány gyarapodását mutatja. Az SOPSR által két éve nyilvánosságra hozott - két csehországi oktatási intézmény által készített - felmérés 1000-1300 körülire becsülte a Szlovákia területén élő barnamedvék számát. Ugyanakkor a Nemzeti Erdészeti Központ (NLC) ugyanarra az évre vonatkozó kimutatása szerint a barnamedvék száma meghaladta a háromezret.

Kezdőlap    Külföld    Nekimennek a medvéknek Szlovákiában

felmérés

szlovákia

medve

állomány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Aranyat ér, de vér tapad hozzá – kérdés, kié lesz végül?

Aranyat ér, de vér tapad hozzá – kérdés, kié lesz végül?

A világ egyik fontos nyersanyagát, a mobilok számára nélkülözhetetlen koltant egy lázadó csoport által elfoglalt bányavidéken termelik ki a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az eltávolításukat célzó diplomáciai erőfeszítések egyelőre eredménytelenek.
Juhász Árpád a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje kitüntetésben részesült

Juhász Árpád a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje kitüntetésben részesült

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter kitüntetéseket adott át augusztus 20-a alkalmából.
 

Bóka János: a szuverén és erős Magyarország a magyar nemzet megmaradásának záloga

Átadták a Magyar Szent István Rend kitüntetést

Ők kaptak érdemkereszt kitüntetést

Kiadták a riasztást: változott a kemény viharok érkezésének időpontja

Rubicon Intézet: óriásit változott az augusztus 20-i ünnep

Olyan attrakció készül a fővárosban, ami az agglomerációból is látható lesz

Lezárások és terelések a fővárosi tűzijáték miatt

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Újra MotoGP Magyarországon. Talmácsi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.21. csütörtök, 18:00
Molitorisz Dániel
ortopéd traumatológus
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lesújtó statisztika érkezett: egyre nő Európában az eddig szokatlan megbetegedések száma

Lesújtó statisztika érkezett: egyre nő Európában az eddig szokatlan megbetegedések száma

Rekordot döntött Európában az idén a szúnyogok által terjesztett vírusok, köztük a chikungunya és a nyugat-nílusi vírus okozta megbetegedések esetszáma - figyelmeztetett szerdán kiadott jelentésében az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC), amely a globális felmelegedésben látja a változás legfőbb okát.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ettől Zacher Gábor beájulna: bődületes, mennyi alkoholt iszik egy átlag magyar

Ettől Zacher Gábor beájulna: bődületes, mennyi alkoholt iszik egy átlag magyar

Minden ötödik magyar felnőtt problémás ivó - súlyosabb a helyzet, mint gondolnánk. Nézd meg a CHART by Pénzcentrum friss videóját!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel calls up 60,000 reservists ahead of planned Gaza City offensive

Israel calls up 60,000 reservists ahead of planned Gaza City offensive

Troops are already operating in some areas ahead of the planned operation, which the ICRC says will worsen "an already catastrophic situation".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 20. 18:18
Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat a Szajnában talált holttestek ügyében
2025. augusztus 20. 17:01
Az orosz külügyminiszter elmondta, mi kell az ukrajnai békéhez
×
×
×
×