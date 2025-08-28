ARÉNA
2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
Nyitókép: Unsplash.com

Válasz előtt tüzelnek: már közel félszáz medvét pusztítottak el a támadások környékén

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Szlovákiában a Mi vagyunk az erdő, az Aevis és a WWF Szlovákia természetvédelmi szervezetek felszólították a környezetvédelmi minisztert, hogy hagyjon fel a medvék kilövésének engedélyezésével anélkül, hogy pontos adatok állnának rendelkezésre a populációról. A tárca közel 240 példány kilövését engedélyezte anélkül, hogy ismerné a Szlovákiában élő medvék számát.

A szlovák természetvédők régóta figyelmeztetnek arra, hogy a medvék kilövése nem segít megelőzni az ember elleni támadásokat. Ezek oka szerintük az is, hogy az állam elhanyagolja a megelőző intézkedéseket, és nem végez megfelelő felvilágosítást. Ezt bizonyítják szerintük a legutóbbi esetek is, amelyek olyan térségben történtek, ahol már tucatnyi medvét megöltek.

A szlovák környezetvédelmi minisztérium a napokban nagyszabású, DNS-analízisen alapuló barnamedve-számlálást jelentett be. A természetvédők azonban rámutatnak, hogy nem ismertek a módszertan részletei, sem az intézmény, amely az elemzést végzi majd. Súlyosabb problémának tartják viszont, hogy a tárca közel 240 példány kilövését engedélyezte anélkül, hogy releváns adat állna rendelkezésre a populációról. „Előbb tehát lelövik a medvéket, és csak utána keresik a választ arra a kérdésre, hány medve él valójában Szlovákiában” – figyelmeztetett Katarína Butkovská, a WWF Szlovákia munkatársa.

A Mi vagyunk az erdő kezdeményezés az elpusztított medvékről szóló adatok feldolgozása után megállapította, hogy 2024 óta legalább 48 medvét öltek meg annak a térségnek a tágabb környékén, ahol tavaly két medvetámadás is történt. Ezek közül 28-at a bevetési egység és helyi vadászok lőttek ki, további 20 pedig közlekedési balesetek és más okok miatt pusztult el. „Csaknem ötven medve elpusztítása mintegy 200 négyzetkilométeres területen sem tudta megakadályozni azokat a támadásokat, amelyek két férfi orvosi ellátását tették szükségessé” – hangsúlyozta Michal Haring, a kezdeményezés képviselője, aki szerint a kilövés külföldön sem bizonyult hatékonynak. Példaként elmondta, hogy Japán Hokkaidó szigetén egyetlen év alatt rekordot jelentő 1804 barnamedvét ejtettek el, mégsem tudták megakadályozni az idei augusztusi halálos támadást.

„Felszólítjuk Tomáš Taraba környezetvédelmi minisztert, hogy haladéktalanul állítsa le a medvék kilövésére vonatkozó engedélyek kiadását. Ez rendszertelen és rossz megoldás. A medvék válogatás nélküli irtása nyilvánvalóan nem javít a helyzeten, ellenkezőleg, rontja azt. Sürgősen fel kell hagyni ezzel. A minisztérium vezetésének szakmai alapon, adatokra támaszkodva kellene döntenie, nem érzelmek és benyomások alapján” – mondta Rastislav Mičaník, az Aevis szervezet képviselője.

A természetvédők szerint a medvetámadások számának növekedéséhez hozzájárulhatnak a megszakított migrációs útvonalak és a hiányzó ökológiai átjárók is. Hivatalos adatok szerint a D1-es autópálya Liptószentmiklós és Východná közötti szakaszán 2023-2024-ben legalább 15 barnamedvét ütöttek el autók, további ötöt pedig vonat gázolt el. A hiányzó migrációs folyosók, amelyek lehetővé tennék az állatok biztonságos átkelését a forgalmas szakaszokon, szintén hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a medvék hosszabb ideig tartózkodnak a települések közelében.

szlovákia

wwf

medve

kilövés

vadállomány

