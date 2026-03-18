Mire készül a Volodimir Zelenszkij által félreállított kulcsember?

Az Associated Press hírügynökségnek adott interjú volt az, amellyel Valerij Zaluzsnij volt ukrán hadseregparancsnok felkavarta az ukrán közvéleményt és kijevi politikai vezetést is. A volt főparancsnok egyik legélesebb kritikája az volt, hogy a politikai vezetés – vagyis Volodimir Zelenszkij elnök – beleszólt a 2023-as ukrán ellentámadás tervezésébe. Zaluzsnij szerint ez a beavatkozás hozzájárult a hadművelet kudarcához.

A nyugati médiában azonban őt is felelőssé tették – bár nem egyedül – azért, mert az ukránok nem hallgattak az amerikaik tanácsára, hogy egy, elsöprő támadást indítsanak és elaprózták a műveleteket.

A népszerű, de Zelenszkij által végül leváltott katonai vezető arról is beszélt, hogy már 2022-ben feszültségek voltak közte és az elnök között. Az ok: szerinte Zelenszkij nem fogadta meg a katonai javaslatait, és inkább politikai célokat tartott szem előtt a háború irányításában. A volt főparancsnok azt is felvetette, hogy az ukrán biztonsági szolgálat korábban rajtaütést hajtott végre az ő parancsnoki központján – ami szintén a bizalmatlanság jele lehetett.

A kérdés azonban továbbra is nyitott: tényleg politikai pályára készül-e Zaluzsnij?

A válasz egyelőre nem egyértelmű. Saját környezete szerint nem – derült ki az RBK ukrán híroldal cikkéből. A hozzá közel állók azt mondják, hogy a londoni nagyköveti posztra áthelyezett tábornok jelenleg nem készül választási kampányra, sőt, úgy véli, háború idején nincs is realitása a választásoknak.

Az ukrán politikai elit egy része viszont másképp látja.

A Zelenszkij környezetéből származó források szerint Zaluzsnij médiaszereplései már egyfajta „felvezetése” lehet egy jövőbeli kampánynak.

Sőt, egyes vélemények szerint már meg is hozta a döntést, csak még nem jelentette be.

A bizonytalanságot növeli, hogy a volt főparancsnok még mindig rendkívül népszerű otthon: egyes felmérések szerint akár meg is előzheti Zelenszkijt egy esetleges elnökválasztáson.

Ugyanakkor van, amiben nem erős: Zaluzsnijnak jelenleg nincs valódi politikai csapata. Közvetlen környezetét főként katonák alkotják, és csak néhány médiatanácsadó segíti. Szervezett kampánystáb, pártstruktúra vagy kidolgozott politikai stratégia egyelőre nem látható mögötte – jegyzi meg az RBK.

Az már régóta ismert, hogy Zelenszkij és Zaluzsnij viszonya megromlott és a környezete szerint mostani megszólalását is azzal lehet magyarázni, hogy válaszolni akart az ellene egy ideje folyó „lejárató kampányra” és nem tudatos politikai pozicionálásba kezdett.

Az elnök emberei mindenesetre a jelek szerint aggódnak. Egyikük azt mondta a portálnak: „már a cikk kiadása előtt voltak kísérletek, hogy megtudjuk, mi motiválja és mit gondol”. Viszont azt is felvetették: Zaluzsnij több témáról is beszélt az AP-nek, de a hírügynökség döntött úgy, hogy a Zelenszkij elleni bírálatokat emeli ki. Mindez valószínűleg kínos perceket eredményezett, amikor kedden Londonba látogatott az ukrán elnök, ahol minden bizonnyal egykori hadseregparancsnok nagykövetével is találkoznia kellett.