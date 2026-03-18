2026. március 18. szerda Ede, Sándor
Valerij Zaluzsnij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka (k) az ukrajnai nagy éhínség, a holodomor jelképének számító, a Gyermekkor keserű emléke nevű szoboremlékműnél Kijevben 2023. november 25-én. A legkevesebb hárommillió halálos áldozatot követelő éhínséget a sztálini önkény idézte elő az akkor szovjet tagköztársaság Ukrajnában 1932 és 1933 között.
Nyitókép: MTI/EPA/Oleh Petraszjuk

Mire készül a Volodimir Zelenszkij által félreállított kulcsember?

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Egyetlen interjú elég volt ahhoz, hogy újra fellángoljanak a találgatások: vajon politikai pályára készül-e Valerij Zaluzsnij, az ukrán hadsereg volt főparancsnoka, akit Volodimir Zelenszkij elnök emlékezetes módon leváltott. Zaluzsnij azóta országa londoni nagyköveteként dolgozik.

Az Associated Press hírügynökségnek adott interjú volt az, amellyel Valerij Zaluzsnij volt ukrán hadseregparancsnok felkavarta az ukrán közvéleményt és kijevi politikai vezetést is. A volt főparancsnok egyik legélesebb kritikája az volt, hogy a politikai vezetés – vagyis Volodimir Zelenszkij elnök – beleszólt a 2023-as ukrán ellentámadás tervezésébe. Zaluzsnij szerint ez a beavatkozás hozzájárult a hadművelet kudarcához.

A nyugati médiában azonban őt is felelőssé tették – bár nem egyedül – azért, mert az ukránok nem hallgattak az amerikaik tanácsára, hogy egy, elsöprő támadást indítsanak és elaprózták a műveleteket.

A népszerű, de Zelenszkij által végül leváltott katonai vezető arról is beszélt, hogy már 2022-ben feszültségek voltak közte és az elnök között. Az ok: szerinte Zelenszkij nem fogadta meg a katonai javaslatait, és inkább politikai célokat tartott szem előtt a háború irányításában. A volt főparancsnok azt is felvetette, hogy az ukrán biztonsági szolgálat korábban rajtaütést hajtott végre az ő parancsnoki központján – ami szintén a bizalmatlanság jele lehetett.

A kérdés azonban továbbra is nyitott: tényleg politikai pályára készül-e Zaluzsnij?

A válasz egyelőre nem egyértelmű. Saját környezete szerint nem – derült ki az RBK ukrán híroldal cikkéből. A hozzá közel állók azt mondják, hogy a londoni nagyköveti posztra áthelyezett tábornok jelenleg nem készül választási kampányra, sőt, úgy véli, háború idején nincs is realitása a választásoknak.

Az ukrán politikai elit egy része viszont másképp látja.

A Zelenszkij környezetéből származó források szerint Zaluzsnij médiaszereplései már egyfajta „felvezetése” lehet egy jövőbeli kampánynak.

Sőt, egyes vélemények szerint már meg is hozta a döntést, csak még nem jelentette be.

A bizonytalanságot növeli, hogy a volt főparancsnok még mindig rendkívül népszerű otthon: egyes felmérések szerint akár meg is előzheti Zelenszkijt egy esetleges elnökválasztáson.

Ugyanakkor van, amiben nem erős: Zaluzsnijnak jelenleg nincs valódi politikai csapata. Közvetlen környezetét főként katonák alkotják, és csak néhány médiatanácsadó segíti. Szervezett kampánystáb, pártstruktúra vagy kidolgozott politikai stratégia egyelőre nem látható mögötte – jegyzi meg az RBK.

Az már régóta ismert, hogy Zelenszkij és Zaluzsnij viszonya megromlott és a környezete szerint mostani megszólalását is azzal lehet magyarázni, hogy válaszolni akart az ellene egy ideje folyó „lejárató kampányra” és nem tudatos politikai pozicionálásba kezdett.

Az elnök emberei mindenesetre a jelek szerint aggódnak. Egyikük azt mondta a portálnak: „már a cikk kiadása előtt voltak kísérletek, hogy megtudjuk, mi motiválja és mit gondol”. Viszont azt is felvetették: Zaluzsnij több témáról is beszélt az AP-nek, de a hírügynökség döntött úgy, hogy a Zelenszkij elleni bírálatokat emeli ki. Mindez valószínűleg kínos perceket eredményezett, amikor kedden Londonba látogatott az ukrán elnök, ahol minden bizonnyal egykori hadseregparancsnok nagykövetével is találkoznia kellett.

Autósok, figyelem: nagy újdonág érkezett a DÁP-ba, egyszerűsödik az adásvétel

Fontos mérföldkőhöz érkezett a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás: már arra is lehetőségünk van, hogy használtautót vegyünk vagy adjunk el a segítségével - közölte a Digitális Magyarország Ügynökség.

Ezermilliárd dolláros üzlet a láthatáron: ez lehet 2026 top befektetése, ha minden összeáll?

Megugrottak a kínai mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények, miután Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója optimista nyilatkozatokat tett az AI-ágensek jövőjéről.

Israel says it has killed Iran's intelligence minister in overnight strike

Israel's Defence Minister Israel Katz says Esmail Khatib has been "eliminated". Iran has not yet commented.

