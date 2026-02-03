Szlovákiában már a legmagasabb kormányköröket is elérte az Epstein-botrány

Az amerikai igazságügyi minisztérium több millió oldalnyi iratot tett közzé az Epstein-üggyel kapcsolatban. A dokumentumokban számos ismert közéleti szereplő neve bukkan fel világszerte. Epstein 2019-ben, letartóztatása után halt meg egy New York-i börtönben; a hatóságok öngyilkosságot állapítottak meg. Az üzletembert azzal vádolták, hogy kiskorú lányokat közvetített befolyásos és gazdag ügyfeleknek.

A most közzétett iratokban többször szerepel Miroslav Lajčák szlovák diplomata neve is, aki korábban külügyminiszter volt, és legutóbb Robert Fico miniszterelnök tanácsadójaként dolgozott. A levelezések tanúsága szerint Lajčák a 2010-es évek második felében kapcsolatban állt Epsteinnel.

Az e-mailek egy része találkozók szervezéséről, illetve logisztikai segítségről szól.

Egy 2019 januárjából származó üzenetváltás szerint Lajčák felajánlotta, hogy segítséget nyújt Epsteinnek egy tervezett bécsi találkozó megszervezésében, beleértve a pályaudvarról történő szállítást is. A levelezésben szó esik az akkori szlovákiai elnökválasztásról is. A dokumentumok szerint a találkozó végül nem valósult meg, mert Epstein útja közben módosult. A kiszivárgott üzenetek hangneme több helyen bizalmas, sőt, egyes részek tréfálkozó stílusban utalnak nőkre is. A botrány nyomán Miroslav Lajčák a hétvégén lemondott miniszterelnöki tanácsadói posztjáról. Az ellenzék szerint azonban ez nem elég.

Michal Šimečka, az ellenzéki Progresszív Szlovákia elnöke arról beszélt, Robert Fico miniszterelnöknek egyértelműen válaszolnia kellene arra, hogy személyesen találkozott-e Jeffrey Epsteinnel. Šimečka szerint az iratokban olyan utalások is szerepelnek, amelyek szerint

Lajčák közvetítő szerepet játszhatott nemzetközi politikai kapcsolatok építésében.

Az Epstein-iratokban egy másik szlovák név is feltűnik: Andrej Droba diplomatáé, aki a levelezések idején Miroslav Lajčák kabinetfőnöke volt, jelenleg pedig Szlovákia washingtoni nagykövete. Az e-mailek szerint felmerült, hogy ő segítene Epstein szállításának megszervezésében egy találkozó alkalmával, amely végül nem jött létre.

A dokumentumok emellett utalnak szlovákiai nőkre is, akik kapcsolatba kerülhettek Epstein környezetével. Az egyik név egy Kassán született nőé, aki később Epstein magánpilótájaként dolgozott.

Miközben az amerikai hatóságok további iratokat készülnek nyilvánosságra hozni, Pozsonyban egyre erősebb a nyomás, hogy a felmerülő kérdésekre a politikai szereplők egyértelmű válaszokat adjanak.