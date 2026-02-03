ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.98
usd:
322.56
bux:
0
2026. február 3. kedd Balázs
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Parliament building in Bratislava, Slovak republic.
Nyitókép: Vrabelpeter1/Getty Images

Szlovákiában már a legmagasabb kormányköröket is elérte az Epstein-botrány

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Egyre több szlovákiai vonatkozás kerül napvilágra a Jeffrey Epstein amerikai pénzemberhez és elítélt szexuális bűnelkövetőhöz kapcsolódó, nemrég nyilvánosságra hozott dokumentumokból. Az ügy politikai hullámokat is vetett Pozsonyban: lemondott Robert Fico miniszterelnök egyik tanácsadója, és az ellenzék további magyarázatokat követel.

Az amerikai igazságügyi minisztérium több millió oldalnyi iratot tett közzé az Epstein-üggyel kapcsolatban. A dokumentumokban számos ismert közéleti szereplő neve bukkan fel világszerte. Epstein 2019-ben, letartóztatása után halt meg egy New York-i börtönben; a hatóságok öngyilkosságot állapítottak meg. Az üzletembert azzal vádolták, hogy kiskorú lányokat közvetített befolyásos és gazdag ügyfeleknek.

A most közzétett iratokban többször szerepel Miroslav Lajčák szlovák diplomata neve is, aki korábban külügyminiszter volt, és legutóbb Robert Fico miniszterelnök tanácsadójaként dolgozott. A levelezések tanúsága szerint Lajčák a 2010-es évek második felében kapcsolatban állt Epsteinnel.

Az e-mailek egy része találkozók szervezéséről, illetve logisztikai segítségről szól.

Egy 2019 januárjából származó üzenetváltás szerint Lajčák felajánlotta, hogy segítséget nyújt Epsteinnek egy tervezett bécsi találkozó megszervezésében, beleértve a pályaudvarról történő szállítást is. A levelezésben szó esik az akkori szlovákiai elnökválasztásról is. A dokumentumok szerint a találkozó végül nem valósult meg, mert Epstein útja közben módosult. A kiszivárgott üzenetek hangneme több helyen bizalmas, sőt, egyes részek tréfálkozó stílusban utalnak nőkre is. A botrány nyomán Miroslav Lajčák a hétvégén lemondott miniszterelnöki tanácsadói posztjáról. Az ellenzék szerint azonban ez nem elég.

Michal Šimečka, az ellenzéki Progresszív Szlovákia elnöke arról beszélt, Robert Fico miniszterelnöknek egyértelműen válaszolnia kellene arra, hogy személyesen találkozott-e Jeffrey Epsteinnel. Šimečka szerint az iratokban olyan utalások is szerepelnek, amelyek szerint

Lajčák közvetítő szerepet játszhatott nemzetközi politikai kapcsolatok építésében.

Az Epstein-iratokban egy másik szlovák név is feltűnik: Andrej Droba diplomatáé, aki a levelezések idején Miroslav Lajčák kabinetfőnöke volt, jelenleg pedig Szlovákia washingtoni nagykövete. Az e-mailek szerint felmerült, hogy ő segítene Epstein szállításának megszervezésében egy találkozó alkalmával, amely végül nem jött létre.

A dokumentumok emellett utalnak szlovákiai nőkre is, akik kapcsolatba kerülhettek Epstein környezetével. Az egyik név egy Kassán született nőé, aki később Epstein magánpilótájaként dolgozott.

Miközben az amerikai hatóságok további iratokat készülnek nyilvánosságra hozni, Pozsonyban egyre erősebb a nyomás, hogy a felmerülő kérdésekre a politikai szereplők egyértelmű válaszokat adjanak.

Kezdőlap    Tudósítóink    Szlovákiában már a legmagasabb kormányköröket is elérte az Epstein-botrány

szlovákia

robert fico

epstein-botrány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: új emberek hozhatnak nagy fordulatot az ukrajnai béke ügyében

Bendarzsevszkij Anton: új emberek hozhatnak nagy fordulatot az ukrajnai béke ügyében

A korábbi egyeztésekkel szemben most már olyan személyek kerültek az ukrán és az orosz delegáció élére, akik jól ismerik a frontot, és vélhetően nem politikai megoldást keresnek, hanem a realitások mentén a háború lezárására keresnek technikai megoldásokat – mondta az InfoRádióban az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. A posztszovjet térség szakértője szerint van remény arra, hogy a felek közötti szerdai, csütörtöki tárgyalási forduló már nem fog zsákutcába vezetni.
Szlovákiában már a legmagasabb kormányköröket is elérte az Epstein-botrány

Szlovákiában már a legmagasabb kormányköröket is elérte az Epstein-botrány

Egyre több szlovákiai vonatkozás kerül napvilágra a Jeffrey Epstein amerikai pénzemberhez és elítélt szexuális bűnelkövetőhöz kapcsolódó, nemrég nyilvánosságra hozott dokumentumokból. Az ügy politikai hullámokat is vetett Pozsonyban: lemondott Robert Fico miniszterelnök egyik tanácsadója, és az ellenzék további magyarázatokat követel.
 

Egyre több és több magyar szál van az Epstein-aktákban

VIDEÓ
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.03. kedd, 18:00
Kovács László
a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a nagy mentőcsomag az éttermeknek - Mire számíthatnak a vendéglátósok?

Itt a nagy mentőcsomag az éttermeknek - Mire számíthatnak a vendéglátósok?

A forgalom növekedését és a költségeik csökkenését várják a lapunknak nyilatkozó piaci szereplők a vendéglátó vállalkozások támogatását célzó 5+1 elemből álló kormányzati program adókönnyítési elemeitől. A szektor számára biztosított új hitelkonstrukciók révén pedig többek között a konyhai gépek cseréjét szolgáló beruházások valósulhatnak meg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Nehogy válaszolj, simán lenullázzák a bankszámlád

Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Nehogy válaszolj, simán lenullázzák a bankszámlád

Újra futárcég nevével próbálnak adatokat és pénzt kicsalni a csalók: ezúttal a DPD-re hivatkozó SMS érkezik egy külföldi, fülöp-szigeteki számról.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Clintons agree to testify on Epstein as vote looms to hold them in contempt of Congress

Clintons agree to testify on Epstein as vote looms to hold them in contempt of Congress

The couple bows to the House Oversight Committee's demands after arguing for months that its subpoenas were invalid.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 2. 18:23
Most már potenciális orosz ügynöknek is nevezik Jeffrey Epsteint
2026. február 2. 10:55
Demonstrálók tízezreivel telt meg Prága belvárosa
×
×
×
×