ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.48
usd:
332.29
bux:
100099.05
2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Donald Trump amerikai elnök (b) és Keir Starmer brit miniszterelnök sajtóértekezlete a brit kormányfők Chequers vidéki rezidenciáján 2025. szeptember 18-án..
Nyitókép: MTI/EPA pool/Neil Hall

Trump és Starmer „brománca”: őrült üzlet és politikai feszültségek

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Nagy egymásra mosolygással és néhány, a mélyben lappangó vitás pont kihagyásával ért véget Donald Trump nagy-britanniai útja. A nagy eredmény az amerikai–brit technológiai egyezmény volt.

A tervezettnél hosszabb és részletekbe menő sajtótájékoztatóval ért véget az amerikai elnök nagy-britanniai látogatása, ahol két olyan vezető „brománcának” lehettünk tanúi, ami néhány évvel ezelőtt még nem történhetett volna meg.

Donald Trump amerikai elnök MAGA-mozgalma (Make America Great Again) és Keir Starmer brit Munkáspártjának értékvilága ugyanis enyhén szólva sincs köszönőviszonyban, bár a cinikusok megjegyezhetik, hogy amikor üzletről van szó, akkor igen.

Így a királyi fogadás fényével övezett Trump-út fő hozadéka a britek számára az egymilliárd dolláros amerikai–brit technológiai egyezmény lett. „Micsoda nap, 340 milliárd dollár áramlik az Atlanti-óceánon át, mindkét irányba” – kommentálta az alkut Starmer, hozzátéve, hogy „ez a brit történelem messze legnagyobb befektetési csomagja”.

Az egyezmény fő fókusza a mesterséges intelligenciába való befektetések. Az amerikai nagyágyúk, az Nvidia, a Nscale, az OpenAI, a Google és a Salesforce mind nagy pénzeket öntenek a brit gazdaságba, ami Starmer szerint 15 ezer munkahelyet hozhat létre. A brit kormányfő ezt „egy új kor kezdetének” nevezte.

Az alku része a nukleáris energia terén való együttműködés, ami tizenkét fejlett és új nukleáris reaktor építését foglalja magában Anglia észak-keleti részén. Emellett a két ország cégei együttműködnek a kvantum-számítástechnika fejlesztésében is.

A felek ugyanakkor „elkenték” az egyik legnagyobb külpolitikai vitás kérdést, miszerint a britek az önálló palesztin állam azonnali elismerését tervezik.

Trump egy kérdésre válaszolva csak annyit fűzött ehhez, hogy „nézeteltérése” van – „még pár mellett” – ezzel kapcsolatban Starmerrel. Az amerikai elnök korábban azt mondta, a palesztin állam elismerése „megjutalmazná” a Hamászt.

Amire sok brit felvonta a szemöldökét, az Trump megjegyzése az illegális migráció ellen fellépésről volt. Az elnök szerint a jelenség „belülről rombol le országokat” és Starmernek be kell vetnie ellene akár a fegyveres erőket is. Péntek reggel egy brit kormánytag már elismerte, hogy mozgósíthatják a haditengerészetet a migránsokat szállító csónakok ellen, ha szükség van rá.

Volt egy külpolitikai kérdés, ahol látszólagos összhang volt az amerikai és a brit vezető között: Ukrajna.

Míg Starmer elítélte a Kijev elleni orosz rakétatámadásokat és azt állította, hogy Putyin elnök nem úgy viselkedik, mint aki békét akar, Trump úgy fogalmazott: nagyon csalódott Putyinban. Viszont nem sajnálja, hogy Alaszkában találkozott vele, mert „kötelességének” érezte, hogy kiutat találjon a háborúból.

Trump ignorálta azt a kérdést is, amely azt firtatta, hogy veszélyben van-e a szólásszabadság a briteknél – ez utalás volt J. D. Vance alelnök egy korábbi kemény bírálatára. Az amerikai elnök elmondása szerint „nem ismeri” Peter Mandelson volt brit nagykövetet, akit a pedofília miatt elítélt Jeffrey Epsteinhez fűződő bensőséges levelezése miatt Starmer kénytelen volt leváltani.

Hazafelé tartva, a repülőgépén Trump visszavágott az őt bíráló Sadiq Khan londoni főpolgármesternek. Azt mondta, hogy a brit fővárost elönti a bűnözés és ő intézte el, hogy Khan ne lehessen ott a királyi fogadáson.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Trump és Starmer „brománca”: őrült üzlet és politikai feszültségek

nagy-britannia

egyesült államok

donald trump

keir starmer

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.22. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump embere sejtelmesen utalgatott: tényleg megszűnhet a negyedéves jelentés?

Trump embere sejtelmesen utalgatott: tényleg megszűnhet a negyedéves jelentés?

Az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) elnöke szerint a befektetők és bankok is részt vehetnek a tőzsdei cégek jelentéstételi rendszerének átalakításában, miután Trump elnök a negyedéves jelentések megszüntetését szorgalmazta.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Az Európai Bizottság a tervezettnél egy évvel korábban megszüntetné az orosz LNG behozatalát

Az Európai Bizottság a tervezettnél egy évvel korábban megszüntetné az orosz LNG behozatalát

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy előre felvett videóban ismertette a legújabb szankciós csomag részleteit.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Nato intercepts Russian warplanes violating Estonian airspace

Nato intercepts Russian warplanes violating Estonian airspace

Estonia says three Russian MiG-31 fighter jets remained in Estonian airspace for 12 minutes.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 19. 20:00
Lehet, nem sokáig szívhat szabad levegőt a McCann-ügy fő gyanúsítottja
2025. szeptember 19. 18:40
Vlagyimir Putyin az utódlására utalgatott – mutatjuk a lehetséges befutókat
×
×
×
×