Az amerikai elnök után kémkedhettek a német szolgálatok – a kancellár tudta nélkül

A német szövetségi hírszerző szolgálat (BND) állítólag a múltban többször is lehallgatta Barack Obama volt amerikai elnök telefonbeszélgetéseit. Minderre a Die Zeit főszerkesztő-helyettese hívta fel a figyelmet Paul Ronzheimer újságíró podcastjában.

A kémkedés elvileg Angela Merkel engedélye nélkül történt

– közölte Holger Stark

A beszámoló szerint a BND előszeretettel hallgatta le azokat a beszélgetéseket, amelyeket Barack Obama az Air Force One elnöki repülőgép fedélzetén folytatott. Ennek az lehetett az oka, hogy az amerikai titkosítási technikák túl bonyolultak voltak a német titkosszolgálatok számára, a levegőben viszont már nehezebb volt a telefonhívások biztonságos titkosítása – magyarázta a főszerkesztő-helyettes.

De nem minden Obama-beszélgetést figyeltek meg, mivel az Egyesült Államok nem volt hivatalos célpont a német hírszerzés számára.

Holger Stark Das erwachsene Land című könyvében azt is kifejtette, hogy a lehallgatott beszélgetéseket írásban rögzítették, amit olvasás után meg kellett semmisíteni. Obama mellett állítólag az amerikai elnök akkor külügyminiszterét, Hillary Clintont is hasonló módon hallgatta le a BND.

Maga a szolgálat nem cáfolta, de nem is erősítette meg az említetteket. „A BND elvileg nem nyilatkozik nyilvánosan olyan ügyekben, amelyek a hírszerzés tevékenységét, illetve annak eredményeit illeti” – mondta a főszerkesztő-helyettes, felidézve azt is, hogy annak idején az amerikai titkosszolgálat Angela Merkel mobiltelefonját is lehallgatta.

Ismeretes, 2013-ban Edward Snowden egykori CIA-alkalmazott leplezte le, hogy az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) lehallgatta Angela Merkel kancellár mobiltelefonját. Snowden később Oroszországban talált menedéket.

Az akkori leleplezés komoly politikai botrányt kavart, és feszültséget váltott ki a két ország közötti kapcsolatokban. Maga a kancellár felháborodottan reagált: „Barátok között kémkedni – ez elfogadhatatlan”.