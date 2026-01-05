ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.82
usd:
328.19
bux:
113002.45
2026. január 5. hétfő Simon
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
BRISBANE, AUSTRALIA - NOVEMBER 16: In this handout photo provided by the G20 Australia, U.S. President Barack Obama waves as he departs from Royal Australian Air Forces Base Amberley after the the G20 Leaders Summit on November 16, 2014 in Brisbane, Australia. World leaders gathered in Brisbane for the annual G20 Summit and discussed economic growth, free trade and climate change as well as pressing issues including the situation in Ukraine and the Ebola crisis. (Photo by Patrick Hamilton/G20 Australia via Getty Images)
Nyitókép: Patrick Hamilton/G20 Australia via Getty Images

Az amerikai elnök után kémkedhettek a német szolgálatok – a kancellár tudta nélkül

Infostart

A jó viszony korábban sem volt – és feltehetően ma sem – akadálya annak, hogy lehallgassák egymás vezetőit egyes országok hírszerző szolgálatai. Ezúttal arra derült fény, hogy az illetékes német szolgálat annak idején Barack Obama volt amerikai elnököt hallgatta le, az amerikai hírszerzésnek pedig hivatali ideje alatt Angela Merkel kancellár volt az „áldozata”.

A német szövetségi hírszerző szolgálat (BND) állítólag a múltban többször is lehallgatta Barack Obama volt amerikai elnök telefonbeszélgetéseit. Minderre a Die Zeit főszerkesztő-helyettese hívta fel a figyelmet Paul Ronzheimer újságíró podcastjában.

A kémkedés elvileg Angela Merkel engedélye nélkül történt

– közölte Holger Stark

A beszámoló szerint a BND előszeretettel hallgatta le azokat a beszélgetéseket, amelyeket Barack Obama az Air Force One elnöki repülőgép fedélzetén folytatott. Ennek az lehetett az oka, hogy az amerikai titkosítási technikák túl bonyolultak voltak a német titkosszolgálatok számára, a levegőben viszont már nehezebb volt a telefonhívások biztonságos titkosítása – magyarázta a főszerkesztő-helyettes.

De nem minden Obama-beszélgetést figyeltek meg, mivel az Egyesült Államok nem volt hivatalos célpont a német hírszerzés számára.

Holger Stark Das erwachsene Land című könyvében azt is kifejtette, hogy a lehallgatott beszélgetéseket írásban rögzítették, amit olvasás után meg kellett semmisíteni. Obama mellett állítólag az amerikai elnök akkor külügyminiszterét, Hillary Clintont is hasonló módon hallgatta le a BND.

Maga a szolgálat nem cáfolta, de nem is erősítette meg az említetteket. „A BND elvileg nem nyilatkozik nyilvánosan olyan ügyekben, amelyek a hírszerzés tevékenységét, illetve annak eredményeit illeti” – mondta a főszerkesztő-helyettes, felidézve azt is, hogy annak idején az amerikai titkosszolgálat Angela Merkel mobiltelefonját is lehallgatta.

Ismeretes, 2013-ban Edward Snowden egykori CIA-alkalmazott leplezte le, hogy az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) lehallgatta Angela Merkel kancellár mobiltelefonját. Snowden később Oroszországban talált menedéket.

Az akkori leleplezés komoly politikai botrányt kavart, és feszültséget váltott ki a két ország közötti kapcsolatokban. Maga a kancellár felháborodottan reagált: „Barátok között kémkedni – ez elfogadhatatlan”.

Kezdőlap    Külföld    Az amerikai elnök után kémkedhettek a német szolgálatok – a kancellár tudta nélkül

németország

hírszerzés

usa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rapid fokozatba kapcsolt a nemzetközi jog felbomlása – mondja Venezuela megtámadásáról a nemzetközi jogász

Rapid fokozatba kapcsolt a nemzetközi jog felbomlása – mondja Venezuela megtámadásáról a nemzetközi jogász
Nemzetközi jogot sért az Egyesült Államok venezuelai beavatkozása – mondta az InfoRádióban Tóth Norbert nemzetközi jogász. Hozzátette: az elmúlt években egyre több a nemzetközi jogi kihágás, a nemzetközi jogi rend felbomlása pedig az utóbbi időben felgyorsult
 

Szakértő: Venezuelában elhúzódó átmenet lesz, Kuba lehet a következő

Már ma bíróság elé áll New York-ban a venezuelai elnöki pár

Nagy Sándor Gyula az Arénában: Venezuelának átmeneti kormány kell, hogy majd választások lehessenek

Drágább lesz-e itthon az üzemanyag a venezuelai válság miatt? – a szakértő válaszol

Előállt az amerikai iránnyal kapcsolatban Venezuela átmeneti vezetője

Egekbe szökött a nemesfémek ára a Venezuela elleni amerikai akciót követően

„Lezárult a liberális világrend, elkezdődött a nemzetek korszaka” – Orbán Viktor évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tartott

„Lezárult a liberális világrend, elkezdődött a nemzetek korszaka” – Orbán Viktor évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tartott

A kormányfő elemezte a venezuelai helyzetet, új világpolitikai korszakról beszélt évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatóján újságírók tucatjai előtt. Közvetetten arra utalt, hogy nem vitázik a választások előtt Magyar Péterrel, a magyar ellenzéket „háborúpártinak, Brüsszel-pártinak és ukránpártinak” minősítette, kritizálta az EU vezetését, és hosszan sorolta, milyen kérdések vezetik majd a 2026-os agendát.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Otthontámogatás 2026: változtak az 1 milliós támogatás szabályai, mutatjuk a feltételeket és a tudnivalókat

Otthontámogatás 2026: változtak az 1 milliós támogatás szabályai, mutatjuk a feltételeket és a tudnivalókat

Még karácsonykor is változtak a közszolgálati dolgozók által 2026-tól igénybe vehető Otthontámogatás egyes szabályai. Eldőlt: akkor is felvehető a maximális, 1 millió forintos éves támogatás, ha az éves törlesztés nem éri el ezt az összeget, de a teljes lakáshitelből még hátravan legalább ennyi. 2026 előtt megkötött kölcsönszerződés törlesztésére 2026. január 20-áig lehet csak igényelni az idei Otthontámogatást; ez a határidő jogvesztő, érdemes tehát sietni az igényléssel, amely a munkáltatónál tehető meg. Az Otthontámogatás kormányrendelete alapján most összefoglaljuk a jogosultság, a regisztráció és a folyósítás tudnivalóit a közszolgák számára.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új nyugdíjcsoda van készülőben: forradalmi program indul hamarosan, erre rengetegen vártak már

Új nyugdíjcsoda van készülőben: forradalmi program indul hamarosan, erre rengetegen vártak már

Németország 2026-tól új nyugdíj-megtakarítási programot indít minden iskoláskorú gyermek számára.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Maduro due in New York court as UN raises concern over US action in Venezuela

Maduro due in New York court as UN raises concern over US action in Venezuela

The former Venezuelan leader is due at court, alongside his wife Cilia Flores, charged with various drugs and weapons offences.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 5. 15:49
Végre sikerült elhárítani a Nemzetközi Űrállomás 2019 óta tartó szivárgását
2026. január 5. 14:58
Rapid fokozatba kapcsolt a nemzetközi jog felbomlása – mondja Venezuela megtámadásáról a nemzetközi jogász
×
×
×
×