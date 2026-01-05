ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 5. hétfő
budapest havazás 2024 november, Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.
Nyitókép: Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.

Beindult az Operatív Törzs: a belügyminiszter a főnök

Infostart

Operatív Törzs koordinálja a rendkívüli időjárás elleni védekezést.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján a következő napokban extrém időjárási körülmények várhatóak. Orbán Viktor miniszterelnök ezért úgy döntött, hogy Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével Operatív Törzset állít fel a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezés koordinálására – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

Az Operatív Törzs tagjai: a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, a Miniszterelnöki Kabinetiroda, a Belügyminisztérium, az Energiaügy Minisztérium, az Építési és Közlekedési Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, a Védelmi Igazgatási Hivatal, a Magyar Honvédség, a HungaroMET Zrt., az Országos Rendőr-főkapitányság, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Terrorelhárítási Központ, az Országos Kórházi Főigazgatóság, az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Közút Zrt. és a MÁV - Volán csoport vezető munkatársai.

Kérjük, hogy a következő napokban kísérjék fokozott figyelemmel a meteorológiai riasztásokat (http://met.hu/), az aktuális útviszonyokat (http://utinform.hu/), a hatóságok közleményeit, valamint használják a katasztrófavédelem ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazását (VÉSZ https://katasztrofavedelem.hu/37/vesz).

Kezdőlap    Belföld    Beindult az Operatív Törzs: a belügyminiszter a főnök

időjárás

operatív törzs

vészhelyzet

kormányzati tájékoztatási központ

Címlapról ajánljuk
Ónos eső és havazás: egyre rosszabb a helyzet

Képek, videók
Ónos eső és havazás: egyre rosszabb a helyzet

Ónos eső veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki Csongrád-Csanád és Békés vármegye egyes járásaira a HungaroMet Zrt. hétfő délután, majd később Bács-Kiskun vármegye egyes, országhatárhoz közeli járásaira is.
 

Káosz az utakon: balesetek és a havazás bénítja a közlekedést

Beindult az Operatív Törzs: a belügyminiszter a főnök

Vészhelyzet: a Terrorelhárítási Központ is felkészült

Nagyon durva napok jönnek, a szomszédban már baj van: megszólalt a minisztérium

Rapid fokozatba kapcsolt a nemzetközi jog felbomlása – mondja Venezuela megtámadásáról a nemzetközi jogász

Rapid fokozatba kapcsolt a nemzetközi jog felbomlása – mondja Venezuela megtámadásáról a nemzetközi jogász

Nemzetközi jogot sért az Egyesült Államok venezuelai beavatkozása – mondta az InfoRádióban Tóth Norbert nemzetközi jogász. Hozzátette: az elmúlt években egyre több a nemzetközi jogi kihágás, a nemzetközi jogi rend felbomlása pedig az utóbbi időben felgyorsult
 

Éles belpolitikai vita robban ki Berlinben Venezueláról

Szakértő: Venezuelában elhúzódó átmenet lesz, Kuba lehet a következő

Már ma bíróság elé áll New York-ban a venezuelai elnöki pár

Nagy Sándor Gyula az Arénában: Venezuelának átmeneti kormány kell, hogy majd választások lehessenek

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Hullámvasúton a forint - Hogy kezdi az évet a magyar deviza?

Hullámvasúton a forint - Hogy kezdi az évet a magyar deviza?

2025 a forint éve is volt a piacon, a magyar deviza hosszú évek óta nem látott teljesítményt mutatott az euróval és a dollárral szemben is. Idén a tavasszal esedékes választások határozhatják meg elsősorban a hangulatot a magyar deviza piacán, az év végén már látszottak annak a jelei, hogy fokozódnak a feszültségek.

Közlekedési káosz Magyarországon: havazás és balesetek lassítják a forgalmat

Közlekedési káosz Magyarországon: havazás és balesetek lassítják a forgalmat

Hétfő délután több térségben is nehezíti a közúti és a vasúti közlekedést az intenzív havazás.

Venezuela's Maduro tells US court 'I am still president' as he pleads not guilty to drugs charges

Venezuela's Maduro tells US court 'I am still president' as he pleads not guilty to drugs charges

The deposed president and First Lady Cilia Flores were taken from Caracas on Saturday in a US military operation.

2026. január 5. 18:03
Megszentelték a Tiszát – fotók
2026. január 5. 17:09
Magyar Péter: a Tisza Párt el akarja kerülni a régi ellenzéki hibákat
