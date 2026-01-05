A veszélyjelzésben azt írták, az érintett járásokban a következő órákban tartós, többórás ónos eső várható, amelynek várható mennyisége meghaladhatja az 1 millimétert.

A meteorológiai előrejelzés szerint csapadékzóna érkezett délnyugat felől, és erősödve terjed tovább északkeleti irányba. Az ország nagy részén havazás várható, kedd reggelig nagy területen valószínű jelentősebb hótakaró kialakulása. Általában 5-10 centiméteres lehet a hóréteg; északnyugaton, a Kisalföldön és Sopron térségében ennél kevesebb, míg délen és az Alföld középső részein akár 10-15 centiméternyi is hullhat.

Hétfőn késő délutántól kedd hajnalig a keleti, délkeleti vármegyékben, különösen azok keleti felén a csapadék halmazállapota tartósabban fagyott esőbe, ónos esőbe válthat, ez utóbbiból nagyobb mennyiség, 1-4 milliméternyi is eshet, így arrafelé vastagabb jégbevonat is képződhet. Kedd hajnalra nyugat felől fokozatosan ott is havazásba vált a csapadék, ezzel együtt átmenetileg gyengül, szűnik.

A HungaroMet hétfő éjfélig másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki ónos eső veszélye miatt Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére, a gyenge ónos eső veszélye miatt pedig elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye területén.

Az előrejelzés szerint 12 óra alatt 5 centiméternyinél több friss hó hullhat hétfő éjfélig Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém és Zala vármegyében, így ezekben elsőfokú figyelmeztetés van érvényben havazás miatt.

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MTI-nek nyilatkozva azt kérte, indulás előtt mindenki tájékozódjon az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról és az aktuális útviszonyokról, és aki teheti, ónos eső miatt érvényben lévő riasztás ideje alatt ne induljon útnak. Arra is figyelmeztetett, hogy mindenki csak megfelelő műszaki állapotú, a téli időjárási körülményekre felkészített gépkocsival keljen útra, és vezessen lassabban, figyelmesebben, körültekintőbben.

Emellett azt javasolják az autósoknak, tankoljanak a szokásosnál több üzemanyagot, és az útra kelők vigyék magukkal feltöltött mobiltelefonjukat, valamint legyen náluk tartalék ruha, ásványvíz és egy kis étel arra az esetre, ha elakadnának vagy hosszabb ideig kellene várakozniuk.

Az ónos eső miatt vezetékek, ágak szakadhatnak le, ezért azt javasolják, ne parkoljanak ezek alá az autósok. A gyalogosok pedig kellő óvatossággal közlekedjenek, és aki kidőlt fát, elszakadt elektromos vezetéket, bajba jutott autóst, gyalogost lát, hívja a 112-es segélyhívó számot - kérte Mukics Dániel.