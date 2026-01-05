Újabb tűzeset a BMW debreceni autógyárának területén

Közleményükben azt írták, a szükséges intézkedéseket az előírt biztonsági eljárásoknak és protokolloknak megfelelően haladéktalanul megtették, biztosítva a munkatársak biztonságát, gyorsan megoldva ezzel a problémát.
Egyetlen ember sem volt érintett és senki sem sérült meg. A termelés zavartalanul működik – jelezték.
Kiemelték, hogy a BMW Group világszerte nagyon jól felkészült hasonló ritka eseményekre. Az épületeket a legmagasabb biztonsági követelményeknek megfelelően tervezték és kivitelezték – áll a közleményben.
A debreceni gyár területén tavaly októberben is volt egy kisebb tűzeset.