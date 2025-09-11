ARÉNA
WASHINGTON, DC - FEBRUARY 26: British Prime Minister Keir Starmer (R) talks with Britains ambassador to the United States Peter Mandelson during a welcome reception at the ambassadors residence on February 26, 2025 in Washington, DC. British Prime Minister Keir Starmer is on his first visit to Washington since US President Donald Trump returned to the White House. Starmers trip comes shortly after he announced an increase in UK defence spending, ostensibly as a signal to Trump that the UK is prepared to bolster Europes security, and as he aims to broker a fair peace deal for Ukraine amid Trumps warming relations with Russia. (Photo by Carl Court/Getty Images)
Nyitókép: Carl Court/Getty Images

Botrányos Epstein-barátság: leváltották Nagy-Britannia washingtoni nagykövetét

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

A korábbi, támogató nyilatkozat ellenére a brit kormányfő csütörtökön leváltotta országa washingtoni nagykövetét. Az előzmény az volt, hogy újabb kínos részletek kerültek napvilágra Peter Mandelson és a pedofília miatt elítélt pénzember, Jeffrey Epstein barátságáról.

Lord Peter Mandelson, a Tony Blair-éra megkerülhetetlen munkáspárti nagyágyúja és a New Labour „építésze” kényelmesen érezhette magát Washingtonban. Brit nagykövetként – az ideológiai ellenétek dacára – sikerült joviális viszonyt kialakítania Donald Trump elnökkel, ami megnyilvánult abban, hogy a briteket alacsonyabb védővámmal sújtotta a Fehér Ház ura, mint az Európai Uniót. Továbbá, Trump és Sir Keir Starmer brit kormányfő jó viszonyát is ő egyengette.

Jöttek azonban az elítélt és a börtönben hat éve holtan talált Jeffrey Epstein és fontos közéleti személyiségek kapcsolatáról szóló hírek, és ezek miatt Mandelson is bajba került. Ugyan elhatárolódott korábbi jóbarátjától, azt állítva, meleg férfiként nem tudott a kiskorú lányokkal kapcsolatos üzelmeiről, de szerdán további terhelő információk kerültek napvilágra. Mandelson Epstein úgynevezett „orgiaszigetén” nyaralt, de azt mondta, korábbi barátja soha nem ajánlotta fel, hogy nőket mutat be neki.

Ezt már Starmer miniszterelnök sem bírta cérnával, különösen, hogy nemcsak az ellenzéki konzervatívok akarták gyűlölt ellenfelük, a mesteri manipulátor Mandelson bukását, de munkáspárti képviselők is elkezdték követelni a leváltását.

A The Sun című bulvárlap által szerdán megszellőztetett újabb információk szerint Mandelson nem hunyt szemet barátja, Epstein ügyei felett. Amikor azt a pedofíliánál enyhébb, fiatalkorú lányok prostitúcióra való rávétele miatti vád nyomán elítélték és börtönben ült, Mandelson azt írta neki, hogy „harcoljon a korai szabadlábra helyezéséért”.

Mandelson nagykövet, egykori miniszter és miniszterelnök-helyettes olyan betondarabbá vált Starmer számára, amely elkezdte a mélybe húzni, egyre többen kezdték ugyanis pedzegetni, hogyan nevezhette ki nagykövetté, amikor ismert volt Epsteinnel fenntartott barátsága. Starmer így kénytelen volt gyorsan lépni: „A további információ, a Peter Mandelson által írt e-mailek fényében a miniszterelnök felkérte a külügyminisztert, hogy vonja vissza nagyköveti kinevezését. Az e-mailek demonstrálják, hogy Lord Mandelson és Jeffrey Epstein viszonya sokkal mélyebb volt, mint az ismert volt kinevezése időpontjában” - közölte Stephen Doughty brit külügyi államtitkár csütörtökön.

Az egész ügy tripla súllyal nehezedik Starmerre, mert

  • épp a múlt héten volt kénytelen átalakítani kormányát helyettese és lakhatási minisztere lemondása és adóelkerülési ügye miatt
  • küszöbön áll az Epstein-ügyben szintén megemlített Donald Trump amerikai elnök nagy-britanniai látogatása.

Trump esetében sincs semmilyen bizonyíték arról, hogy bármi köze lett volna az Epstein által futtatott kiskorú lányokhoz, de bírálói szerint pikáns születésnapi üdvözletet küldött a pénzembernek. Az elnök ezt tagadja, és beperelte a The Wall Street Journalt, amely ugyanahhoz a Rupert Murdoch-féle médiabirodalomhoz tartozik, mint brit földön a The Sun.

