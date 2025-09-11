Botrányos Epstein-barátság: leváltották Nagy-Britannia washingtoni nagykövetét

Lord Peter Mandelson, a Tony Blair-éra megkerülhetetlen munkáspárti nagyágyúja és a New Labour „építésze” kényelmesen érezhette magát Washingtonban. Brit nagykövetként – az ideológiai ellenétek dacára – sikerült joviális viszonyt kialakítania Donald Trump elnökkel, ami megnyilvánult abban, hogy a briteket alacsonyabb védővámmal sújtotta a Fehér Ház ura, mint az Európai Uniót. Továbbá, Trump és Sir Keir Starmer brit kormányfő jó viszonyát is ő egyengette.

Jöttek azonban az elítélt és a börtönben hat éve holtan talált Jeffrey Epstein és fontos közéleti személyiségek kapcsolatáról szóló hírek, és ezek miatt Mandelson is bajba került. Ugyan elhatárolódott korábbi jóbarátjától, azt állítva, meleg férfiként nem tudott a kiskorú lányokkal kapcsolatos üzelmeiről, de szerdán további terhelő információk kerültek napvilágra. Mandelson Epstein úgynevezett „orgiaszigetén” nyaralt, de azt mondta, korábbi barátja soha nem ajánlotta fel, hogy nőket mutat be neki.

Ezt már Starmer miniszterelnök sem bírta cérnával, különösen, hogy nemcsak az ellenzéki konzervatívok akarták gyűlölt ellenfelük, a mesteri manipulátor Mandelson bukását, de munkáspárti képviselők is elkezdték követelni a leváltását.

A The Sun című bulvárlap által szerdán megszellőztetett újabb információk szerint Mandelson nem hunyt szemet barátja, Epstein ügyei felett. Amikor azt a pedofíliánál enyhébb, fiatalkorú lányok prostitúcióra való rávétele miatti vád nyomán elítélték és börtönben ült, Mandelson azt írta neki, hogy „harcoljon a korai szabadlábra helyezéséért”.

Mandelson nagykövet, egykori miniszter és miniszterelnök-helyettes olyan betondarabbá vált Starmer számára, amely elkezdte a mélybe húzni, egyre többen kezdték ugyanis pedzegetni, hogyan nevezhette ki nagykövetté, amikor ismert volt Epsteinnel fenntartott barátsága. Starmer így kénytelen volt gyorsan lépni: „A további információ, a Peter Mandelson által írt e-mailek fényében a miniszterelnök felkérte a külügyminisztert, hogy vonja vissza nagyköveti kinevezését. Az e-mailek demonstrálják, hogy Lord Mandelson és Jeffrey Epstein viszonya sokkal mélyebb volt, mint az ismert volt kinevezése időpontjában” - közölte Stephen Doughty brit külügyi államtitkár csütörtökön.

Az egész ügy tripla súllyal nehezedik Starmerre, mert

épp a múlt héten volt kénytelen átalakítani kormányát helyettese és lakhatási minisztere lemondása és adóelkerülési ügye miatt

küszöbön áll az Epstein-ügyben szintén megemlített Donald Trump amerikai elnök nagy-britanniai látogatása.

Trump esetében sincs semmilyen bizonyíték arról, hogy bármi köze lett volna az Epstein által futtatott kiskorú lányokhoz, de bírálói szerint pikáns születésnapi üdvözletet küldött a pénzembernek. Az elnök ezt tagadja, és beperelte a The Wall Street Journalt, amely ugyanahhoz a Rupert Murdoch-féle médiabirodalomhoz tartozik, mint brit földön a The Sun.