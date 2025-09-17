Donald Trumpot a királyi külsőségekkel akarják lekenyerezni a britek

Mennyi lesz a forma és mennyi a tartalom Donald Trump második hivatalos londoni látogatásán? Nem túlzás, hogy a britek olyan pompát szerveztek a második államfői vizitre érkező amerikai elnöknek, ami túltesz a korábbiakon.

A látogatás jelentős részét Trump és felesége Melania a windsori királyi kastélyban tölti. Itt tesz majd egy utat az uralkodó hintójában, itt ebédel és nézi meg Starmer kormányfő mellett az Egyesült Államoktól vett F-35-ös harci gépek átrepülését és itt koccint majd Károly királlyal az esti banketten.

Az elnök csak csütörtökön ül le tárgyalni Sir Keir Starmer miniszterelnökkel a brit kormányfői rezidencián, hogy aztán hazautazzon.

Trump gépe, az Air Force One a főként diszkont légicégek által használt Stansted reptéren szállt le, ahonnan a tengeren túlról átszállított elnöki helikopter, a Marine One vitte az amerikai nagykövet rezidenciájára.

Az elnöktől természetesen távol tartják majd a tiltakozókat, de egyik nemezise, Sadiq Khan londoni főpolgármester szavai valószínűleg eljutnak a fülébe.

Khan azzal ment neki Trumpnak, hogy „valószínűleg mindenki másnál többet tett a szélsőjobb bátorításáért” és „a megosztó politika lángjait szította fel világszerte”. Majd azzal heccelte, hogy elmondta: rekordszámú amerikai folyamodik brit állampolgárságért. Khan szavai szerint azért, mert a britek törvénytisztelők, büszkék a sokszínűségükre és fellépnek a kisebbségi közösségek jogaiért.

A brit munkáspárti kormány azonban nem akar feszültséget a Fehér Ház főnökével és azokra a technológiai megállapodásokra tereli majd a figyelmet, amelyeket az elnökkel együtt érkező amerikai szilikonvölgyi mogulok megkötnek. A Microsoft már kedd este közölte, hogy minden korábbinál nagyobb összeget fektet be Nagy-Britanniában, 30 milliárd dollárt a helyi műveleteibe és a mesterséges intelligenciába.

Kérdés, hogy igaznak bizonyul-e a liberális Guardian információja, hogy mindeközben kútba esett az az alku, hogy az amerikaiak eltöröljék a brit acélt és alumíniumot sújtó, 25%-os vámokat.

Trump ugyanakkor arra utalt, hogy mégis lehet valamiféle megállapodás. „A kereskedelem miatt is jövök. Ők ki akarják deríteni, hogy lehet-e finomítani a nagyszerű kereskedelmi alkun, amit kötöttünk. Szeretnének egy kicsit jobb alkut. Hajlandó vagyok nekik segíteni” – mondta házigazdáiról.

A brit sajtó ugyanakkor nem a kényes témákban, a fém és az autóexport, hanem a tudomány, atomenergia és védelmi technológia terén számít megállapodásra. Ukrajna

kérdésében közben Trump azt mondta: Zelenszkij alkut fog kötni, az európaiaknak pedig le kell állniuk az orosz olaj vásárlásával.