Káosz az utakon: balesetek és a havazás bénítja a közlekedést

Az M1-es autópályán frontális karambol történt a 24-es km-nél, Biatorbágy térségében. Mindkét irányban egy-egy sávon megindult a forgalom, de a torlódás továbbra is jelentős. Továbbra is aki teheti, válasszon másik útvonalat – figyelmeztet az Útinform.

Az 1-es főúton is jelentős a forgalom, megnövekedett a menetidő. Az M0-s autóút teljes szakaszán, az M2-es autóúton és az M51-es autóúton is az intenzív havazás lassítja a forgalmat.

A 61-es főúton, Nagykanizsa térségében baleset történt. A 191-es km-nél a forgalom félpályán, irányonként váltakozva halad.

A 73-as főúton, Veszprém térségében pályaelhagyásos baleset történt, ezért a 6-os km-nél a forgalom félpályán halad.

A 86-os főúton, Szombathely déli határánál két személyautó frontálisan ütközött össze. A 76-os km-nél megállították a forgalmat.

A 87-es főúton, Táplánszentkereszt térségében két személyautó ütközött össze, ezért a 17-es km-nél félpályán halad a forgalom – olvasható az Útinform oldalán.