Driving collision aftermath insurance concept auto
Nyitókép: razerbird/Getty Images

Káosz az utakon: balesetek és a havazás bénítja a közlekedést

Infostart

Frontális ütközés történt az M1-esen, havazás lassítja az M0-s forgalmát.

Az M1-es autópályán frontális karambol történt a 24-es km-nél, Biatorbágy térségében. Mindkét irányban egy-egy sávon megindult a forgalom, de a torlódás továbbra is jelentős. Továbbra is aki teheti, válasszon másik útvonalat – figyelmeztet az Útinform.

Az 1-es főúton is jelentős a forgalom, megnövekedett a menetidő. Az M0-s autóút teljes szakaszán, az M2-es autóúton és az M51-es autóúton is az intenzív havazás lassítja a forgalmat.

A 61-es főúton, Nagykanizsa térségében baleset történt. A 191-es km-nél a forgalom félpályán, irányonként váltakozva halad.

A 73-as főúton, Veszprém térségében pályaelhagyásos baleset történt, ezért a 6-os km-nél a forgalom félpályán halad.

A 86-os főúton, Szombathely déli határánál két személyautó frontálisan ütközött össze. A 76-os km-nél megállították a forgalmat.

A 87-es főúton, Táplánszentkereszt térségében két személyautó ütközött össze, ezért a 17-es km-nél félpályán halad a forgalom – olvasható az Útinform oldalán.

Átvette Venezuela irányítását az Egyesült Államok - Erős napja volt a részvénypiacoknak

Átvette Venezuela irányítását az Egyesült Államok - Erős napja volt a részvénypiacoknak

A venezuelai hírekre figyel ma a világ, miután a hétvégén az Egyesült Államok átvette az irányítást az ország felett. Az ázsiai részvénypiacok közül több történelmi csúcsra ment a védelmi részvények vezetésével a geopolitikai feszültségek erősödése közepette, Európában is pluszokkal indult a hét, a DAX, a FTSE és a Stoxx 600 új csúcsra emelkedett. Jól teljesítenek az európai védelmi cégek és az amerikai olajóriások, a magyar piacon pedig a 4iG és a Rába volt izgalmas ma, amit hír is támogatott. Mindeközben a nemesfémek is lendületet kaptak, különösen az ezüst szárnyalt a mai kereskedésben.

Egyértelmű üzenetet küldött Ukrajna: ekkor lehet dönteni Zelenszkij sorsáról

Egyértelmű üzenetet küldött Ukrajna: ekkor lehet dönteni Zelenszkij sorsáról

Egy friss közvélemény-kutatás szerint az ukránok elsöprő többsége csak a háborút lezáró békemegállapodás után tartja időszerűnek a választásokat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Venezuela's Maduro tells US court 'I am still president' as he pleads not guilty to drugs charges

Venezuela's Maduro tells US court 'I am still president' as he pleads not guilty to drugs charges

Nicolás Maduro and his wife, seized by US forces on Saturday, will stay in a New York jail until their next hearing on 17 March.

