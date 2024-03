PAPPA a ludas az öregedésben – derítették ki a tudósok

A felfedezés arra utal, hogy a PAPPA nevű fehérje fokozott jelenléte és az őt "serkentő" szirtuin néven ismert jelzőfehérjék csoportja közösen hajtja az öregedést a különböző emberi sejttípusokban.

Hogy ne legyen annyira egyszerű a képlet: a szirtuinok "jó gyereknek" is számítanak, mert éppenséggel az öregedést lassító tényezőként azonosították őket és jó pontokat kaptak a fogyásban betöltött szerepük miatt is. Úgy tűnik, a PAPPA-val közösen viszont az ellenkező hatást érik el.

A Kínai Tudományos Akadémia Zoológiai Intézete és a Pekingi Genomikai Intézet közös kutatását Liu Kuanghui, Csu Csing és Csang Vejcsi vezette.

Míg a PAPPA öregedésre gyakorolt hatása már régóta viták tárgya, az új kutatás megerősítette, hogy a fehérje nem „saját hatáskörben” öregít, hanem a szirtuinok hajtják.

Azaz: az anyagcsere és a sejtfunkciók szabályozásához nélkülözhetetlen szirtuin fehérjék is létfontosságú szerepet játszanak az öregedésben. Ezek a fehérjék – amelyeket együttesen SIRT1-7 néven ismerünk – kulcsfontosságúak a sejtek egészségének fenntartásában. A kutatás továbbá kimutatta, hogy

a hét szirtuin bármelyikének hiánya felgyorsíthatja a sejtöregedést.

Ha egy szirtuin hiányzik, az megteremti a feltételeket a PAPPA közbelépéséhez. Ennek következtében abnormális génexpresszió (az a folyamat, amikor a DNS-ünkben a gének információja „átíródik” és fehérje képződik) következik be, ami a sejtek öregedéséhez vezet, amikor is leáll a sejtek osztódása.

A kínai tanulmány új betekintést ad az öregedés mechanizmusába és kiemeli a PAPPA jelentőségét a folyamatban. A férfias hangzású PAPPA-t eredetileg a terhes nők plazmájában, megemelkedett szintű fehérjék között fedezték fel, de a funkciója évtizedekig rejtély maradt.

A kutatók jelentősen magasabb PAPPA-szintet figyeltek meg az idősebb emberek plazmájában a fiatalabbakhoz képest. Ez a megállapítás vezetett ahhoz a feltételezéshez, hogy a fehérje potenciálisan az emberi öregedés biomarkere lehet – írta a Techtimes.

A tudósok most a szirtuinokat vizsgálják, különösen azt kutatva, hogy a kalóriabevitel korlátozása lassítja-e az öregedés folyamatát.

2. Activating sirtuins



Sirtuins are a family of proteins that regulate cellular health, promote DNA repair, and promote longevity.



By activating sirtuins, fasting can aid in DNA repair and protection and somewhat ameliorate the effects of ageing. pic.twitter.com/yl6vUmZjm3