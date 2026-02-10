ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 10. kedd
Calgary, Alberta. Canada Dec 5 2019: Person holds an Apple TV remote using the new Disney+ app on a Vizio TV. Disney+ video streaming service will exclusively show Star Wars: Jedi Template Challenge.
Nyitókép: Marvin Samuel Tolentino Pineda

Csendben ugrik a prémium Disney+ élménye

Infostart

Egyre több országban tiltja le a HDR funkciót. Jogi oka van a Disney+ lépésének.

Egyre több országban búcsúzhatnak el a HDR képminőségtől és a térhatású élménytől Disney+ havidíjas videóstreamelő szolgáltatás előfizetői. A váratlan és bejelentés nélküli minőségcsökkenés mögött nem műszaki probléma áll, a Disney jogi okból kezdte letiltani filmek és sorozatok HDR10+ és Dolby Vision változatainak a lejátszását, továbbá Apple Vision Pro headseten a 3D-s megtekintést – írja az Origo a flatpanelshd.com-ra hivatkozva.

A „fű alatt” elvégzett butítás először Németországban élesedett 2025 végén, de februárra többek közt Franciaországban, Hollandiában, Belgiumban és Lengyelországban is tapasztalni kezdték a nézők. A helyzet akár nemzetközivé is válhat, a Disney+ szinte összes támogatási oldaláról törölték a HDR-technológiák említését, bár számos érintett országban ténylegesen továbbra is nézhetőek HDR-ben a tartalmak.

Mint olvasható, a helyzet mögött az amerikai InterDigital nevű cég áll. A szakértők szerint

egy szabadalmi trollról van szó, azaz szellemi tulajdonokat vásárol, hogy nagy cégekből licencdíjat perelhessen ki a segítségükkel, egyéb tevékenységet nem végez.

Az InterDigital korábban már az Amazont és a Samsungot is perbe fogta, decemberben pedig olyan bírói végzést szerzett Németországban, ami a vita rendezéséig megtiltotta a Disney+ számára a HDR-es tartalmak lejátszását.

A kétes kimenetelű jogi csatározás miatti butítás, és annak módja további jogi problémát is felvet. A legtöbb piacon ugyanis a Disney+ kétféle havidíjas előfizetést kínál, az olcsóbbik Standard csomag Full HD felbontásra képes, míg a drágábbik Premium csomagot többek közt kimondottan a 4K és a HDR képminőséggel hirdette a videószolgáltatás.

Ehhez képest a letiltás által érintett országokban nemhogy kompenzációt, de tájékoztatást sem adott az érintett előfizetőknek a HDR letiltása miatt.

per

streaming

szellemi tulajdon

licenc

disney+

képminőség

×
×