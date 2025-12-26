Lesz megoldás az elrontott Gmail-címre

A 9to5Google szakportál alapján a 24.hu arról ír. hogy az új funkció megoldást kínál azoknak, akik már nem elégedettek a fiatalkorukban létrehozott felhasználónevükkel. Az eddigi gyakorlattal ellentétben a módosítás nem jár adatvesztéssel, a fiókhoz való hozzáférés változatlan marad.

A Google tájékoztatása alapján a folyamat az alábbi feltételek mentén zajlik:

A régi címre érkező levelek a csere után is megérkeznek a felhasználó postaládájába.

Mind a korábbi, mind az új e-mail-cím használható marad a fiókba való belépéshez.

Az e-mail-cím módosítása vagy törlése a változtatást követő 12 hónapban nem lesz ismételten lehetséges.

Az új funkciót a MyAccount felületen érhetik majd el az emberek.

A lehetőséget első körben egy szűkebb tesztcsoport számára tették elérhetővé, de a vállalat ígérete szerint fokozatosan minden Gmail-felhasználó számára megnyitják a szolgáltatást.