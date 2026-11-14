Megpróbálják visszahozni a Starship űrhajóját, miután felrobbant az első fokozat

Műszaki hiba miatt Elon Musk amerikai milliárdos üzletember cége, a SpaceX pénteken lemondott a Starship rakétarendszer első fokozatának visszajuttatásáról a Földre, de helyi idő szerint szombaton megpróbálkozik magának az űrhajónak a visszajuttatásával, amely páratlan eredmény lenne.

A valaha épített legnagyobb és legerősebb rakétarendszert pénteken közép-európai idő szerint 23 óra 47 perckor indították Texasból a tizenötödik repülésére.

Néhány percnyi repülés után azonban a rakéta első fokozata, a Super Heavy irányítási, navigációs és ellenőrzési hiba miatt magától leállt - közölte a SpaceX kommunikációs igazgatója, Dan Huot.

A SpaceX úgy döntött, hogy a rakétát, amelyet három korábbi repülés alkalmával már sikerült visszavezetni a Földre, az indítóállomás közelében a Mexikói-öböl vizébe hagyják zuhanni, ahol felrobbant.

Hey @grok, what caused this explosion of the SpaceX booster rocket yesterday? https://t.co/whhZaYRliS — Vince Langman (@LangmanVince) November 14, 2026

A Starship űrhajó Föld körüli pályára állt, ahol a cég Starlink nevű hatalmas műholdas internethálózatának bővítését szolgáló 26 műholdat helyezett pályára.

A misszió kezdete után hét órával a SpaceX közölte, hogy a Starship és a hőpajzs jó állapotban van, és az űrhajó folytatja a keringést a Föld körüli pályán.

Dan Huot szerint egyelőre nem látnak semmi olyan problémát, amely akadályozná a Starship visszavezetését a Földre.

Flight 15 Update: Starship coasting in orbit, still looking good for return to launch site today. Pad and tower systems are go for catch. https://t.co/vMkjoZdxa6 — SpaceX (@SpaceX) November 14, 2026

A teljes sebességgel a légkörbe visszatérő űrhajónak le kell lassulnia és vissza kell térnie a mexikói határon fekvő űrbázisra, ahol hatalmas mechanikus karok rögzítik.

Az űrhajó visszavezetése a Földre hasonlít az első fokozatéhoz, amelyet a SpaceX-nek korábban más sikerült végrehajtania, csak sokkal bonyolultabb, mert az űrhajó sokkal magasabbról és nagyobb sebességgel zuhan.

Az űrhajó elveszítése nagyon veszélyesnek bizonyulhat, a cég több változatot is kidolgozott szükség esetén a röppálya rövidítésére és a járműnek a Csendes-óceánba juttatására.

A világ leggazdagabb emberének, Elon Musknak a cége, amely már forradalmasította az űripart a részben újrahasznosítható Falcon rakétákkal, a Starshippel jóval többet tervez: teljes egészében újrahasznosíthatóvá kívánja változtatni, adatközpontoknak a világűrbe juttatására, valamint Hold- és Mars-utazásokhoz kívánja felhasználni.

A két fokozat visszavezetésén túl biztosítani akarja, hogy komolyabb munkálatok nélkül újra hasznosíthatók legyenek, mint az amerikai állami űrügynökség, a NASA régi űrrepülőgépei. Ha sikerrel jár, a SpaceX jelentős megtakarítást érhet el, és gyorsíthatja a repülési tempóját.