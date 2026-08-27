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A Föld árnyéka vetül a Holdra a kirgiz fõvárosból, Biskekbõl fényképezve 2025. szeptember 7-én, a teljes holdfogyatkozással kísért telihold éjjelén. Holdfogyatkozás akkor következik be, amikor Földünk a Nap és a Hold között egyazon keringési síkba kerül, így a Föld árnyékot vet a Holdra. Teljes holdfogyatkozás esetén a Hold egésze a Föld árnyékának legsötétebb részébe, az úgynevezett umbrába esik.
Nyitókép: MTI/EPA/Igor Kovalenko

Ne aludja végig: különleges látványosság lesz az égen hajnalban

InfoRádió

Péntek hajnalban majdnem teljes holdfogyatkozást lehet majd látni Magyarországról – hívta föl a figyelmet az InfoRádióban Szabó Olivér Norton, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza.

Részleges holdfogyatkozást lehet majd látni Magyarországról, ami azt jelenti, hogy időnként a Nap, a Föld és a Hold egy vonalba kerül, és az a napfény, ami elérné a teliholdat, azt a Föld kitakarja, árnyékot vetve a Holdra. Ezt most bárki megcsodálhatja, ráadásul az is különlegessé teszi a jelenséget, hogy éppen akkor lesz, miközben lenyugszik a Hold – mondta az InfoRádióban Szabó Olivér Norton.

Maga a holdfogyatkozás hajnali fél 5-kor elkezdődik, de aki ne szeretne nagyon korán kelni, az fél 6 környékén, ha kimegy az ég alá, ahol alacsony a nyugati horizont, tehát látszik a Hold, ott már a teljes árnyéka a Földnek félig rávetül a Holdra, és végignézheti az utolsó perceket egészen a Hold nyugtáig, ahogyan egyre jobban fogyatkozva eltűnik a horizonton az égitest – tette hozzá a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza.

A szakértő az InfoRádió érdeklődésére elmondta, hogy a holdfogyatkozások viszonylag gyakoriak tudnak lenni: tavaly volt egy teljes holdfogyatkozásunk, idén egy részleges, következő években kevesebb lesz, de azt lehet mondani, hogy azért néhány évente vagy egy részlegeset, vagy egy teljes holdfogyatkozást el lehet kapni itthonról szerencsére.

Fontos, hogy a holdfogyatkozás az teljesen „szabad szemes műfaj”, tehát itt nem kell aggódni úgy, mint esetleg a napfogyatkozásnál a túl erős fény miatt. A teliholdba nagyon könnyedén bele szokott nézni bárki, és nem zavarja az emberi szemet, most még halványabb lesz, tehát ez teljesen biztonságosan bármiféle védőeszköz nélkül élvezhető – fogalmazott Szabó Olivér Norton.

A cikk alapjául szolgáló interjút Domanits András készítette.

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