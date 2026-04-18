A sörrel minden rendben – az országos Nébih-razzia mérlege

A tavaszi ellenőrzési időszakban a hatóság édesipari termékeket, teasüteményeket, kalácsot, tormát és tojásfestéket előállító létesítmények közül összesen 149 üzemet vizsgált. A helyszíneken 276 termék ellenőrzése történt, elsősorban adalékanyag-felhasználásra, a jelölésre és egyéb előírásokra vonatkozóan. Negyven termék esetében laboratóriumi vizsgálatok is történtek, többek között tartósítószer- és színezéktartalom tekintetében: kifogás egy termék esetében sem volt. Az ellenőrzések eredményeként

18 esetben indult hatósági eljárás

- írta az AM.

A tavaszi ellenőrzések során az alkoholos italoknál minimális hiányosságokat találtak, a hazai sörgyáraknál pedig egyáltalán nem tártak fel hibát a szakemberek.

A húsfeldolgozóknál azonban több higiéniai és nyomonkövetési problémát is megállapítottak, ezért több tonna terméket kivontak a forgalomból.

Összesen 39 különféle sonkából és füstölt hústermékből mintavételre is sor került, kifogás egy esetben sem merült fel. Hasonlóan kedvező volt a tapasztalat a takarmány-előállító létesítményben vett teljes értékű baromfi tojótakarmányok esetében: a Nébih laboratóriumában vizsgált 35 minta egyikénél sem merült fel kifogás.

A vizsgált hét tojáscsomagolónál nem tártak fel súlyos higiéniai vagy nyomonkövetési hiányosságot, a tojások jelölése is megfelelő volt. Mindössze egy tojásminta esetében indult eljárás az érintett vállalkozóval szemben.

A vármegyei kormányhivatalok primőr zöldségek kapcsán összesen 145 termelői ellenőrzést végeztek el piacokon és a gazdálkodók telephelyén. Az ellenőrzött tételek megfeleltek a vonatkozó minőségi és higiéniai követelményeknek.

A friss szezonális termékekre irányuló vizsgálatok során az ellenőrök elsősorban jelölési és adminisztrációs hibákat tártak fel, illetve összesen 19 kilogram terméket vontak ki a piaci forgalomból nyomonkövethetőségi kifogások miatt. Szankcióként három esetben élelmiszerlánc-felügyeleti bírság kiszabása volt indokolt.

A Nébih zöldség-gyümölcs minőségellenőrei 17 helyszínen 58 esetben vizsgálták a primőr zöldség értékesítését. A vizsgálatok tapasztalatai szerint a legjellemzőbb probléma a felvásárolt áru saját termékként történő értékesítése. Emellett számos kisebb-nagyobb adminisztrációs és dokumentációs hiányosságot tártak fel az ellenőrök. A megvizsgált 31 hazai eredetű minta nem tartalmazott határérték feletti szermaradékot.

A tavaszi időszakban a növényútlevelek alkalmazását és megfelelőségét is széles körben vizsgálták a szakemberek. Az ellenőrzések kiterjedtek faiskolákra, kertészeti árudákra, barkácsáruházakra, diszkont áruházláncokra, továbbá piacokra és kisebb forgalmazókra is. Az összesen 282 ellenőrzés során elsősorban a piaci árusítás területén tapasztaltak hibákat.

A húsvétkor a hatóság országszerte 73 kisállatkereskedést és 47 állatvásáron/állatpiacon árusítónál ellenőrizte az állatvédelmi szabályok maradéktalan betartását. Egy állatkereskedésben és négy piaci árusnál akadtak kisebb dokumentációs hiányosságok, állatvédelmi szabálytalanság azonban sehol nem merült fel - közölte a minisztérium.