ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.59
usd:
307.37
bux:
138818.03
2026. április 18. szombat Andrea, Ilma
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Cseh stílusú söröskorsók sorakoznak egy asztalon.
Nyitókép: Unsplash

A sörrel minden rendben – az országos Nébih-razzia mérlege

Infostart

A Nébih, valamint a kormány- és járási hivatalok szakemberei 935 ellenőrzést végeztek a március elejétől egészen húsvétig zajló országos tavaszi szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés keretében a húsvéthoz és a tavaszi szezonhoz kapcsolódó termékek körében és a viszgálat többségében jó eredményt hozott - jelentette be az Agrárminisztérium.

A tavaszi ellenőrzési időszakban a hatóság édesipari termékeket, teasüteményeket, kalácsot, tormát és tojásfestéket előállító létesítmények közül összesen 149 üzemet vizsgált. A helyszíneken 276 termék ellenőrzése történt, elsősorban adalékanyag-felhasználásra, a jelölésre és egyéb előírásokra vonatkozóan. Negyven termék esetében laboratóriumi vizsgálatok is történtek, többek között tartósítószer- és színezéktartalom tekintetében: kifogás egy termék esetében sem volt. Az ellenőrzések eredményeként

18 esetben indult hatósági eljárás

- írta az AM.

A tavaszi ellenőrzések során az alkoholos italoknál minimális hiányosságokat találtak, a hazai sörgyáraknál pedig egyáltalán nem tártak fel hibát a szakemberek.

A húsfeldolgozóknál azonban több higiéniai és nyomonkövetési problémát is megállapítottak, ezért több tonna terméket kivontak a forgalomból.

Összesen 39 különféle sonkából és füstölt hústermékből mintavételre is sor került, kifogás egy esetben sem merült fel. Hasonlóan kedvező volt a tapasztalat a takarmány-előállító létesítményben vett teljes értékű baromfi tojótakarmányok esetében: a Nébih laboratóriumában vizsgált 35 minta egyikénél sem merült fel kifogás.

A vizsgált hét tojáscsomagolónál nem tártak fel súlyos higiéniai vagy nyomonkövetési hiányosságot, a tojások jelölése is megfelelő volt. Mindössze egy tojásminta esetében indult eljárás az érintett vállalkozóval szemben.

A vármegyei kormányhivatalok primőr zöldségek kapcsán összesen 145 termelői ellenőrzést végeztek el piacokon és a gazdálkodók telephelyén. Az ellenőrzött tételek megfeleltek a vonatkozó minőségi és higiéniai követelményeknek.

A friss szezonális termékekre irányuló vizsgálatok során az ellenőrök elsősorban jelölési és adminisztrációs hibákat tártak fel, illetve összesen 19 kilogram terméket vontak ki a piaci forgalomból nyomonkövethetőségi kifogások miatt. Szankcióként három esetben élelmiszerlánc-felügyeleti bírság kiszabása volt indokolt.

A Nébih zöldség-gyümölcs minőségellenőrei 17 helyszínen 58 esetben vizsgálták a primőr zöldség értékesítését. A vizsgálatok tapasztalatai szerint a legjellemzőbb probléma a felvásárolt áru saját termékként történő értékesítése. Emellett számos kisebb-nagyobb adminisztrációs és dokumentációs hiányosságot tártak fel az ellenőrök. A megvizsgált 31 hazai eredetű minta nem tartalmazott határérték feletti szermaradékot.

A tavaszi időszakban a növényútlevelek alkalmazását és megfelelőségét is széles körben vizsgálták a szakemberek. Az ellenőrzések kiterjedtek faiskolákra, kertészeti árudákra, barkácsáruházakra, diszkont áruházláncokra, továbbá piacokra és kisebb forgalmazókra is. Az összesen 282 ellenőrzés során elsősorban a piaci árusítás területén tapasztaltak hibákat.

A húsvétkor a hatóság országszerte 73 kisállatkereskedést és 47 állatvásáron/állatpiacon árusítónál ellenőrizte az állatvédelmi szabályok maradéktalan betartását. Egy állatkereskedésben és négy piaci árusnál akadtak kisebb dokumentációs hiányosságok, állatvédelmi szabálytalanság azonban sehol nem merült fel - közölte a minisztérium.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    A sörrel minden rendben – az országos Nébih-razzia mérlege

ellenőrzés

nébih

húsvét

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Női frakcióvezetője lesz a kormánypártnak

Női frakcióvezetője lesz a kormánypártnak

A Pest megyei 3-as számú egyéni választókerületben Menczer Tamással, a Fidesz kommunikációs vezetőjével és másokkal szemben nagy fölénnyel győztes politikus kerül a kétharmados parlamenti többséggel rendelkező képviselőcsoport élére. Eddig a fővárosi frakció vezetőjeként tevékenykedett Bujdosó Andrea.
 

VIDEÓ
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.20. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Csillag István: A jóléti állam és a növekedés dilemmája

Csillag István: A jóléti állam és a növekedés dilemmája

Emlékszem, mekkora megrökönyödést váltott ki főnökömből, a néhai nagyszerű „örökös pénzügyminiszter” Hetényi Istvánból az az ötletem, hogy a beérkezett nagyberuházási ötletet akkor támogassuk, ha ahhoz mintegy „részvényjegyzési kötelezvényként” egy ívet csatolunk, amelyben az előterjesztők és a véleményezők (ha támogatták a nagyberuházás ötletét) aláírásukkal egy évi fizetésük felét ajánlják fel annak igazolásául, hogy valóban mennyire meg vannak győződve az ötlet hasznosságáról. Ezt az ötletet többször próbáltam az előterjesztések írásakor becsempészni, hiszen mennyire hasznos lenne, ha a Budapest-Belgrád vasútvonal, vagy a Paks II., de még az anyák élethosszig tartó adómentességén elveszett adóbevétel felét az előterjesztők magukra vállalnák. Ezzel a saját fizetésük felének a felajánlására kötelező „jegyzési ívnek” a bevezetésével - bármennyire is demagógnak, vagy populistának tűnik is - talán lehetne fékezni azt a vad dühöt, amellyel Bertolt Brecht „A kaukázusi krétakör” c. művében így jellemzett: „iszonyú a csábítás a jóra!” Amiről beszélek nem más, mint, hogy az adófizetők pénzéből (más nemes részeinek a csalánba taszításával) akarnak sokan jót tenni anélkül, hogy ennek költségvetési hiányban, inflációban, a gazdasági növekedés visszaesésében, vagy a versenyképesség csökkenésében testet öltő következményeit is vállalnák. Milyen jól lenne most kihirdetni, hogy az Orbán-kormánynak azon tagjai, akik az anyák „örök adómenteségét” elfogadták életfogytiglan éves jövedelmük felét/harmadát/negyedét ajánlják fel az egészségügy/oktatás/nyugdíj kiadások emiatti mérséklődésének az ellensúlyozására. Persze a jótékonykodás/a jóléti állam és az államháztartás állapota/deficitje közötti összefüggés nem új, a szakirodalomban félévszázada erről folynak a viták.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rémálom a vidéki kórházban: mérgező vegyszer folyt a csapból, tizenegyen ittak is belőle

Rémálom a vidéki kórházban: mérgező vegyszer folyt a csapból, tizenegyen ittak is belőle

Újra zavartalan a vízszolgáltatás és a betegellátás a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház sürgősségi tömbjében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran closes Strait of Hormuz again over continued US blockade of its ports, state media says

Iran closes Strait of Hormuz again over continued US blockade of its ports, state media says

There is confusion over the status of the critical shipping lane, after the US and Iran gave conflicting statements about its opening.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 18. 10:02
Egy kattintás, és eltűnik minden
2026. április 17. 20:41
Kiss Róbert Richard: padlón Dubaj turizmusa, de könnyeket nem kell hullajtani
×
×