Súlyos büntetést kapott a repülőn randalírozó részeg utas

Tíz hónapos börtönbüntetéssel sújtotta a bíróság azt a rendbontó utast, aki 2025. november 11-én a Ryanair Krakkóból Bristolba tartó járatán zavart okozott – írja a Blikk. Az illető alkoholt fogyasztott, részegen verbálisan bántalmazta az utasokat, és figyelmen kívül hagyta a személyzet utasításait. Az ítélet a légitársaság zéró tolerancia politikájának szellemében született.

A repülőgépen tanúsított helytelen viselkedés nemcsak az utazás élményét rontja, hanem veszélyezteti a járatok zavartalan működését is – olvasható a Ryanair közleményében. A zéró tolerancia elve alapján a Ryanair szigorú intézkedéseket vezetett be az ilyen esetek visszaszorítására, beleértve az utazási tilalmakat, a bírságokat és a rendbontók járatról való eltávolítását.

Jade Kirwan, a Ryanair szóvivője kiemelte, hogy a Bristol Crown Court döntése fontos mérföldkő a légitársaság törekvéseiben. Mint mondta, az ítélet nemcsak igazságot szolgáltatott a konkrét esetben, hanem remélhetőleg visszatartó erővel is bír majd a jövőbeni rendbontókkal szemben.

Hozzátette, hogy a légitársaság továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy utasai és személyzete stresszmentes környezetben utazhasson. A légitársaság számára kiemelten fontos, hogy a járatokon tapasztalható rendbontások ne árnyékolják be az utazási élményt, és ne veszélyeztessék a biztonságot.