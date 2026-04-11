ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.11
usd:
319.91
bux:
132888.2
2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Charleroi, 2017. szeptember 19.A Ryanair ír légitársaság egyik repülőgépe a belgiumi Charleroi repülőtéren 2017. szeptember 19-én. A cég több mint 2000 járatát törölte, ebből 143 Belgiumból induló járatot pilótahiány, a légiforgalmi irányítás kapacitásának szűkössége, a sztrájkok, a kedvezőtlen időjárás, valamint a személyzet szabadságának kötelező kiadása miatt. (MTI/EPA/Stephanie Lecocq)
Nyitókép: MTI/EPA/Stephanie Lecocq

Súlyos büntetést kapott a repülőn randalírozó részeg utas

Infostart

A bíróság tíz hónap börtönre ítélte azt az utast, aki egy Ryanair‑járaton ittasan randalírozott, utasokat sértegetett és nem engedelmeskedett a személyzetnek. A Ryanair szerint az ítélet fontos visszatartó erő lehet.

Tíz hónapos börtönbüntetéssel sújtotta a bíróság azt a rendbontó utast, aki 2025. november 11-én a Ryanair Krakkóból Bristolba tartó járatán zavart okozott – írja a Blikk. Az illető alkoholt fogyasztott, részegen verbálisan bántalmazta az utasokat, és figyelmen kívül hagyta a személyzet utasításait. Az ítélet a légitársaság zéró tolerancia politikájának szellemében született.

A repülőgépen tanúsított helytelen viselkedés nemcsak az utazás élményét rontja, hanem veszélyezteti a járatok zavartalan működését is – olvasható a Ryanair közleményében. A zéró tolerancia elve alapján a Ryanair szigorú intézkedéseket vezetett be az ilyen esetek visszaszorítására, beleértve az utazási tilalmakat, a bírságokat és a rendbontók járatról való eltávolítását.

Jade Kirwan, a Ryanair szóvivője kiemelte, hogy a Bristol Crown Court döntése fontos mérföldkő a légitársaság törekvéseiben. Mint mondta, az ítélet nemcsak igazságot szolgáltatott a konkrét esetben, hanem remélhetőleg visszatartó erővel is bír majd a jövőbeni rendbontókkal szemben.

Hozzátette, hogy a légitársaság továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy utasai és személyzete stresszmentes környezetben utazhasson. A légitársaság számára kiemelten fontos, hogy a járatokon tapasztalható rendbontások ne árnyékolják be az utazási élményt, és ne veszélyeztessék a biztonságot.

Kezdőlap    Bulvár    Súlyos büntetést kapott a repülőn randalírozó részeg utas

rendbontás

krakkó

ryanair

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Nagy Attila, az NVI elnöke a választási tudnivalókról, a szavazatszámlásról és az eredmények közléséről

Először az egyéni, utána a listás, majd a nemzetiségi szavazólapokat fogják megszámolni – mondta a Nemzeti Választási Iroda elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában. Nagy Attila a vasárnapi választás szabályairól, eljárási rendjéről és az eredményközlés módjáról is tájékoztatást adott. Minden választási tudnivaló egy interjúban.
 

VIDEÓ
Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.13. hétfő, 18:00
Virág Andea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Giró-Szász András politikai tanácsadó
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Váratlan fagy Magyarországon: megdőlt az országos hidegrekord!

Az előzetes adatok alapján megdőlt az országos hajnali hidegrekord szombaton: a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtasson mínusz 7,4 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet - írta a HungaroMet Zrt. szombaton a Facebook-oldalán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült a szörnyű igazság az időjárásról: durván felszökik a hőmérséklet, megint jön a forró időjárás

A tavasz hátralévő része és a nyár is az átlagosnál melegebbnek ígérkezik: ezt az erősödő El Nio-jelenség is tovább fokozhatja, ami borítékolja a nyári hőhullámokat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Artemis II crew 'happy and healthy' after completing historic mission to the Moon

Nasa hails a "textbook" splashdown in the Pacific Ocean after the four astronauts travelled further from Earth than any humans before.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 4. 19:59
Meghalt a tinédzser, akit a héten gázolt el a HÉV
2026. április 4. 14:26
Menteni kellett az ápoltakat, tömegkatasztrófa fenyegetett Tatabányán
×
×