ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.28
usd:
320.62
bux:
0
2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A rejtőzködő életmódot folytató molnárgörényt választotta 2026-ban az év emlősének a Vadonleső Program, amelyet az Agrárminisztérium (AM) és a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. működtet a Magyar Természettudományi Múzeum és a Fővárosi Állat- és Növénykert közreműködésével
Nyitókép: Getty Images/bereta

Egy „álarcos bandita” lett az év emlőse

Infostart / MTI

A rejtőzködő életmódot folytató molnárgörényt választotta 2026-ban az év emlősének a Vadonleső Program, amelyet az Agrárminisztérium (AM) és a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. működtet a Magyar Természettudományi Múzeum és a Fővárosi Állat- és Növénykert közreműködésével – tájékoztatta a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. az MTI-t szerdán.

A molnárgörény (Mustela eversmanii) nyílt élőhelyek – mezők, szántók – ragadozója. Hazánkban jelentős állománya Győr-Moson-Sopron, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Hajdú-Bihar és Csongrád-Csanád vármegyében található - olvasható a tájékoztatóban.

A molnárgörény rejtett életmódja és alacsony egyedszáma miatt csak ritkán kerül szem elé. Kerüli az erdőket és az emberi településeket. Föld alatti búvóhelye gyakran elhagyott hörcsög- és ürgejáratok. De időszakosan több kotorékot is váltogat, néha kazlakban is megpihen, kölyökneveléskor viszont hetekig egy búvóhelyhez ragaszkodik.

Főként éjszaka jár vadászni, nyújtott testének és rövid lábainak köszönhetően talajszinten előforduló kisebb testű állatokat zsákmányol, döntően rágcsálókat, leggyakrabban pockokat, hörcsögöket vagy ürgéket.

Talán „álarcos bandita” ábrázatának is köszönheti, hogy a népnyelv tévesen „tyúkól-fosztogató” címmel bélyegezte meg, pedig a molnárgörény az úgynevezett „hörcsögös helyeken” akár saját kotorékában is képes elkapni a hörcsögöket. „Molnár” nevét onnan kaphatta, hogy a malmok sok rágcsálót vonzottak, emiatt ott sűrűn előfordultak, míg más vélemények szerint bundája világos, „lisztes” színezetéről nevezhették el így.

Nyáron a molnárgörény szalmasárga bundájának külső koronaszőrei feketésbarnába hajlanak. A szemek körül, a váll- és a medence tájék, a lábak és a farok vége sötétbarna. Téli bundája ennél jóval tömöttebb, homokszínű pehelyszőrrel gazdagodik, és csak a koronaszőrök végei feketéllenek.

A tájékoztató szerint nagyon hasonlít közeli rokonához, a közönséges görényhez (Mustela putorius), amelytől megjelenésre a világosabb árnyalat különbözteti meg. Genetikai vizsgálatok kimutatták, hogy azokon a területeken, ahol a két faj együttesen előfordul, kis valószínűséggel egymással kereszteződhetnek is.

A faj 1974 óta védettséget élvez Magyarországon. 2015 óta országos szinten, a nemzetipark-igazgatóságok bevonásával és önkéntesek révén közösségi adatgyűjtéssel zajlik előfordulásuk térképezése.

A kutatók rádiótelemetriás vizsgálatokkal tudják felmérni a molnárgörény mozgáskörzetét, amely hímek esetében átlagosan 315, nőstény egyedeinél átlagosan 220 hektár. A kutatásból kiderült az is, hogy az állatok télen kisebb területen mozognak, mint tavasszal.

Európában a molnárgörények populációja erőteljesen visszaszorult.

A görényekre veszélyt jelentenek az utak is, ahol sűrűn esnek gázolás áldozatává. Ezen kívül az agrárkörnyezetben előforduló nem szelektív rágcsálóirtó módszerek (méregkihelyezés, csapdázás), prédaállatok gyérülése vagy különböző irtószerek szervezetükben történő felhalmozódása közvetett mérgezés által okoz kárt a populációban.

A tájékoztató szerint a molnárgörény a Grassland-HU LIFE integrált projekt egyik célfajaként is jelentős szerepet kap. A fajmegőrzés és szemléletformálás eszközei közé tartoznak továbbá a nemzetközi jogszabályok és egyezmények. Az Európai Unió élőhelyvédelmi irányelvének II. és IV. mellékletében az idei év emlőse közösségi jelentőségű fajként szerepel, míg a berni egyezmény fokozottan védett fajként ismeri el a molnárgörényt.

Az év emlősére a Vadonleső Program kezdeményezésében egész éves programsorozattal hívják fel a figyelmet. Az eseményekről, programokról a Vadonleső, valamint a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. honlapján és közösségi felületein érhetők el – áll a közleményben.

Kezdőlap    Tudomány    Egy „álarcos bandita” lett az év emlőse

állatkert

görény

ragadozó

emlős

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Erősödik a nosztalgia Németországban a Merkel-korszak iránt

Erősödik a nosztalgia Németországban a Merkel-korszak iránt
Egyre több baklövést rónak fel a németek a tavaly május óta hivatalban lévő kereszténydemokrata Friedrich Merz kancellárnak. Ezzel párhuzamosan egyre többen sírják vissza az ugyancsak CDU-s egykori előd, Angela Merkel állítólagos régi szép napjait. Hiányolják hangnemét, jelenlétét, és felteszik a kérdést, vajon az annak idején „Muttinak” becézett volt kancellár észrevette-e ezt.
VIDEÓ
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.19. csütörtök, 18:00
Szalai Ádám
a Sportintézet igazgatóhelyettese, a magyar labdarúgó-válogatott pályaedzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Van egy tőzsde, ami már ma is új csúcsra ment - Mi mozgatja a piacokat?

Van egy tőzsde, ami már ma is új csúcsra ment - Mi mozgatja a piacokat?

Emelkedéssel zárták a szerdai kereskedést az amerikai tőzsdék és ma reggel a nyitva tartó ázsiai részvénypiacokon is többnyire erősödéseket látni, a dél-koreai index még új történelmi csúcsra is ment a chipgyártók vezetésével. Az európai piacokon iránykereséssel kezdődhet a kereskedés, vállalati gyorsjelentések mozgathatják a hangulatot mai fontos makroadatok híján. A magyar tőzsde szépen teljesített tegnap, a hangsúly itthon is lassan a gyorsjelentésekre helyeződik, holnap hajnalban közzéteszi számait a Mol. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nukleáris fordulat jöhet Európában: atomfegyvert fejleszt a kontoinens vezető hatalma?

Nukleáris fordulat jöhet Európában: atomfegyvert fejleszt a kontoinens vezető hatalma?

A német kancellár határozottan elvetette a gondolatot, hogy országa önálló atomfegyver-programot indítson.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
South Korea’s ex-president jailed for life for masterminding an insurrection

South Korea’s ex-president jailed for life for masterminding an insurrection

Yoon Suk Yeol was impeached and indicted for declaring martial law in 2024.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 19. 06:48
Ez az új felfedezés áttörést hozhat a férfi fogamzásgátlásban
2026. február 19. 06:24
Mégsem olyan lehet egy féregjárat, mint korábban gondolták, az ősrobbanás elmélete is meginoghat
×
×