ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.67
usd:
335.1
bux:
122583.12
2026. március 11. szerda Szilárd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
fonódó villamos 19-es villamos gellért tér // View of a yellow tramway and Gellert hill in the autumn season at day
Nyitókép: _ultraforma_/Getty Images

Még idén új villamosvonal építése indulhat

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Egyebek között a Kopaszi-gát környékén létrejött beruházásokat is bekötnék a hálózatba.

Sikerrel zárult a dél-budai fonódó villamoshálózat építésére kiírt közbeszerzési eljárás, ha nincsen jogorvoslat, akár már idén ősszel megkezdődhetnek a munkák – mondta el Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője, a főváros közlekedési bizottságának elnöke.

Emlékeztetett, hogy a főváros és a kormány öt éve döntött arról közösen, „amikor még működött a közfejlesztések tanácsa”, hogy szükséges az új városnegyedet, valamint a déli körvasút új állomását bekötni a villamoshálózatba. Ez azt jelenti, hogy

a Szent Gellért téren a villamosok jöhetnek majd a Kiskörút és a Deák Ferenc tér felől, amennyiben megvalósul a Bajcsy-Zsilinszky úti villamos, akkor a Nyugati tér és Angyalföld felől, a másik ágon pedig a Széll Kálmán tér, illetve Krisztinaváros felől északról.

A villamosok a Szent Gellért tértől egy újonnan épített szakaszon, a Duna-parton közlekedhetnének, ugyanúgy, ahogyan például a Batthyány térig közlekednek a villamosok a parton. A Szent Gellért tér után elérnék a Műegyetem campusát, a Petőfi híd budai hídfőjét, az ELTE és a BME déli tömbjét, az Infopark térségét, a Rákóczi híd budai hídfőjét, kiszolgálva a Kopaszi-gát mellett létrejött MOL-tornyot, irodaházakat, lakótömböket. A vonal csatlakozna a déli körvasút Nádorkert nevű állomásához. A villamosok végállomása a Budafoki út és Dombóvári út sarkán lehetne.

Vitézy Dávid a projekt első bejelentésekor közzétett Facebook-posztjában látható, térképen hogyan néz ki a villamos tervezett nyomvonala:

A közbeszerzéssel kapcsolatban elmondta, hogy rendkívül hosszú, több hónapos volt az eljárás. Végül a becsültnél is olcsóbban, 27 milliárd forintért a Swietelsky nyerte meg a tendert, a beruházás teljes egészében uniós forrásból valósul meg. Még ki kell várni, hogy lesznek-e jogorvoslatok, erre az eredményhirdetés után néhány nap áll rendelkezésre. Ha nem lesznek, amelyben Vitézy Dávid „nagyon bízik”, akkor a szerződést még tavasszal aláírhatják, a munkák pedig leghamarabb az idei év őszén kezdődhetnek meg, és 2029 második felére készülhetnek el. Később a villamoshálózatot a Budafoki úton, déli irányban építhetnék tovább.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Még idén új villamosvonal építése indulhat

villamos

kopaszi-gát

vitézy dávid

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az utazást tervezők „megmondják”, meddig tart az iráni háború

Az utazást tervezők „megmondják”, meddig tart az iráni háború

A közel-keleti konfliktus kitörésekor óvatosabban foglaltak előre utazást a magyarok, de a bizalmuk helyreállt – mondta az InfoRádiónba a Repjegy.hu online üzletágának vezetője. Holczinger Zoltán szerint a kikapcsolódni vágyók az iráni háború gyors lezárását remélik.
Fenyegetés után: Orbán Viktor felhívta a gyerekeit telefonon

Fenyegetés után: Orbán Viktor felhívta a gyerekeit telefonon

Hrihorij Omelcsenko volt ukrán képviselő szavai után Orbán Viktor miniszterelnök hangsúlyozta, mindenkit arra kért a családjából, hogy vegye komolyan a fenyegetést, de ne ijedjen meg.
 

„Nem tudom” – megszólalt a magyar delegáció kapcsán az ukrán elnök

Szijjártó Péter szerint Volodimir Zelenszkij hazudik

„Gondolkodjon el a gyermekein” – újabb durva ukrán fenyegetés Orbán Viktornak

Az Európai Parlament is elutasítja Ukrajna gyorsított csatlakozását

Az ukránok szerint „nincs hivatalos státusuk” a Barátság kőolajvezetéket vizsgáló magyaroknak, nincsenek egyeztetett tárgyalásaik

Már Ukrajnában van a magyar vizsgálóbizottság

Az EU sürgeti a Barátság vezeték megnyitását, pénzt is felajánlott a javításhoz

VIDEÓ
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.12. csütörtök, 18:00
Kövér László
az Országgyűlés elnöke, a Fidesz Országos Választmányának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Forrong a Közel-Kelet - Így reagáltak a tőzsdék

Forrong a Közel-Kelet - Így reagáltak a tőzsdék

Heves mozgásokat lehetett látni az elmúlt napokban a tőzsdéken, a befektetők továbbra is az iráni háborúval kapcsolatos fejleményeket figyelik. Az amerikai hírszerzés kedden arról számolt be, hogy Irán elkezdte aláaknázni a Hormuzi-szorost, ma pedig szállítóhajókat ért támadásokról érkeztek beszámolók - a növekvő feszültségek nyomán újra felpattant az olajár, az emelkedést azonban mérsékelte, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség a történelem legnagyobb stratégiai olajkészlet-felszabadításáról döntött. Az ázsiai tőzsdék többnyire jól teljesítettek reggel, az európai piacokon viszont ismét lefordulást láthattunk, az amerikai indexek pedig felemás elmozdulásokkal zárták a kereskedést.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új szintre lép az online bevásárlás, ne maradj le, most te is ingyenesen kipróbálhatod

Új szintre lép az online bevásárlás, ne maradj le, most te is ingyenesen kipróbálhatod

Tovább bővíti az online elérhetőségét az Auchan: már az összes, azaz 19 hipermarket és 5 szupermarket kínálata elérhető a foodora népszerű házhozszállítási szolgáltatásán keresztül.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US 'not finished yet' in Iran as Israel launches new strikes at Lebanon

Trump says US 'not finished yet' in Iran as Israel launches new strikes at Lebanon

The Israeli military says it's responding to strikes from Iran-backed Hezbollah, and warns residents in Beirut's southern suburbs to evacuate.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 11. 21:58
Elütötte a biciklist, aztán otthagyta
2026. március 11. 21:14
Szerdán 20 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet
×
×