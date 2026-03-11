Még idén új villamosvonal építése indulhat

Sikerrel zárult a dél-budai fonódó villamoshálózat építésére kiírt közbeszerzési eljárás, ha nincsen jogorvoslat, akár már idén ősszel megkezdődhetnek a munkák – mondta el Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője, a főváros közlekedési bizottságának elnöke.

Emlékeztetett, hogy a főváros és a kormány öt éve döntött arról közösen, „amikor még működött a közfejlesztések tanácsa”, hogy szükséges az új városnegyedet, valamint a déli körvasút új állomását bekötni a villamoshálózatba. Ez azt jelenti, hogy

a Szent Gellért téren a villamosok jöhetnek majd a Kiskörút és a Deák Ferenc tér felől, amennyiben megvalósul a Bajcsy-Zsilinszky úti villamos, akkor a Nyugati tér és Angyalföld felől, a másik ágon pedig a Széll Kálmán tér, illetve Krisztinaváros felől északról.

A villamosok a Szent Gellért tértől egy újonnan épített szakaszon, a Duna-parton közlekedhetnének, ugyanúgy, ahogyan például a Batthyány térig közlekednek a villamosok a parton. A Szent Gellért tér után elérnék a Műegyetem campusát, a Petőfi híd budai hídfőjét, az ELTE és a BME déli tömbjét, az Infopark térségét, a Rákóczi híd budai hídfőjét, kiszolgálva a Kopaszi-gát mellett létrejött MOL-tornyot, irodaházakat, lakótömböket. A vonal csatlakozna a déli körvasút Nádorkert nevű állomásához. A villamosok végállomása a Budafoki út és Dombóvári út sarkán lehetne.

Vitézy Dávid a projekt első bejelentésekor közzétett Facebook-posztjában látható, térképen hogyan néz ki a villamos tervezett nyomvonala:

A közbeszerzéssel kapcsolatban elmondta, hogy rendkívül hosszú, több hónapos volt az eljárás. Végül a becsültnél is olcsóbban, 27 milliárd forintért a Swietelsky nyerte meg a tendert, a beruházás teljes egészében uniós forrásból valósul meg. Még ki kell várni, hogy lesznek-e jogorvoslatok, erre az eredményhirdetés után néhány nap áll rendelkezésre. Ha nem lesznek, amelyben Vitézy Dávid „nagyon bízik”, akkor a szerződést még tavasszal aláírhatják, a munkák pedig leghamarabb az idei év őszén kezdődhetnek meg, és 2029 második felére készülhetnek el. Később a villamoshálózatot a Budafoki úton, déli irányban építhetnék tovább.