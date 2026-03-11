Elütötte a biciklist, aztán otthagyta

Végleges közúti járművezetéstől eltiltást is indítványozott a Balassagyarmati Járási Ügyészség egy 58 éves férfival szemben, aki egy kerékpárost ütött el, és hagyott segítség nélkül.

A vádirat szerint a férfi 2024. október 18-án, délután, furgonjával Salgótarjánból Karancsalja irányába haladt. A férfi lakott területen kívüli érte utol a bicikliző sértettet, aki szabályosan tekert. A vádlott figyelmetlensége okán nem vette észre a kerékpárost, így

a járművel nekiütközött, ezért a sértett az út melletti füves árokba zuhant. A kocsi visszapillantó tükre a jobb oldali ablaküvegnek csapódott, és a koppanást a vádlott is hallotta, mégis folytatta útját anélkül, hogy segítséget nyújtott volna a megsérült férfinak.

A súlyos sérüléseket szenvedett kerékpárost egy másik sofőr találta meg és hívott hozzá segítséget.

Az ügyészség közúti baleset gondatlan okozásával és segítségnyújtás elmulasztásával vádolja a sofőrt, vele szemben büntetővégzés meghozatalával pénzbüntetést és – mivel a beszerzett szakértői vélemény szerint alkalmatlan a közúti járművezetésre – végleges hatályú eltiltást indítványozott. Bűnössége megállapítása esetén viselnie kell az 537 705 forint bűnügyi költséget is.

Az ügyben a Salgótarjáni Járásbíróság dönt.

A rendőrség felvételén a sértett kerékpárja látható a baleset helyszínén.