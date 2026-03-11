ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.07
usd:
333.65
bux:
122658.12
2026. március 11. szerda Szilárd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Ruhollah Moszavi Homeini ajatollahot, az iszlám forradalom néhai vallási vezetõjét, Ali Hamenei néhai ajatollahot és az ország új legfõbb vezetõjévé választott fiát, az 56 éves Modzstaba Hameneit (b-j) ábrázoló épületmolinó Teherán belvárosában 2026. március 10-én, az Irán elleni amerikai-izraeli támadás 11. napján.
Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh

Magyarics Tamás szerint két dologban bízhatnak most az irániak

Infostart / InfoRádió - Ignáth Márk
ELŐZMÉNYEK

Az Egyesült Államok nem szánja rá magát szárazföldi háborúra Iránban, legfeljebb célzott, kommandós akciókra lehet számítani, főleg az iráni nukleáris képesség csökkentése céljából – mondta az InfoRádióban a külpolitikai szakértő. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora szerint az új iráni legfelsőbb vezetőtől, Modzstaba Hameneitől erős Amerika- és Izrael-ellenes politika várható, továbbá az lehet a fő célja, hogy Irán elérje a középhatalmi státuszt.

Az elmúlt napok összehangolt támadásainak következtében jelentősen meggyengült az iráni hadsereg, az Egyesült Államok azonban egyelőre nem akar szárazföldi akciót indítani a perzsa állam ellen – véli Magyarics Tamás. A külpolitikai szakértő az InfoRádióban elmondta: az amerikai beszámolók szerint az iráni légierő és haditengerészet, valamint a rakétaképességeiknek a nagy része megsemmisült, viszont az irániak még bízhatnak a dróntechnológiájukban, továbbá abban is, hogy a tengeri aknákkal nagy fenyegetést tarthatnak fenn a Hormuzi-szorosban.

Az ELTE emeritus professzora szerint Teherán, illetve az Iráni Forradalmi Gárda utóbbi képességei feltehetően hosszabb távon is megmaradnak, hacsak az Egyesült Államok nem szánja rá magát a szárazföldi háborúra. Erre azonban jelenleg nagyon csekély esély mutatkozik. Úgy látja, az amerikaiak

legfeljebb célzott, kommandós akciókat szervezhetnek, főleg az iráni nukleáris erőművek, illetve nukleáris képesség csökkentése céljából.

A helyi állami média vasárnap jelentette be, hogy Irán szakértői gyűlése Modzstaba Hameneit nevezte ki apja, Ali Hamenei ajatollah helyére az ország új legfelsőbb vezetőjének. Magyarics Tamás úgy fogalmazott, Donald Trump vélhetően „nem nagyon örül” ennek a választásnak, ugyanis Modzstaba Hamenei várhatóan édesapja politikáját követi majd, mivel ő is a „keményvonalas” vezetők közé tartozik. Nem tartja véletlennek, hogy a Forradalmi Gárda és a kléruson belüli radikálisok választása rá esett. Ezzel kapcsolatban azonban a külpolitikai szakértő megjegyezte, hogy az ajatollahok között európai vagy amerikai értelemben „eléggé kevés a mérsékelt beállítottságú személy”, így ilyen szempontból várható volt, hogy ez a döntés születik.

Elsősorban belpolitikai okokból nem gondolja azt, hogy az iráni vezetés tárgyalóasztalhoz ülne az amerikaiakkal vagy közvetítőkkel, legalábbis szerinte ennek nincs realitása addig, amíg „katonailag ilyen rosszul állnak” az irániak.

Izrael és az Egyesült Államok rezsimváltást akart elérni Iránban, ami úgy tűnik, hogy Ali Hamenei halála után nem következik be, mivel a fia került hatalomra. Az viszont sikernek tekinthető az ő szempontjukból, hogy nagymértékben lecsökkentek Teherán katonai képességei, illetve az Iránnal szövetséges Hezbollahnak és Hamásznak is megsemmisültek fontos egységei. Ezekkel az akciókkal az amerikaiak és az izraeliek egyértelműen célt értek abban, hogy Irán vezető szerepe a Közel-Keleten mérséklődött.

Magyarics Tamás szerint nagyon nehéz most megállapítani, hogy az Egyesült Államoknak mi lesz a célja a továbbiakban a Közel-Keleten, illetve azon belül Iránban, ugyanis a különböző politikusok – az elnöktől kezdve a külügyminiszteren át a hadügyminiszterig – más-más terveket fogalmaztak meg. Célként jelölték meg korábban az iráni rezsimváltást és a helyi nukleáris, katonai képességek teljes megsemmisítését is.

A külpolitikai szakértő szerint kívülről nem lehet rezsimváltásra kényszeríteni Iránt, így viszont tulajdonképpen ugyanaz történik a helyi vezetéssel, mint a 2015-ös nukleáris megállapodással. Az ELTE emeritus professzora emlékeztetett, hogy akkor gyakorlatilag „elodázták a megoldást néhány évvel”. Úgy véli, most is hasonlóra lehet számítani, mert feltehetően az új iráni rezsim az új ajatollah vezetésével ugyanazt a politikát próbálja folytatni, mint Ali Hamenei. Magyarics Tamás szerint Irán Modzstaba Hamenei irányításával „rendkívül erős Amerika- és Izrael-ellenes politikát visz majd, és a középhatalmi státusz elérése lesz a fő célja”.

Szerda este hat óra után Csicsmann László Közel-Kelet-szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára lesz az InfoRádió Aréna című műsorának a vendége.

(A nyitóképen: Ruhollah Moszavi Homeini ajatollahot, az iszlám forradalom néhai vallási vezetőjét, Ali Hamenei néhai ajatollahot és az ország új legfőbb vezetőjévé választott fiát, az 56 éves Modzstaba Hameneit ábrázoló épületmolinó Teherán belvárosában.)

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Magyarics Tamás szerint két dologban bízhatnak most az irániak

egyesült államok

izrael

irán

közel-kelet

magyarics tamás

háború

rezsimváltás

modzstaba hamenei

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyarics Tamás szerint két dologban bízhatnak most az irániak

Magyarics Tamás szerint két dologban bízhatnak most az irániak
Az Egyesült Államok nem szánja rá magát szárazföldi háborúra Iránban, legfeljebb célzott, kommandós akciókra lehet számítani, főleg az iráni nukleáris képesség csökkentése céljából – mondta az InfoRádióban a külpolitikai szakértő. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora szerint az új iráni legfelsőbb vezetőtől, Modzstaba Hameneitől erős Amerika- és Izrael-ellenes politika várható, továbbá az lehet a fő célja, hogy Irán elérje a középhatalmi státuszt.
 

„Senkinek nem érdeke” – Elemző: nem lesz hosszú a válság Irán miatt

Az iráni háború megdrágítja a Távol-Keletről érkező áruforgalmat is – Lóga Máté az Arénában

Az új iráni legfelsőbb vezető köszöni szépen, él és virul

Így ütötték ki az irániak a világ két legjelentősebb olajexportáló országát

„Ne merjetek tüntetni a kormány ellen” – figyelmeztette az irániakat az ország rendőrfőnöke

Irán fenyeget, bankok és pénzintézetek megtámadását is tervezi

VIDEÓ
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.11. szerda, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Legintenzívebb támadását indította Irán a háború kitörése óta, helyzet van a Hormuzi-szorosban – Híreink az iráni háborúról szerdán

Legintenzívebb támadását indította Irán a háború kitörése óta, helyzet van a Hormuzi-szorosban – Híreink az iráni háborúról szerdán

Irán szerda kora reggel bejelentette, hogy a háború kezdete óta „legintenzívebb és legkeményebb műveletét” indította el. Az amerikai hírszerzés kedden arról számolt be, hogy Irán elkezdte aláaknázni a Hormuzi-szorost. Donald Trump amerikai elnök katonai válaszcsapással fenyegetett emiatt. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döbbenetes bejelentést Iránról a FIFA elnöke: ez lesz az irániak sorsa a vébén

Döbbenetes bejelentést Iránról a FIFA elnöke: ez lesz az irániak sorsa a vébén

A FIFA elnöke azt közölte, hogy az amerikai elnök a két ország közötti fegyveres konfliktus ellenére is szívesen látja az iráni válogatottat a világbajnokságon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Cargo ship catches fire in Strait of Hormuz after three vessels hit by 'unknown projectiles'

Cargo ship catches fire in Strait of Hormuz after three vessels hit by 'unknown projectiles'

The reports of attacks on commercial ships came after the US said it "eliminated" 16 Iranian mine-layers in the area. Elsewhere, two drones were downed near Dubai airport.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 11. 12:25
Hatalmas vagyonra tett szert Donald Trump
2026. március 11. 11:44
Megtalálta az EU a kibúvót, a magyar blokkolás ellenére is megkapja Ukrajna a hitelt
×
×