ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.52
usd:
337.67
bux:
122583.12
2026. március 12. csütörtök Gergely
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy lopott autóval menekülnek éjszaka Budapesten
Nyitókép: YouTube/Budapesti Rendőr-főkapitányság

Háromnegyed óráig bírta a két sofőr a hajszát Budapesten – videó

Infostart

A rendőrök elsőre elengedték a kocsit, de aztán egy közel 4 milliós, 52 szabálysértési bírságot felhalmozó futam lett belőle.

Február 28-án a józsefvárosi rendőrök finn módszerrel ellenőrizték a járművezetők ittasságát. A 23.10-kor megállított autó vezetőjénél az alkoholszonda negatív lett, így a sofőr már indult is tovább. Csakhogy Stefkó Krisztián r. főtörzsőrmesternek a rendszám gyanúsan ismerős volt. Néhány pillanat alatt be is ugrott neki: nem sokkal korábban egy ilyen rendszámú autó eltulajdonításáról érkezett bejelentés. A gyors ellenőrzés a rendszerben megerősítette, hogy emlékezete nem csal – a jármű február 26. óta körözés alatt állt.

A rendőrök autóba ültek és a jármű után indultak – a sofőr viszont inkább a menekülést választotta. A rendőrségi beszámoló szerint először figyelmen kívül hagyta a mögötte érkező, megkülönböztető jelzést használó rendőrautót, majd gyorsítani kezdett.

Nem sokkal később ugyan csökkentette sebességét, sőt néhány másodpercre meg is állt – de nem azért, mert meggondolta magát.

A sofőr és utasa gyors helycserét hajtott végre az autóban, majd az új pilóta a gázra taposott.

A 46 percig tartó hajszának végül Rákospalotán vetettek véget a rendőrök, ahol sikerült megállásra kényszeríteni az autót. A volánnál ülő S. Jennifer kipattant a járműből és feltartott kézzel jelezte: nem kíván tovább menekülni. A korábbi sofőrt, a megállításkor már az anyósülésen ülő J. Richárdot, a rendőrök emelték ki az autóból.

Az intézkedés során kiderült:

  • egyikük sem rendelkezik vezetői engedéllyel
  • az autó kötelező biztosítás nélkül közlekedett
  • J. Richárd gyorstesztje kokainra és metamfetaminra is pozitív lett

A 30 éves férfival és a 31 éves nővel szemben a rendőrök feljelentést tettek engedély nélküli vezetés miatt, és azért is, mert nem volt kötelező biztosítás az autón.

A kettejük által elkövetett szabálysértések miatt összesen 52 közigazgatási bírságot szabtak ki, köztük

  • 46 alkalommal tilos jelzésen áthaladás,
  • 3 behajtani tilos megszegése,
  • 1 kötelező haladási irány megszegése,
  • 2 biztonsági öv használatának elmulasztása miatt.

A végösszeg: 3 939 000 forint.

J. Richárd ellen a XV. Kerületi Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása miatt eljárást indított, jármű önkényes elvétele miatt pedig a X. Kerületi Rendőrkapitányság folyatja vele szemben az eljárást.

Kezdőlap    Belföld    Háromnegyed óráig bírta a két sofőr a hajszát Budapesten – videó

rendőrség

közlekedés

drog

jogosítvány

rákospalota

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az utazást tervezők „megmondják”, meddig tart az iráni háború

Az utazást tervezők „megmondják”, meddig tart az iráni háború

A közel-keleti konfliktus kitörésekor óvatosabban foglaltak előre utazást a magyarok, de a bizalmuk helyreállt – mondta az InfoRádiónba a Repjegy.hu online üzletágának vezetője. Holczinger Zoltán szerint a kikapcsolódni vágyók az iráni háború gyors lezárását remélik.
Fenyegetés után: Orbán Viktor felhívta a gyerekeit telefonon

Fenyegetés után: Orbán Viktor felhívta a gyerekeit telefonon

Hrihorij Omelcsenko volt ukrán képviselő szavai után Orbán Viktor miniszterelnök hangsúlyozta, mindenkit arra kért a családjából, hogy vegye komolyan a fenyegetést, de ne ijedjen meg.
 

„Megy a ramazuri” – Kijevből jelentkezett a magyar vizsgálóbizottság vezetője

„Nem tudom” – megszólalt a magyar delegáció kapcsán az ukrán elnök

Szijjártó Péter szerint Volodimir Zelenszkij hazudik

„Gondolkodjon el a gyermekein” – újabb durva ukrán fenyegetés Orbán Viktornak

Az Európai Parlament is elutasítja Ukrajna gyorsított csatlakozását

Az ukránok szerint „nincs hivatalos státusuk” a Barátság kőolajvezetéket vizsgáló magyaroknak, nincsenek egyeztetett tárgyalásaik

Az EU sürgeti a Barátság vezeték megnyitását, pénzt is felajánlott a javításhoz

VIDEÓ
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.12. csütörtök, 18:00
Kövér László
az Országgyűlés elnöke, a Fidesz Országos Választmányának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szamarát támadta Ukrajna, Zelenszkij csapatokat küld a Közel-Keletre - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Szamarát támadta Ukrajna, Zelenszkij csapatokat küld a Közel-Keletre - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Ukrajna ma hajnalban felrobbantott drónokkal egy orosz vegyiüzemet Szamara régióban. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette: Ukrajna drónelhárító csapatokat küld a Közel-Keletre, hogy az olajmonarchiák védekezését segítsék az iráni Sahed-drónokkal szemben. Az orosz hadsereg pokrovszki műveletei a végjátékhoz közelednek: Pokrvoszk 95%-a, Mirnohrad teljes egészében orosz kézre került, az offenzíva Zaporizzsja megyében folytatódik. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai frontvonal és a béketárgyalások szerdai eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?

Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?

Megnéztük, mi hajtja a dubaji ingatlanpiacot, mennyit lehet keresni egy ilyen befektetéssel, és milyen kockázatokkal kell számolniuk a magyar vásárlóknak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ship attacks in Gulf intensify as Israel launches new strikes in Lebanon

Ship attacks in Gulf intensify as Israel launches new strikes in Lebanon

Explosions are reported on two more foreign tankers in the Persian Gulf killing at least one person, port authorities say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 12. 05:12
Valami bűzlik a Balatonnál
2026. március 12. 04:21
Lecsap a kötelező vasárnapi boltzár: nincs kivétel
×
×