Február 28-án a józsefvárosi rendőrök finn módszerrel ellenőrizték a járművezetők ittasságát. A 23.10-kor megállított autó vezetőjénél az alkoholszonda negatív lett, így a sofőr már indult is tovább. Csakhogy Stefkó Krisztián r. főtörzsőrmesternek a rendszám gyanúsan ismerős volt. Néhány pillanat alatt be is ugrott neki: nem sokkal korábban egy ilyen rendszámú autó eltulajdonításáról érkezett bejelentés. A gyors ellenőrzés a rendszerben megerősítette, hogy emlékezete nem csal – a jármű február 26. óta körözés alatt állt.
A rendőrök autóba ültek és a jármű után indultak – a sofőr viszont inkább a menekülést választotta. A rendőrségi beszámoló szerint először figyelmen kívül hagyta a mögötte érkező, megkülönböztető jelzést használó rendőrautót, majd gyorsítani kezdett.
Nem sokkal később ugyan csökkentette sebességét, sőt néhány másodpercre meg is állt – de nem azért, mert meggondolta magát.
A sofőr és utasa gyors helycserét hajtott végre az autóban, majd az új pilóta a gázra taposott.
A 46 percig tartó hajszának végül Rákospalotán vetettek véget a rendőrök, ahol sikerült megállásra kényszeríteni az autót. A volánnál ülő S. Jennifer kipattant a járműből és feltartott kézzel jelezte: nem kíván tovább menekülni. A korábbi sofőrt, a megállításkor már az anyósülésen ülő J. Richárdot, a rendőrök emelték ki az autóból.
Az intézkedés során kiderült:
- egyikük sem rendelkezik vezetői engedéllyel
- az autó kötelező biztosítás nélkül közlekedett
- J. Richárd gyorstesztje kokainra és metamfetaminra is pozitív lett
A 30 éves férfival és a 31 éves nővel szemben a rendőrök feljelentést tettek engedély nélküli vezetés miatt, és azért is, mert nem volt kötelező biztosítás az autón.
A kettejük által elkövetett szabálysértések miatt összesen 52 közigazgatási bírságot szabtak ki, köztük
- 46 alkalommal tilos jelzésen áthaladás,
- 3 behajtani tilos megszegése,
- 1 kötelező haladási irány megszegése,
- 2 biztonsági öv használatának elmulasztása miatt.
A végösszeg: 3 939 000 forint.
J. Richárd ellen a XV. Kerületi Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása miatt eljárást indított, jármű önkényes elvétele miatt pedig a X. Kerületi Rendőrkapitányság folyatja vele szemben az eljárást.