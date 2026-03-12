Február 28-án a józsefvárosi rendőrök finn módszerrel ellenőrizték a járművezetők ittasságát. A 23.10-kor megállított autó vezetőjénél az alkoholszonda negatív lett, így a sofőr már indult is tovább. Csakhogy Stefkó Krisztián r. főtörzsőrmesternek a rendszám gyanúsan ismerős volt. Néhány pillanat alatt be is ugrott neki: nem sokkal korábban egy ilyen rendszámú autó eltulajdonításáról érkezett bejelentés. A gyors ellenőrzés a rendszerben megerősítette, hogy emlékezete nem csal – a jármű február 26. óta körözés alatt állt.

A rendőrök autóba ültek és a jármű után indultak – a sofőr viszont inkább a menekülést választotta. A rendőrségi beszámoló szerint először figyelmen kívül hagyta a mögötte érkező, megkülönböztető jelzést használó rendőrautót, majd gyorsítani kezdett.

Nem sokkal később ugyan csökkentette sebességét, sőt néhány másodpercre meg is állt – de nem azért, mert meggondolta magát.

A sofőr és utasa gyors helycserét hajtott végre az autóban, majd az új pilóta a gázra taposott.

A 46 percig tartó hajszának végül Rákospalotán vetettek véget a rendőrök, ahol sikerült megállásra kényszeríteni az autót. A volánnál ülő S. Jennifer kipattant a járműből és feltartott kézzel jelezte: nem kíván tovább menekülni. A korábbi sofőrt, a megállításkor már az anyósülésen ülő J. Richárdot, a rendőrök emelték ki az autóból.

Az intézkedés során kiderült:

egyikük sem rendelkezik vezetői engedéllyel

az autó kötelező biztosítás nélkül közlekedett

J. Richárd gyorstesztje kokainra és metamfetaminra is pozitív lett

A 30 éves férfival és a 31 éves nővel szemben a rendőrök feljelentést tettek engedély nélküli vezetés miatt, és azért is, mert nem volt kötelező biztosítás az autón.

A kettejük által elkövetett szabálysértések miatt összesen 52 közigazgatási bírságot szabtak ki, köztük

46 alkalommal tilos jelzésen áthaladás,

3 behajtani tilos megszegése,

1 kötelező haladási irány megszegése,

2 biztonsági öv használatának elmulasztása miatt.

A végösszeg: 3 939 000 forint.

J. Richárd ellen a XV. Kerületi Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása miatt eljárást indított, jármű önkényes elvétele miatt pedig a X. Kerületi Rendőrkapitányság folyatja vele szemben az eljárást.