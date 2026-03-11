Kapuscsere a 17. percben – Igor Tudor megalázta játékosát, és várhatja a menesztését

A Tottenham Hotspur vezetőedzője, Igor Tudor a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében vívott mérkőzés 17. percében lecserélte kapusát, aki egyből besietett az öltözőbe.

Az egyébként is gyengélkedő Spursben az olasz Vicario az első számú kapus, de a keddi mérkőzés előtt a horvát vezetőedző úgy döntött, az elmúlt időszakban többször is hibázó Vicario helyett Kinskýt állítja a kapuba.

A londoni klub 2025 januárjában igazolta le Kinskýt a Slavia Prahától, körülbelül 12,5 millió fontért. A mostani idényben a Premier League-ben még nem szerepelt, csak két Ligakupa-találkozón kapott szerepet. Legutóbb októberben lépett kezdőként pályára az első csapatban.

Hibázott az első gólnál, rossz helyre passzolta ki a labdát, s még súlyosabban a harmadiknál, ő maga hozta kihagyhatatlan helyzetbe Julián Álvarezt.

Bő másfél perccel a második hibája után edzője lecserélte. A rossz kezdés után a Spurs szinte reménytelen helyzetbe került a továbbjutást illetően, 2–5-ről kezdi majd jövő szerdán a visszavágót.

Igor Tudor azt mondta a mérkőzés után, hogy korábban még soha nem kényszerült ilyen döntést hoznia lassan másfél évtizedes edzői pályafutása során. Nem azzal indokolta a cserét, mert tartott attól, hogy a kapus még további hibákat elkövet, hanem, mert úgy vélte, Kinskýt még súlyosabb lelki traumától mentette meg ezzel.

Joe Hart, a BBC elemzője, korábbi angol válogatott kapus már a mérkőzés alatt azt mondta, hogy nagyon sajnálja Antonín Kinskýt, s mélyen átéri, min mehet keresztül, ezt nagyon nehéz lesz feldolgoznia.

Egy másik korábbi angol válogatott hálóőr, Paul Robinson kifejezetten hibáztatta Tudort a lépése miatt: „Még soha nem láttam ilyet futballpályán. Lélekölő lesz ezt feldolgozni Kinský számára. Nem voltam meglepve, hogy könnyezett. Önző lépés volt a menedzsertől. Tudja, hogy nem sokáig lesz itt a klubnál. Egyértelműen a saját érdekét nézte, és nem vette figyelembe a fiatal kapust. A menedzser biztosan nem segített neki.”

Peter Schmeichel, az 1990-es évek egyik legjobb kapusa szerint „Tudor teljesen tönkretette a karrierjét. Nagyon sajnálom őt. Amikor a jövőben szóba kerül a neve, az egész futballvilág emlékezni fog erre a pillanatra. Támogatásra lett volna szüksége, legalább a félidőig a pályán kellett volna hagyni.”

David de Gea, a Fiorentina korábbi spanyol válogatott kapusa a közösségi médián keresztül üzent: „Aki nem védett soha, nem tudja elképzelni, milyen nehéz játszani ezen a poszton. Emeld fel a fejed és folytasd tovább!”

Phil McNulty, a BBC vezető futballszakírója szerint leginkább Igor Tudornak kellene belebuknia ebbe a vereségbe. Ezt írta: „Ha Igor Tudor döbbenetes döntése, Antonin Kinský kapus lecserélése brutális példa volt arra, hogyan lehet gyorsan megbüntetni egy hibát, akkor itt az ideje, hogy a Tottenham vezetősége is fontolóra vegye ugyanezt?

Az ideiglenes vezetőedző egy régóta bevált, nyers »nem nyilatkozom« választ adott, amikor arról kérdezték, hogy szerinte jogos-e megtartani az állását az Atlético Madrid elleni 5–2-es vereség után, ami sorozatban a negyedik veresége volt.

A helyzet, akárcsak a Spurs szezonja, úgy tűnik, kicsúszott az irányítása alól, mindössze 26 nap alatt is. Pozíciója egyre tarthatatlanabbnak tűnik, minden egyes bizonyíték arra utal, hogy rossz ember került a rossz helyre Thomas Frank menesztése után.

Tudor mellett állítólag az szólt, hogy képes azonnali hatást gyakorolni. A Spursnél ez a Midasz érintése fordított lett, minden tovább romlott, amihez hozzáért.

Négy vereség négy meccsen a legrosszabb kezdés a Spurs minden valaha volt vezetőedzőjét tekintve, mindegyik vereség károsabb és demoralizálóbb, mint az előző. Nem megállítja a Spurs válságát, hanem felgyorsítja azt. Tudor bebizonyította, hogy nem fél meghozni a nagy döntéseket. A bökkenő az, hogy téved abban, hogy a Spurs ezt megengedheti magának. Napjai a klubnál most már nagyon kis számokban mérhetők.”