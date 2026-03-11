ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. március 11. szerda Szilárd
Választás 2026 Ukrajna Irán
Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára sajtótájékoztatót tart a záhonyi magyar-ukrán határátkelõhelyen 2026. március 11-én.
Nyitókép: Balázs Attila

Már Ukrajnában van a magyar vizsgálóbizottság – itt vannak a legfrissebb információk

Infostart

Szerda reggel indultak, már Ukrajna területén vannak.

Szerda reggel elindult Kijevbe a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló küldöttség, amelynek célja, hogy a tárgyalóasztalnál a magyar érdeket határozottan képviselje és a kőolajvezeték minél hamarabb újrainduljon. A csoport vezetője, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, Czepek Gábor a záhonyi határátlépés előtt közölte: a küldöttség célja, hogy

érdemi párbeszédet folytasson a tárgyalóasztalnál nemcsak a kijevi energetikai kormányzattal, hanem az ottani nagykövetekkel, az Európai Bizottság képviselőjével

arról, hogy az egyedüli megoldás az európai krízisre a keleti források újranyitása.

„Ez a kőolaj magyar tulajdon, nem érinti sem uniós, sem amerikai szankció, ez a kőolaj nekünk jár” – hangsúlyozta.

Két órával később Czepek Gábor már arról posztolt, hogy a delegáció úton van Kijev felé.

A Barátság kőolajvezeték január 27-e óta nem működik. Különösen fontos ez az ellátási útvonal: évi 5 millió tonna orosz kőolaj érkezik rajta, a Mol ezt a – nyugati Brentnél olcsóbb – Urali típusú olajat finomítja és látja el üzemanyaggal az országot.

A küldöttségnek tagja az államtitkáron kívül egy olajipari szakember, egy nemzetközi kapcsolatokban jártas állami vezető és egy energiapiaci elemző.

„Az, hogy a közel-keleti válság emelte a tétet, oda vezetett, hogy a magyar kormány hozzányúlt a stratégiai készletekhez és védett árat vezetett be a lakosság és a vállalkozások számára” – idézte fel, hozzátéve, hogy a magyar ellátáshoz kulcsfontosságú, hogy a Barátság újrainduljon.

Szerinte az EU-nak is kulcskérdés, hogy nyisson Oroszország felé a biztonságos olaj- és gázellátás érdekében.

