Bement 3 százalék alá a fix lakáskamat, de csak egyes bankoknál

Március 11-től rendkívül kedvező, 2,79 százalékos kamatszinttel érhető el a Gránit Banknál az Otthon Start Program lakáshitele. A pénzintézet szerdai közleménye szerint a korábbi előnyök is változatlanul igénybe vehetők – írta meg a VG.

Hozzáteszik, hogy a Gránit Hitelmix kalkulátor segítségével az Otthon Start Lakáshitel rugalmasan kombinálható a bank piaci kamatozású jelzáloghiteleivel, illetve a Babaváró hitellel, valamint a CSOK Plusz lakáshitellel is. Emellett az akár 320 000 forintos jóváírás, a különféle díjelengedések, és a 10 százalékos lakásbiztosítási díjkedvezmény is továbbra is elérhetőek.

Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági Divízió vezetője elmondta, továbbra is kiemelten erős az érdeklődés az Otthon Start Lakáshitel iránt. A közleményben kiemelik, hogy a 2,79 százalékos kamatot visszavonásig, de legkésőbb a 2026. május 31-ig befogadott Otthon Start Program lakáshitelkérelmek esetében nyújtja a bank.

Mint a cikkben olvasható, 2025 végén már minden újonnan folyósított lakáshitel négyötöde támogatott konstrukció volt, ez egyértelműen az Otthon Start szeptemberi bevezetésének köszönhető. A bankok között már az idei év első hónapjaiban tovább fokozódott a verseny. Először a MagNet és az MBH Bank emelte meg a kapható jóváírás összegét, majd pedig a MagNet márciustól 3 százalék alá csökkentette az Otthon Start hitelének kamatát.

2026 első hónapjaiban tovább éleződött a bankok közötti verseny az Otthon Start-igénylőkért, amely 3 százalék alatti kamatokban, komoly összegű jóváírásokban és díjkedvezményekben mutatkozik meg. Hozzáteszik, a MagNet Banknál a kamat akár 2,75 százalék is lehet a hitelintézeti munkavállalói kedvezménnyel, de a standard kamat is 2,8 százalék.