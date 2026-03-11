Ökölharc az áruház parkolójában Tatabányán

Február 20-án délelőtt egy tatabányai áruház parkolójában egy közlekedési konfliktust követően szóváltás alakult ki két személy között – közölte a rendőrség a police.hu oldalon. A nézeteltérés során az egyik férfi odalépett a másikhoz, szidalmazni kezdte, majd egyszer ököllel arcul csapta, illetve többször bal fültövön vágta. Ennek következtében megsérült a bántalmazott férfi dobhártyája.

A rendőrök eljárást indítottak, és

rövid időn belül azonosították a 23 éves elkövetőt, akit súlyos testi sértés bűntettének gyanúja miatt hallgattak ki.

A rendőrség felhívja a figyelmet: a közlekedési konfliktusokat soha nem szabad erőszakkal rendezni! Egy pillanatnyi indulat is súlyos, maradandó következményekkel járhat.