Jogerős döntés született a Keresztapa büntetőügyében

A Szolnoki Törvényszék közleménye szerint az ügyészség még 2022 áprilisában emelt vádat az alvilágban „Keresztapaként” ismert Tasnádi és egy társa ellen, önbíráskodás bűntette miatt, míg az ügy további három vádlottját bűnsegédként elkövetett önbíráskodás miatt állították bíróság elé.

A vádirat szerint az egyik terhelt a volt feleségét kívánta rábírni arra, hogy az általa 30 millió forintra becsült, kettejük közös tulajdonát képező, de az asszony által kizárólagosan használt jászalsószentgyörgyi házuk rá eső fele része megváltásaként 15 millió forintot fizessen neki, majd, miután az asszony ezt nem fogadta el, arra, hogy havi nyolcvanezer forint használati díjat fizessen azért, hogy az ingatlant egyedül használhatja.

A férfi Tasnádi segítségét kérte, hogy eredményesen tárgyaljon a volt nejével. A „Keresztapa” három sportos, erős testalkatú férfival, az ügy további három vádlottjával elutazott Jászalsószentgyörgyre. A Szolnoki Törvényszék tájékoztatása szerint Tasnádi vezette a volt házaspár egyeztetését, miközben többször hangsúlyozta, hogy egyezségnek meg kell születnie.

Ezalatt három „verőlegénye” a ház előtt várakozott. Az asszony végül belement abba, hogy havi ötvenezer forint használati díjat fizessen volt férjének, és az első havi összeget át is adta neki. A „Keresztapa” írásban rögzítette a megállapodást, amelyet a felek aláírtak.

Az ügyészség amiatt emelt vádat, mert kényszerítő jelenlét miatt adott át ötvenezer forintot.

A bíróság a döntés indokolásában rámutatott ugyanakkor, hogy a nő is megbízott Tasnádiban, és az események számára kedvező alakulását maga is az ő személyéhez kötötte, és saját akaratából, nem a vádlottak kényszerítő jelenléte miatt írta alá a megállapodást. A bűncselekmény egyik vádlott és vádpont vonatkozásában sem valósult meg. A büntetőügy jogerősen befejeződött.