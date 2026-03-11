Javuló adatok: értékelte a rendőrség elmúlt évét az országos főkapitány

Jelentősen javultak a közbiztonságot jellemző mutatók 2025-ben – mondta Balogh János rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány a rendőrség március 10-én tartott évértékelő beszámolóján.

A Belügyminisztériumban a rendészeti szervek 2025. évi tevékenységét értékelő állománygyűlést követően megrendezett értekezleten a rendőrség vezetője az elmúlt év eredményeit ismertetve kiemelte: több területen is számottevő előrelépés történt, csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, javultak a bűnüldözési mutatók, és kedvezőbbé váltak a közlekedésbiztonsági adatok is – írja a police.hu.

Az országos rendőrfőkapitány elmondta: az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika (ENyÜBS) adatai szerint

2025-ben a rendőrségi eljárásban regisztrált bűncselekmények száma 178 906 volt, ami az előző évhez képest több mint 12 százalékos csökkenést mutat.

Ezen belül mintegy tíz százalékkal – több mint 50 ezerről mintegy 45 ezerre – mérséklődött a lakosság biztonságérzetét leginkább befolyásoló, közterületen elkövetett bűncselekmények száma is.

Ezzel párhuzamosan a rendőrség munkájának eredményeként javultak a bűnüldözési mutatók is – tette hozzá. A nyomozáseredményességi mutató – amely az eredményesen lezárt büntetőeljárások arányát jelzi – az előző évhez képest több mint négy százalékkal 72,6 százalékra emelkedett, míg a felderítési eredményesség, vagyis az elkövetők azonosításának aránya, csaknem hat százalékkal, 66,3 százalékra nőtt.

Az évértékelőn szó esett arról is, hogy jelentős mértékben nőtt az aktuális közlekedési kihívásokra reagáló intézkedések száma.

Mások mellett ennek is köszönhetően csökkent a személyi sérüléssel járó balesetek száma tavaly, és jelentősen kevesebben vesztették életüket az utakon.

2025-ben összesen 454 halálos áldozata volt a közlekedési baleseteknek, ami az elmúlt hetven év második legalacsonyabb adata.

Az országos rendőrfőkapitány kitért a határrendészeti feladatok ellátására is. Elmondta: az elmúlt évek infrastrukturális, technológiai és humánerőforrás-fejlesztéseinek köszönhetően a schengeni külső határokon jelentősen csökkent a várakozási idő. A biztonsági és határőrizeti szempontok érvényesítése mellett a személygépkocsik és autóbuszok esetében csak elvétve, de a tehergépjármű forgalomban is a korábbi évekhez képest jóval ritkábban fordult elő, hogy a várakozás meghaladta a 60 percet Magyarország külső határain.

A rendőrség elvégzett munkája és a javuló eredmények elismeréseként Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere a testület munkáját kivételesre értékelte.