Business graph with arrows tending downwards
Nyitókép: peshkov/Getty Images

A 2008-as válságot előre látó pénzügyi guru szerint még nagyobb katasztrófa közeleg

Infostart

Robert Kiyosaki úgy véli, a BlackRock magánhitelpiaci piramisjátéka indíthatja el a lavinát. A bestselleríró arra számít, hogy a baby boomer generáció nyugdíj-megtakarításai világszerte eltűnnek, mert az egész világon olyan adóssághegyet halmoztak fel, amelyet nem lehet visszafizetni.

Robert Kiyosaki amerikai üzletember és bestselleríró szerint közeleg a világtörténelem legnagyobb tőzsdei összeomlása, amit szerinte a BlackRock „magánhitelpiaci piramisjátéka” indíthat el – írja a Portfolio.

Míg a 2008-ban kirobbant nagy gazdasági világválságot a Lehman Brothers összeomlása előzte meg, addig az idei krízist a Gazdag papa, szegény papa sorozatban megjelent pénzügyi könyveivel világhírt szerző író szerint a BlackRock okozhatja. Azt gondolja,

a baby boomer generáció nyugdíj-megtakarításai világszerte eltűnhetnek, mert az egész világon olyan adóssághegyet halmoztak fel, amelyet nem lehet visszafizetni.

Robert Kiyosaki jelen helyzetben azt javasolja a befektetőknek, hogy vásároljanak aranyat, ezüstöt, bitcoint, ethereumot és/vagy szerezzenek minél nagyobb részesedést olajkutakban. „Amikor az árak rakétaként kilőnek, én gazdagabb leszek, mert az ezüst eltűnik, az olaj ára pedig emelkedik” – magyarázta az üzletember.

Robert Kiyosaki az X-en megjelent bejegyzésében vélhetően arra utalt, hogy a romló hitelminőséggel kapcsolatos globális aggodalmak tőkekivonási hullámot indítottak el a magánhitel-alapoknál, és a visszaváltási kérelmek elérték a BlackRock 26 milliárd dolláros HPS Corporate Lending alapját is.

Robert Kiyosaki véleményét, meglátásait azóta kísérik nagy figyelemmel világszerte, hogy előrejelezte a 2008-as gazdasági világválság kitörését. Mostani vészjósló kijelentését arra alapozza, hogy a 2008-as válság kiváltó okát soha nem oldották meg, ezért „a következő összeomlás csak még nagyobb lehet”.

×