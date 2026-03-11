BL élőben: Ágyúsok Leverkusenben

A két összeállítás. Bayer Leverkusen: Blaswich - Quansah, Andrich, Tapsoba, Grimaldo - Palacios, Aleix Garcia, Poku, Maza - Terrier, Kofane. Arsenal: Raya - J. Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie - Zubimendi, Rice, Saka, Eze, Gabriel Martinelli - Gyökeres.

A német sportmagazin, a Kicker egyetlen szóval jellemezte, mi vár a bayer Leverkusenre: Mammutaufgabe, mamut méretű feladat.

Az első negyedóra viszonylag kiegyenlített játékkal telt el. Az Arsenal 63 százalékban birtokolta a labdát, de helyezte nem akadt. Sőt, inkább a németek veszélyeztettek két lövéssel, de David Raya nagyon magabiztos.

A 19. percben Gabriel Martinelli nagy erővel a lécre vágta a labdát.