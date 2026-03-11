ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 11. szerda
A bajnoki trófea a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első, Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain mérkőzése előtt Dortmundban 2024. május 1-jén.
Nyitókép: MTI/EPA/Christopher Neundorf

BL élőben: Ágyúsok Leverkusenben

Infostart

Az idei BL-sorozat legnagyobb esélyesének kikiáltott Arsenal a Bayer Leverkusen vendége a nyolcaddöntőben. Ez az első mérkőzés, a visszavágót jövő kedden rendezik.

A két összeállítás. Bayer Leverkusen: Blaswich - Quansah, Andrich, Tapsoba, Grimaldo - Palacios, Aleix Garcia, Poku, Maza - Terrier, Kofane. Arsenal: Raya - J. Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie - Zubimendi, Rice, Saka, Eze, Gabriel Martinelli - Gyökeres.

A német sportmagazin, a Kicker egyetlen szóval jellemezte, mi vár a bayer Leverkusenre: Mammutaufgabe, mamut méretű feladat.

Az első negyedóra viszonylag kiegyenlített játékkal telt el. Az Arsenal 63 százalékban birtokolta a labdát, de helyezte nem akadt. Sőt, inkább a németek veszélyeztettek két lövéssel, de David Raya nagyon magabiztos.

A 19. percben Gabriel Martinelli nagy erővel a lécre vágta a labdát.

Példátlan üzenettel temeti az FDP-t a német kancellár, óriási csörte lett belőle

Példátlan üzenettel temeti az FDP-t a német kancellár, óriási csörte lett belőle
Magasra csaptak a pártközi indulatok a vasárnap tartott baden-württembergi választások után. Jelentősen hozzájárult ehhez Friedrich Merz kancellár, aki a CDU elnökeként – a német belpolitikában ritka módon – gyakorlatilag politikailag halottnak nevezte a stuttgarti parlamentből évtizedek után búcsúra kényszerült Szabad Demokrata Pártot. A liberálisok azonban a Bundestagból kiesve is látnak jövőt maguk előtt.
Fenyegetés után: Orbán Viktor felhívta a gyerekeit telefonon

Fenyegetés után: Orbán Viktor felhívta a gyerekeit telefonon

Hrihorij Omelcsenko volt ukrán képviselő szavai után Orbán Viktor miniszterelnök hangsúlyozta, mindenkit arra kért a családjából, hogy vegye komolyan a fenyegetést, de ne ijedjen meg.
 

Három hajót is támadás ért a Hormuzi-szorosnál, időkorlát nélküli háborúról beszél Izrael – Híreink az iráni háborúról szerdán

Három hajót is támadás ért a Hormuzi-szorosnál, időkorlát nélküli háborúról beszél Izrael – Híreink az iráni háborúról szerdán

Irán szerda kora reggel bejelentette, hogy a háború kezdete óta „legintenzívebb és legkeményebb műveletét” indította el. Az amerikai hírszerzés kedden arról számolt be, hogy Irán elkezdte aláaknázni a Hormuzi-szorost. Donald Trump amerikai elnök katonai válaszcsapással fenyegetett emiatt. Szerdán legalább három civil hajót ért támadás a Hormuzi-szoros közelében, Irán ebből egy támadást ismert el. Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter kijelentette, az iráni háború időkorlát nélkül folytatódik. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus eseményeivel.

Súlyos foglalkoztatási válság közeleg: ha ez nem változik meg hamar, jöhet a teljes összeomlás

Súlyos foglalkoztatási válság közeleg: ha ez nem változik meg hamar, jöhet a teljes összeomlás

Világszerte több mint 65 millió fiatalt érint a munkanélküliség. Vajon melyik országokban a legnehezebb elhelyezkedni? Mutatjuk!

Trump says US 'not finished yet' in Iran, as 32 countries agree record oil reserve release

Trump says US 'not finished yet' in Iran, as 32 countries agree record oil reserve release

Speaking to reporters outside the White House, the US president says Iran has "lost their navy... their leaders are gone. And we could do a lot worse".

2026. március 11. 17:26
2026. március 11. 15:47
