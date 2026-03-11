Megfenyegette Iránt az amerikai elnök – a nap hírei

Az üzemanyag-forgalmazói szövetségek azt kérik az Energiaügyi Minisztériumtól, hogy az automata kutakon is lehessen védett áras üzemanyagot értékesíteni, és hogy egyszerűbbé váljon a kiszolgálás folyamata. A mezőgazdasági termelők és fuvarozók a saját telephelyükön is hozzájuthatnak a védett árú üzemanyagokhoz.

A saját energiapolitikával Magyarország el tudja kerülni az Európában várható drámai energiaár-emelkedést – közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a kormányülésen arról beszélt: az áremelkedés elsőként az üzemanyagpiacon jelentkezett, de a kormány a védett ár bevezetésével meg tudta előzni a magas árakat.

Rekordmennyiségű olajtartalékot szabadít fel a Nemzetközi Energiaügynökség, hogy ellensúlyozza az iráni konfliktus hatását az energiapiacokra. A szervezet 32 tagállama összesen 400 millió hordónyi stratégiai olajtartalékot tesz elérhetővé.

Ukrajnába érkezett a magyar kormány által delegált szakértői csoport, hogy vizsgálja a Barátság kőolajvezeték ügyét, az ukrán hatóságok azokban nem tekinti hivatalos delegációnak őket. Az ukrán elnök szerint nem kaptak hivatalos értesítést a csapat érkezéséről, a magyar külügyminiszter viszont azt mondta, hogy kedden diplomáciai jegyzékben jelezték a Czepek Gábor vezette küldöttség érkezését. Az ukrán elnök azt mondta: megállapodott az Európai Unió vezetőivel, hogy az ukrán Naftohaz pontosan közölni fogja, mikor lesz üzemképes a vezeték.

A Barátság kőolajvezeték ukrajnai tranzitjának újraindítását szorgalmazta a szlovák kormányfővel tartott tárgyalás után az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen technikai és pénzügyi segítséget is felajánlott a javítási munkálatokhoz.

Az orosz védelmi minisztérium szerint két hullámban érte ukrán dróntámadás a Török Áramlat gázvezetéket, ám aktiválták a légvédelmi rendszereket. A Portfolio ugyanakkor emlékeztetett arra: az orosz elnök néhány hete arról beszélt, hogy ilyen támadás készülhet, így a merénylet híre akár orosz propagandacélokat is szolgálhat.

Több ukrán bank felfüggesztette a Magyarországon és Szlovákián átvezető útvonalak használatát, amelyeken eddig devizát szállítmányoztak Európából – írja a 24.hu az ukrán Strana hírportál cikke alapján. Az ukrajnai bankok jelenleg új útvonalakat keresnek a készpénzszállításokhoz.

Stratégiai hibának tartaná az Európai Bizottság elnöke, ha a közösség visszatérne az orosz fosszilis tüzelőanyagokhoz. Ursula von der Leyen az Európai Parlament ülésén úgy fogalmazott: ez még függőbbé, sebezhetőbbé és gyengébbé tenné az Európai Uniót.

Példátlan katonai következményekkel fenyegette meg Iránt az amerikai elnök, ha megpróbálja elaknásítani a kulcsfontosságú energiaszállítási útvonalnak számító Hormuzi-szorost. Donald Trump azután beszélt erről, hogy az Egyesült Államok hadereje megsemmisített több mint 10 iráni aknatelepítő hajót.

Két újabb mentesítő járat indul Ománból és Szaúd-Arábiából a Közel-Keleten rekedt magyar állampolgárok kimenekítésére. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arra hívta fel a figyelmet, hogy eddig 11 mentesítő járatot indított a kormány és 1049 magyarnak segített a hazatérésben.

Négy új Gripen vadászgép érkezik Magyarországra június végéig – közölte a honvédelmi miniszter. A tárcavezető a közösségi oldalán megjelent videóban azt mondta, a honvédség így a 18 vadászgépes magyar flottával tovább erősíti az ország biztonságát.

Jogerőre emelkedtek az NVB döntései az országos listák nyilvántartásba vételével kapcsolatban, miután lezárult minden jogorvoslat. A testület korábban nyilvántartásba vette a Fidesz–KDNP, a Mi Hazánk, a Demokratikus Koalíció, a Tisza Párt, az Magyar Kétfarkú Kutyapárt és a Szolidaritás Pártja – Magyar Munkáspárt közös listáját.

Elindította a megbízható szobabérlet programot a Főpolgármesteri Hivatal. Az AHA Budapest nevű program célja, hogy új, megfizethető lakhatási formákat és szociális támogató eszközöket teszteljen Budapesten.

A tavalyihoz hasonló áron lehet tojást vásárolni húsvétra. Az Agroinform tájékoztatása szerint a tojás átlagára 90 és 110 forint között alakulhat az ünnepi időszakban.

A korábbi megállapodáshoz képest nagyobb mértékű, mintegy 50 ezres leépítést tervez 2030-ig a Volkswagen. A német autógyártó vezérigazgatója azt közölte a részvényesekkel, hogy a leépítések az egész konszernt érintik, beleértve az Audi és a Porsche márkákat is.

Második világháborús bomba miatt evakuálnak több mint 18 ezer embert Drezdában. A 250 kilogrammos robbanótest sérült, ezért csak egy speciális eszközzel lehet eltávolítani belőle a detonátort.

Indiában először engedélyezte egy 10 éve vegetatív állapotban lévő férfi életfenntartó gépekről való lekapcsolását a legfelsőbb bíróság. A 31 éves Haris Rana 2013 óta volt kómában.