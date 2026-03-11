ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.67
usd:
335.1
bux:
122583.12
2026. március 11. szerda Szilárd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Professional studio microphone on blue background with orange audio waveform, Podcasting, broadcasting or recording studio banner
Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Megfenyegette Iránt az amerikai elnök – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Nem tekintik hivatalos delegációnak Ukrajnában a Barátság kőolajvezeték vizsgálatára indult magyar küldöttséget. Rekordmennyiségű olajtartalékot szabadít fel a Nemzetközi Energiaügynökség. Megfenyegette Iránt az amerikai elnök, ha megpróbálja elaknásítani a Hormuzi-szorost. Az InfoRádió legfontosabb hírei szerdán.

Az üzemanyag-forgalmazói szövetségek azt kérik az Energiaügyi Minisztériumtól, hogy az automata kutakon is lehessen védett áras üzemanyagot értékesíteni, és hogy egyszerűbbé váljon a kiszolgálás folyamata. A mezőgazdasági termelők és fuvarozók a saját telephelyükön is hozzájuthatnak a védett árú üzemanyagokhoz.

A saját energiapolitikával Magyarország el tudja kerülni az Európában várható drámai energiaár-emelkedést – közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a kormányülésen arról beszélt: az áremelkedés elsőként az üzemanyagpiacon jelentkezett, de a kormány a védett ár bevezetésével meg tudta előzni a magas árakat.

Rekordmennyiségű olajtartalékot szabadít fel a Nemzetközi Energiaügynökség, hogy ellensúlyozza az iráni konfliktus hatását az energiapiacokra. A szervezet 32 tagállama összesen 400 millió hordónyi stratégiai olajtartalékot tesz elérhetővé.

Ukrajnába érkezett a magyar kormány által delegált szakértői csoport, hogy vizsgálja a Barátság kőolajvezeték ügyét, az ukrán hatóságok azokban nem tekinti hivatalos delegációnak őket. Az ukrán elnök szerint nem kaptak hivatalos értesítést a csapat érkezéséről, a magyar külügyminiszter viszont azt mondta, hogy kedden diplomáciai jegyzékben jelezték a Czepek Gábor vezette küldöttség érkezését. Az ukrán elnök azt mondta: megállapodott az Európai Unió vezetőivel, hogy az ukrán Naftohaz pontosan közölni fogja, mikor lesz üzemképes a vezeték.

A Barátság kőolajvezeték ukrajnai tranzitjának újraindítását szorgalmazta a szlovák kormányfővel tartott tárgyalás után az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen technikai és pénzügyi segítséget is felajánlott a javítási munkálatokhoz.

Az orosz védelmi minisztérium szerint két hullámban érte ukrán dróntámadás a Török Áramlat gázvezetéket, ám aktiválták a légvédelmi rendszereket. A Portfolio ugyanakkor emlékeztetett arra: az orosz elnök néhány hete arról beszélt, hogy ilyen támadás készülhet, így a merénylet híre akár orosz propagandacélokat is szolgálhat.

Több ukrán bank felfüggesztette a Magyarországon és Szlovákián átvezető útvonalak használatát, amelyeken eddig devizát szállítmányoztak Európából – írja a 24.hu az ukrán Strana hírportál cikke alapján. Az ukrajnai bankok jelenleg új útvonalakat keresnek a készpénzszállításokhoz.

Stratégiai hibának tartaná az Európai Bizottság elnöke, ha a közösség visszatérne az orosz fosszilis tüzelőanyagokhoz. Ursula von der Leyen az Európai Parlament ülésén úgy fogalmazott: ez még függőbbé, sebezhetőbbé és gyengébbé tenné az Európai Uniót.

Példátlan katonai következményekkel fenyegette meg Iránt az amerikai elnök, ha megpróbálja elaknásítani a kulcsfontosságú energiaszállítási útvonalnak számító Hormuzi-szorost. Donald Trump azután beszélt erről, hogy az Egyesült Államok hadereje megsemmisített több mint 10 iráni aknatelepítő hajót.

Két újabb mentesítő járat indul Ománból és Szaúd-Arábiából a Közel-Keleten rekedt magyar állampolgárok kimenekítésére. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arra hívta fel a figyelmet, hogy eddig 11 mentesítő járatot indított a kormány és 1049 magyarnak segített a hazatérésben.

Négy új Gripen vadászgép érkezik Magyarországra június végéig – közölte a honvédelmi miniszter. A tárcavezető a közösségi oldalán megjelent videóban azt mondta, a honvédség így a 18 vadászgépes magyar flottával tovább erősíti az ország biztonságát.

Jogerőre emelkedtek az NVB döntései az országos listák nyilvántartásba vételével kapcsolatban, miután lezárult minden jogorvoslat. A testület korábban nyilvántartásba vette a Fidesz–KDNP, a Mi Hazánk, a Demokratikus Koalíció, a Tisza Párt, az Magyar Kétfarkú Kutyapárt és a Szolidaritás Pártja – Magyar Munkáspárt közös listáját.

Elindította a megbízható szobabérlet programot a Főpolgármesteri Hivatal. Az AHA Budapest nevű program célja, hogy új, megfizethető lakhatási formákat és szociális támogató eszközöket teszteljen Budapesten.

A tavalyihoz hasonló áron lehet tojást vásárolni húsvétra. Az Agroinform tájékoztatása szerint a tojás átlagára 90 és 110 forint között alakulhat az ünnepi időszakban.

A korábbi megállapodáshoz képest nagyobb mértékű, mintegy 50 ezres leépítést tervez 2030-ig a Volkswagen. A német autógyártó vezérigazgatója azt közölte a részvényesekkel, hogy a leépítések az egész konszernt érintik, beleértve az Audi és a Porsche márkákat is.

Második világháborús bomba miatt evakuálnak több mint 18 ezer embert Drezdában. A 250 kilogrammos robbanótest sérült, ezért csak egy speciális eszközzel lehet eltávolítani belőle a detonátort.

Indiában először engedélyezte egy 10 éve vegetatív állapotban lévő férfi életfenntartó gépekről való lekapcsolását a legfelsőbb bíróság. A 31 éves Haris Rana 2013 óta volt kómában.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Interjú    Megfenyegette Iránt az amerikai elnök – a nap hírei

a nap hírei

hírösszefoglaló

napinfó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az utazást tervezők „megmondják”, meddig tart az iráni háború

Az utazást tervezők „megmondják”, meddig tart az iráni háború

A közel-keleti konfliktus kitörésekor óvatosabban foglaltak előre utazást a magyarok, de a bizalmuk helyreállt – mondta az InfoRádiónba a Repjegy.hu online üzletágának vezetője. Holczinger Zoltán szerint a kikapcsolódni vágyók az iráni háború gyors lezárását remélik.
Fenyegetés után: Orbán Viktor felhívta a gyerekeit telefonon

Fenyegetés után: Orbán Viktor felhívta a gyerekeit telefonon

Hrihorij Omelcsenko volt ukrán képviselő szavai után Orbán Viktor miniszterelnök hangsúlyozta, mindenkit arra kért a családjából, hogy vegye komolyan a fenyegetést, de ne ijedjen meg.
 

„Nem tudom” – megszólalt a magyar delegáció kapcsán az ukrán elnök

Szijjártó Péter szerint Volodimir Zelenszkij hazudik

„Gondolkodjon el a gyermekein” – újabb durva ukrán fenyegetés Orbán Viktornak

Az Európai Parlament is elutasítja Ukrajna gyorsított csatlakozását

Az ukránok szerint „nincs hivatalos státusuk” a Barátság kőolajvezetéket vizsgáló magyaroknak, nincsenek egyeztetett tárgyalásaik

Már Ukrajnában van a magyar vizsgálóbizottság

Az EU sürgeti a Barátság vezeték megnyitását, pénzt is felajánlott a javításhoz

VIDEÓ
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.12. csütörtök, 18:00
Kövér László
az Országgyűlés elnöke, a Fidesz Országos Választmányának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Forrong a Közel-Kelet - Így reagáltak a tőzsdék

Forrong a Közel-Kelet - Így reagáltak a tőzsdék

Heves mozgásokat lehetett látni az elmúlt napokban a tőzsdéken, a befektetők továbbra is az iráni háborúval kapcsolatos fejleményeket figyelik. Az amerikai hírszerzés kedden arról számolt be, hogy Irán elkezdte aláaknázni a Hormuzi-szorost, ma pedig szállítóhajókat ért támadásokról érkeztek beszámolók - a növekvő feszültségek nyomán újra felpattant az olajár, az emelkedést azonban mérsékelte, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség a történelem legnagyobb stratégiai olajkészlet-felszabadításáról döntött. Az ázsiai tőzsdék többnyire jól teljesítettek reggel, az európai piacokon viszont ismét lefordulást láthattunk, az amerikai indexek pedig felemás elmozdulásokkal zárták a kereskedést.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új szintre lép az online bevásárlás, ne maradj le, most te is ingyenesen kipróbálhatod

Új szintre lép az online bevásárlás, ne maradj le, most te is ingyenesen kipróbálhatod

Tovább bővíti az online elérhetőségét az Auchan: már az összes, azaz 19 hipermarket és 5 szupermarket kínálata elérhető a foodora népszerű házhozszállítási szolgáltatásán keresztül.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US 'not finished yet' in Iran as Israel launches new strikes at Lebanon

Trump says US 'not finished yet' in Iran as Israel launches new strikes at Lebanon

The Israeli military says it's responding to strikes from Iran-backed Hezbollah, and warns residents in Beirut's southern suburbs to evacuate.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 6. 10:48
Wéber Gábor: az mutatja legjobban a változások erejét, hogy 11 különböző Forma–1-es autó született
2026. március 5. 19:25
Resperger István: ez már egyértelműen háború Iránban, és legalább négy-öt hétig tarthat
×
×