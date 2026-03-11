ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.37
usd:
334.71
bux:
122583.12
2026. március 11. szerda Szilárd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Joan Laporta, a Barcelona spanyol labdarúgóklub elnöke a márciusi megválasztása utáni első sajtóértekezletét tartja Barcelonában 2021. május 28-án.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Andreu Dalmau

Messit is belekeverték a Barcelona elnökválasztási kampányába – vasárnap eldől minden!

Infostart

Nem csak Magyarországon folyik kampány, hanem Barcelonában is. A katalánok fővárosában a tét az ikonikus klub, az FC Barcelona elnöki széke. Ketten maradtak versenyben a vasárnapi, március 15-i választásra, a regnáló presidente, Joan Laporta és kihívója, Víctor Font.

Eredetileg hatan szálltak versenybe, közöttük volt

  • Joan Laporta, a jelenlegi elnök,
  • Víctor Font, a katalán fintech (pénzügyi technológiai) vállalkozó és egyben 2021-es jelölt, valamint
  • Xavi Vilajoana, a La Masia vezetője,
  • Marc Ciria helyi üzletember,
  • Daniel Juan és
  • William Maddock.

A választáson azok indulhatnak, akik legalább 2337 aláírást össze tudtak gyűjteni a klubtagoktól. A minimális számú aláírást Laporta, Font és Ciria szedte össze, azonban csak előbbi kettő maradt versenyben, mivel Ciria 2845 aláírásából mindössze 2247-et érvényesítettek az újraszámlálás után.

Maradtak tehát ketten, eufemikusan megjegyezhető, hogy így legalább több töltényük maradt (képletesen, persze), egymásra.

Múlt péntektől egy héten át kampányidőszak van, nem kíméli egymást a két jelölt.

Victor Font például, felszólította Lionel Messit, hogy fedje fel az igazságot, beszéljen arról, miért nem tudott visszatérni a Barcelonához 2023-ban. Azt állítja, hogy a tagokat félrevezeti Joan Laporta ebben a kérdésben.

Font egyben úgy véli, hogy a választókat megtéveszti Hansi Flick jelenlegi sikere és a La Masia tehetségeinek a csapatba építése. Azt állítja, hogy Messi távozásának valódi körülményeit fel kell tárni annak érdekében, hogy a klub tagjai a teljes képet látva szavazhassanak.

A médiának nyilatkozva Font kijelentette. „Azt hiszem, Messi nem fog megszólalni vasárnapig, pedig remélem, hogy megteszi. Magyarázzuk el az igazságot a klubból való távozásáról és a 2023-as visszatérési kísérletéről.”

A vita a korábbi világklasszis középpályás Xavi Hernandez nyilatkozatából fakad, aki azt állította, hogy Laporta személyesen akadályozta Messi visszatérését. Laporta azzal vágott vissza, hogy Xavinak az a baja, hogy nem nyert semmit ugyanazzal a kerettel, amellyel Hansi Flick sikeres. Laporta ragaszkodott korábbi nyilatkozatához: „2023-ban elküldtem a szerződést Jorge Messinek, aki nagyon udvarias volt. májusban azt mondta nekem, hogy nincs esély a visszatérésre, mert túl nagy nyomás nehezedik Leóra itt, és inkább Miamiba menne. És én azt mondtam neki, hogy ezt tiszteletben tartom.”

Messi története mellett

Font figyelmeztetett arra, hogy az „autoriter” vezetési stílus és a megdöbbentő adósságszint – amely állítólag eléri a 2,5 milliárd eurót – veszélyezteti a Barcelona felépítési rendjét, azt, hogy a tagság legyen a tulajdonos.

„Ha vasárnap nem tudunk váltani, a tulajdonosi modell veszélyben van. Ha 2,5 milliárd euróval tartozunk, és nem termelünk nyereséget, a tulajdonosi modell veszélyben van” – figyelmeztetett Font.

Kezdőlap    Sport    Messit is belekeverték a Barcelona elnökválasztási kampányába – vasárnap eldől minden!

lionel messi

fc barcelona

joan laporta

víctor font

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az utazást tervezők „megmondják”, meddig tart az iráni háború

Az utazást tervezők „megmondják”, meddig tart az iráni háború

A közel-keleti konfliktus kitörésekor óvatosabban foglaltak előre utazást a magyarok, de a bizalmuk helyreállt – mondta az InfoRádiónba a Repjegy.hu online üzletágának vezetője. Holczinger Zoltán szerint a kikapcsolódni vágyók az iráni háború gyors lezárását remélik.
Fenyegetés után: Orbán Viktor felhívta a gyerekeit telefonon

Fenyegetés után: Orbán Viktor felhívta a gyerekeit telefonon

Hrihorij Omelcsenko volt ukrán képviselő szavai után Orbán Viktor miniszterelnök hangsúlyozta, mindenkit arra kért a családjából, hogy vegye komolyan a fenyegetést, de ne ijedjen meg.
 

„Nem tudom” – megszólalt a magyar delegáció kapcsán az ukrán elnök

Szijjártó Péter szerint Volodimir Zelenszkij hazudik

„Gondolkodjon el a gyermekein” – újabb durva ukrán fenyegetés Orbán Viktornak

Az Európai Parlament is elutasítja Ukrajna gyorsított csatlakozását

Az ukránok szerint „nincs hivatalos státusuk” a Barátság kőolajvezetéket vizsgáló magyaroknak, nincsenek egyeztetett tárgyalásaik

Már Ukrajnában van a magyar vizsgálóbizottság

Az EU sürgeti a Barátság vezeték megnyitását, pénzt is felajánlott a javításhoz

VIDEÓ
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.12. csütörtök, 18:00
Kövér László
az Országgyűlés elnöke, a Fidesz Országos Választmányának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Három hajót is támadás ért a Hormuzi-szorosnál, időkorlát nélküli háborúról beszél Izrael – Híreink az iráni háborúról szerdán

Három hajót is támadás ért a Hormuzi-szorosnál, időkorlát nélküli háborúról beszél Izrael – Híreink az iráni háborúról szerdán

Irán szerda kora reggel bejelentette, hogy a háború kezdete óta „legintenzívebb és legkeményebb műveletét” indította el. Az amerikai hírszerzés kedden arról számolt be, hogy Irán elkezdte aláaknázni a Hormuzi-szorost. Donald Trump amerikai elnök katonai válaszcsapással fenyegetett emiatt. Szerdán legalább három civil hajót ért támadás a Hormuzi-szoros közelében, Irán ebből egy támadást ismert el. Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter kijelentette, az iráni háború időkorlát nélkül folytatódik. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A Skandináv lottó nyerőszámai a 11. játékhéten, 2026-ban

A Skandináv lottó nyerőszámai a 11. játékhéten, 2026-ban

Kihúzták a Skandináv lottó 11. játékhetének nyerőszámait, a tét 245 millió forint volt. Lássuk, rámosolygott-e valakire a szerencse, lett-e telitalálatos szelvény ezen a héten?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US 'not finished yet' in Iran as Israel launches new strikes at Lebanon

Trump says US 'not finished yet' in Iran as Israel launches new strikes at Lebanon

The Israeli military says it's responding to strikes from Iran-backed Hezbollah, and warns residents in Beirut's southern suburbs to evacuate.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 11. 20:59
BL-élőben: pályán a legutóbbi öt idény győztesei
2026. március 11. 18:45
Már nem százszázalékos az Arsenal a BL-ben
×
×