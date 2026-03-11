Messit is belekeverték a Barcelona elnökválasztási kampányába – vasárnap eldől minden!

Eredetileg hatan szálltak versenybe, közöttük volt

Joan Laporta, a jelenlegi elnök,

Víctor Font, a katalán fintech (pénzügyi technológiai) vállalkozó és egyben 2021-es jelölt, valamint

Xavi Vilajoana, a La Masia vezetője,

Marc Ciria helyi üzletember,

Daniel Juan és

William Maddock.

A választáson azok indulhatnak, akik legalább 2337 aláírást össze tudtak gyűjteni a klubtagoktól. A minimális számú aláírást Laporta, Font és Ciria szedte össze, azonban csak előbbi kettő maradt versenyben, mivel Ciria 2845 aláírásából mindössze 2247-et érvényesítettek az újraszámlálás után.

Maradtak tehát ketten, eufemikusan megjegyezhető, hogy így legalább több töltényük maradt (képletesen, persze), egymásra.

Múlt péntektől egy héten át kampányidőszak van, nem kíméli egymást a két jelölt.

Victor Font például, felszólította Lionel Messit, hogy fedje fel az igazságot, beszéljen arról, miért nem tudott visszatérni a Barcelonához 2023-ban. Azt állítja, hogy a tagokat félrevezeti Joan Laporta ebben a kérdésben.

Font egyben úgy véli, hogy a választókat megtéveszti Hansi Flick jelenlegi sikere és a La Masia tehetségeinek a csapatba építése. Azt állítja, hogy Messi távozásának valódi körülményeit fel kell tárni annak érdekében, hogy a klub tagjai a teljes képet látva szavazhassanak.

A médiának nyilatkozva Font kijelentette. „Azt hiszem, Messi nem fog megszólalni vasárnapig, pedig remélem, hogy megteszi. Magyarázzuk el az igazságot a klubból való távozásáról és a 2023-as visszatérési kísérletéről.”

A vita a korábbi világklasszis középpályás Xavi Hernandez nyilatkozatából fakad, aki azt állította, hogy Laporta személyesen akadályozta Messi visszatérését. Laporta azzal vágott vissza, hogy Xavinak az a baja, hogy nem nyert semmit ugyanazzal a kerettel, amellyel Hansi Flick sikeres. Laporta ragaszkodott korábbi nyilatkozatához: „2023-ban elküldtem a szerződést Jorge Messinek, aki nagyon udvarias volt. májusban azt mondta nekem, hogy nincs esély a visszatérésre, mert túl nagy nyomás nehezedik Leóra itt, és inkább Miamiba menne. És én azt mondtam neki, hogy ezt tiszteletben tartom.”

Messi története mellett

Font figyelmeztetett arra, hogy az „autoriter” vezetési stílus és a megdöbbentő adósságszint – amely állítólag eléri a 2,5 milliárd eurót – veszélyezteti a Barcelona felépítési rendjét, azt, hogy a tagság legyen a tulajdonos.

„Ha vasárnap nem tudunk váltani, a tulajdonosi modell veszélyben van. Ha 2,5 milliárd euróval tartozunk, és nem termelünk nyereséget, a tulajdonosi modell veszélyben van” – figyelmeztetett Font.