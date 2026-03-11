Jön a négy új magyar Gripen!

Az új Gripenek beszerzését 2024 februárjában jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, miután tárgyalt Ulf Kristersson svéd miniszterelnökkel.

Most Szalay-Bobrovniczky Kristóf tette közzé, hogy június 30-ig mind a négy gép megérkezik Magyarországra, Kecskemétre. Ezzel 18 vadászgépre bővül a magyar kapacitás.

A honvédség Gripenjei nem csak a magyar légteret őrzik, ugyanis

Magyarország régiós szerepvállalása keretében több mint egy évtizede védi Szlovénia légterét, valamint 2024-től Szlovákia és Horvátország is a magyar légierő oltalma alatt áll.

Emellett a magyar Gripenek rendszeresen részt vesznek a NATO balti légtérrendészeti missziójában Észtország, Lettország és Litvánia légterének védelmében.

A Gripeneket a svéd Saab, Ericsson, Volvo és Celsius Aerotech cégből megalakult konzorcium, az Industrigruppen JAS gyártja. A tervezésénél alapvető szempont volt a többcélúság, ezt pedig a típusnév is tükrözi – emlékeztet a vg.hu. A JAS mozaikszó, a jakt (vadász), attack (támadó), spaning (felderítő) szavak kombinációja. Jelenleg a legújabb konfiguráció az E és az F változat. Magyarország JAS 39C változatokat rendelt.