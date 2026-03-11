ARÉNA - PODCASTOK
Raisz Anikó, az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért felelõs államtitkára köszöntõt mond a két évtizedes Zöld óvoda program jubileumi konferenciáján és címátadó ünnepségén a Nemzetgazdasági Minisztériumban 2026. március 10-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Egyre több magyar óvoda kapja meg ezt a különleges címet

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Tovább bővül a „Zöld Óvoda” program – újabb 296 intézmény érdemelte ki a minősítést. A program az óvodapedagógusok kezdeményezésére indult el, a pályázattal a környezettudatos értékek és szokások elterjesztését szeretnék elősegíteni, de célja az is, hogy a fenntarthatósági szempontok minél inkább beépüljenek az intézmények működésébe.

Az immár két évtizedes Zöld Óvoda kezdeményezés új szemléletet, a fenntarthatóságra nevelés gyakorlati megvalósítását hozta el az óvodai oktatásban – jelentette ki az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért felelős államtitkára a Zöld Óvoda program jubileumi címátadó ünnepségén kedden Budapesten.

Raisz Anikó emlékeztetett arra, hogy az oktatásügyért és a környezetvédelemért felelős tárcák együttműködése nyomán immár

két évtizede jött létre a Zöld Óvoda minősítő cím, amit 2026-ban már 1332 intézmény visel.

Ez már nem csupán szakmai elismerést jelent, hanem iránytűként szolgál más intézmények számára, közösséget teremt és küldetést fogalmaz meg – tette hozzá.

Felidézte, hogy a klímaváltozás a fokozódó szennyezések és a biodiverzitás csökkenése mind olyan tényezők, amelyek megoldása hosszú távú cselekvést kíván. Ezekre nem elegendő pusztán technológiai vagy szabályozási válaszokat adni, a valódi változás a szemléletformálással kezdődik, elsősorban a legfiatalabb generáció nevelésével.

A cél, hogy a fiatalok valóban megértsék a természethez fűződő kapcsolatukat és felelős cselekvőként óvják a természetet. A zöld óvodák pedig az elsők között teszik meg ennek érdekében az első lépéseket. A kicsik ugyanis közvetlen tapasztalatokat szerezhetnek az intézményekben a természeti környezetről – emelte ki.

Az óvodai programok mindennapos gyakorlattá teszik a felelős gondolkodást, a tudatos víz- és energiatakarékosságot, valamint a hulladék csökkentését, és megteremtik annak lehetőségét, hogy a gyermekek aktívan részt vegyenek a környezet megóvásában – fűzte hozzá.

Közlése szerint a minősítő címet elnyert intézmények száma évről évre gyarapodik, miközben 2006-ban 109 óvoda nyerte el a címet az elmúlt évben már 296 kapta meg a minősítést, és ma már minden negyedik magyar kisgyermek zöld óvodába jár. A pályázati rendszer

az Európai Unióban egyedülálló magyar sajátosság.

Arról is beszámolt, hogy a tárca általános és középiskolában is támogatja egyéb kezdeményezésekkel a környezeti nevelést, a többi között a Kölcsönkapott levegő és a Mindennapi levegő programokkal.

A kis vízfolyások megóvása érdekében évről évre fotópályázatot hirdetnek gyermekek számára, az országos iskolakert-fejlesztési program keretében pedig 431 óvoda- és iskolakert létesítéséhez biztosítottak eddig támogatást.

Továbbá a minden év áprilisában megrendezett Fenntarthatósági témahéten az elmúlt évben rekordszámú, 1965 iskola vett részt – ismertette az államtitkár.

Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
 
