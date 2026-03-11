ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 11. szerda Szilárd
A júniusi választások eredményeképpen létrejövő Európai Parlament plenáris ülése Strasbourgban 2024. július 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson

Az Európai Parlament is elutasítja Ukrajna gyorsított csatlakozását

A csatlakozás csak „érdemalapú” lehet, és a tagállamok mellett az Európai Parlament is elutasítja az Európai Bizottság által felvetett gyorsított eljárást Ukrajna esetében. A jelentés kitér a magyar kormányra is, és sürgetik, hogy ne vétózza a csatlakozási tárgyalások megkezdését Moldovával és Ukrajnával.

Március 11-én, szerdán az európai bővítés stratégiájáról szóló jelentésről szavazott az Európai Parlament, amit végül 385 szavazattal, 147 ellenében és 98 tartózkodás mellett fogadtak el.

Ebben a jogi kötőerővel nem rendelkező állásfoglalásban az EP-képviselők többek között az Európai Unió bővítésének fontosságát hangsúlyozták, mivel az szerintük a jelenlegi geopolitikai helyzetben erősíti az EU biztonságát, és szerintük a bővítés elmaradásának költségei meghaladják a folyamat befejezésének költségeit.

Az EP elutasítja a gyorsított csatlakozást, mivel az a folyamat integritását veszélyezteti

– írja az Index.

Mint fogalmaznak, a csatlakozásnak továbbra is érdemalapúnak és visszafordítható folyamatnak kell maradnia, és minden egyes csatlakozni kívánó országnak teljesítenie kell a koppenhágai kritériumokat, valamint az uniós értékek és alapelvek tekintetében nem lehet megkerülni a szabályokat.

A most elfogadott jelentésében ezenkívül az EP megjegyzi, egyetlen országot sem szabad összekapcsolni egy másikkal, illetve egy csomag részeként kezelni.

Az Európai Parlament azt is hangsúlyozza, hogy az uniós értékek és alapelvek esetében nem lehet lerövidíteni az utat.

Mint az EP is írja a jelentésében, a jogállamiság, a demokratikus reformok, a média szabadsága, a kisebbségek jogai, a bírói függetlenség és a korrupció elleni küzdelem továbbra is a bővítési folyamat előterében kell maradjon, a civil társadalom folyamatos támogatásával együtt.

A jelentést a magyar EP-képviselők közül a szavazás jegyzőkönyve szerint mindössze a Demokratikus Koalíció két EP-képviselője, Dobrev Klára és Molnár Csaba szavazta meg, míg a Mi Hazánk egy, valamint a Fidesz–KDNP 11 EP-képviselője közül hatan azt ellenezték – olvasható az Index cikkében.

A szavazástól a kormánypárti képviselők közül öt EP-képviselő, valamint a Tisza Párt héttagú delegációja távolmaradt.

Grád Ottó az üzemanyagokról: a védett árak normalizálják a helyzetet, örülhetnek a fogyasztók

Kedvező fejlemény, hogy hétfő óta Európában is jelentősen csökkent a kőolaj ára, a gázolaj és a benzin jegyzésára viszont továbbra is magasabb annál, mint amilyen szinten időszakosan lenni szokott – mondta az InfoRádióban a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Mint fogalmazott, a védett árak korrekt árszintet jelentenek, ami ugyan alatta van az aktuális normál piaci árnak, de ez nem olyan mértékű különbség, mint amilyen korábban, az árstop idején volt.
 

„Gondolkodjon el a gyermekein” – újabb durva ukrán fenyegetés Orbán Viktornak

Egy Pryamy TV nevű YouTube-oldalra felkerült videó szerint Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus, korábbi képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje megfenyegette Orbán Viktort és családját: „Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik, és így tovább.”
 

Az iráni háború megdrágítja a Távol-Keletről érkező áruforgalmat is – Lóga Máté az Arénában

Három hajót is támadás ért a Hormuzi-szorosnál, időkorlát nélküli háborúról beszél Izrael – Híreink az iráni háborúról szerdán

Irán szerda kora reggel bejelentette, hogy a háború kezdete óta „legintenzívebb és legkeményebb műveletét” indította el. Az amerikai hírszerzés kedden arról számolt be, hogy Irán elkezdte aláaknázni a Hormuzi-szorost. Donald Trump amerikai elnök katonai válaszcsapással fenyegetett emiatt. Szerdán legalább három civil hajót ért támadás a Hormuzi-szoros közelében, Irán ebből egy támadást ismert el. Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter kijelentette, az iráni háború időkorlát nélkül folytatódik. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus eseményeivel.

Eladó a legendás budai étterem: 32 év után válik meg tőle a tulajdonos, ezért hozta meg a fájó döntést

Eladósorba került a budai vendéglátás egyik ikonikus helyszíne, a Remiz Étterem és Kávézó: a több mint három évtizede működő éttermet 395 millió forintos irányáron hirdették meg.

'Largest ever' oil reserve release agreed by 32 countries, as Strait of Hormuz ships attacked

The release of 400 million barrels by members of the International Energy Agency is designed to "address disruptions in oil markets stemming from the war in the Middle East".

